Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Phi Thanh Vân viết tâm thư cho Miu Lê giữa ồn ào liên quan đến ma túy

Thạch Anh
Thạch Anh
12/05/2026 13:49 GMT+7

Khi Miu Lê vướng phải ồn ào liên quan đến ma túy, Phi Thanh Vân có bài đăng tải bày tỏ sự tiếc nuối dành cho đàn em. Cô bồi hồi nhớ lại quãng thời gian cả hai làm việc chung trong 'Những thiên thần áo trắng'.

Liên quan đến thông tin Miu Lê vướng lùm xùm liên quan đến ma túy, mới đây, Phi Thanh Vân đã có bài đăng dài gây chú ý. Cô cho biết khi đọc tin tức, bản thân lặng người, không ngủ được.

Trước đó, cả hai từng có dịp đóng chung phim Những cô gái chân dài. Trong ký ức của Phi Thanh Vân, đàn em gây ấn tượng bởi ánh mắt trong veo, cười vô tư và “lúc nào cũng ríu rít kể chuyện đời, chuyện nghề cho chị nghe”.

Phi Thanh Vân viết tâm thư cho Miu Lê giữ ồn ào liên quan đến ma túy - Ảnh 1.

Hình ảnh của Phi Thanh Vân và Miu Lê trong phim Những thiên thần áo trắng

Ảnh: Chụp màn hình

Theo Phi Thanh Vân, thời điểm quay phim Những thiên thần áo trắng, Miu Lê còn là một đứa trẻ hồn nhiên. Qua thời gian, nữ diễn viên 9X dần vụt sáng khi có nhiều dự án phim hay những bản hit trong sự nghiệp ca hát mà theo Phi Thanh Vân thì đó là sự nghiệp mà bao người mơ ước. “Mỗi lần em ra sản phẩm mới, chị vẫn nghe. Mỗi lần ai nhắc về em, chị vẫn tự hào nói rằng con bé đó từng đóng chung với mình”, cô chia sẻ.

Thỉnh thoảng, khi có dịp trò chuyện với đạo diễn Lê Hoàng, Phi Thanh Vân cũng nhắc về Miu Lê. Cả hai vui khi đàn em trưởng thành, thành công bằng chính nỗ lực của mình. 

Khi hay tin về lùm xùm đời tư của sao phim Đại tiệc trăng máu 8, Phi Thanh Vân nói cô không giận, nhưng tiếc. “Tiếc cho một tài năng, tiếc cho một hành trình đẹp, tiếc cho cô bé từng rất nhiều mơ ước ngày nào”, cô bày tỏ.

Chia sẻ gây chú ý của Phi Thanh Vân

Cũng trong bài đăng, Phi Thanh Vân cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Ma túy thật sự đáng sợ, nó không phá người ta trong một ngày, nó kéo người ta đi khỏi chính mình từng chút một”.

Phi Thanh Vân viết tâm thư cho Miu Lê giữ ồn ào liên quan đến ma túy - Ảnh 2.

Hiện tại vụ lùm xùm của Miu Lê đang được nhiều người quan tâm

Ảnh: FBNV

Theo nữ diễn viên phim Cô gái xấu xí, những áp lực hay sự cô đơn, mệt mỏi là có thật. Tuy nhiên, cô bày tỏ: “Nhưng xin các em trẻ đừng bao giờ nghĩ chất kích thích sẽ cứu được mình. Không có đâu, nó chỉ lấy đi ánh mắt trong trẻo ban đầu, lấy luôn cả tương lai mà mình đã mất bao năm để xây dựng”.

Cuối tâm thư, Phi Thanh Vân khẳng định bài viết không phải để phán xét ai. Cô nhắn nhủ đến Miu Lê: “Nếu mệt quá thì nghỉ, nếu sai thì đối diện, nếu lạc đường thì quay lại. Một sai lầm không nên là dấu chấm hết của cả cuộc đời. Chị vẫn mong em bình an. Và chị vẫn nhớ em của ngày xưa…”.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Phi Thanh Vân chia sẻ sau dự án Những thiên thần áo trắng, cô và Miu Lê vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ. "Tôi và em ấy giữ liên lạc tốt và hợp nhau trong cách nói chuyện", cô cho hay.

Miu Lê vào showbiz năm 19 tuổi, khi tham gia phim Những thiên thần áo trắng với vai diễn July Miu. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong các dự án như Em là bà nội của anh, Đại tiệc trăng máu 8… đồng thời phát triển bản thân ở lĩnh vực ca hát. Theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm giọng ca 9X vướng lùm xùm đời tư, những clip trong bộ phim Những thiên thần áo trắng bất ngờ được chia sẻ trở lại.

Tin liên quan

Cuộc sống của Miu Lê trước khi bị điều tra liên quan đến ma túy

Cuộc sống của Miu Lê trước khi bị điều tra liên quan đến ma túy

Những năm qua, Miu Lê giữ vị trí riêng trong showbiz Việt nhờ hoạt động bền bỉ ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Mới đây, nữ ca sĩ gây xôn xao khi bị điều tra nghi sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám phá thêm chủ đề

Phi Thanh Vân Miu Lê scandal ma túy Những thiên thần áo trắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận