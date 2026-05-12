Phi Thanh Vân viết tâm thư cho Miu Lê giữa ồn ào liên quan đến ma túy

Liên quan đến thông tin Miu Lê vướng lùm xùm liên quan đến ma túy, mới đây, Phi Thanh Vân đã có bài đăng dài gây chú ý. Cô cho biết khi đọc tin tức, bản thân lặng người, không ngủ được.
Trước đó, cả hai từng có dịp đóng chung phim Những cô gái chân dài. Trong ký ức của Phi Thanh Vân, đàn em gây ấn tượng bởi ánh mắt trong veo, cười vô tư và “lúc nào cũng ríu rít kể chuyện đời, chuyện nghề cho chị nghe”.
Theo Phi Thanh Vân, thời điểm quay phim Những thiên thần áo trắng, Miu Lê còn là một đứa trẻ hồn nhiên. Qua thời gian, nữ diễn viên 9X dần vụt sáng khi có nhiều dự án phim hay những bản hit trong sự nghiệp ca hát mà theo Phi Thanh Vân thì đó là sự nghiệp mà bao người mơ ước. “Mỗi lần em ra sản phẩm mới, chị vẫn nghe. Mỗi lần ai nhắc về em, chị vẫn tự hào nói rằng con bé đó từng đóng chung với mình”, cô chia sẻ.
Thỉnh thoảng, khi có dịp trò chuyện với đạo diễn Lê Hoàng, Phi Thanh Vân cũng nhắc về Miu Lê. Cả hai vui khi đàn em trưởng thành, thành công bằng chính nỗ lực của mình.
Khi hay tin về lùm xùm đời tư của sao phim Đại tiệc trăng máu 8, Phi Thanh Vân nói cô không giận, nhưng tiếc. “Tiếc cho một tài năng, tiếc cho một hành trình đẹp, tiếc cho cô bé từng rất nhiều mơ ước ngày nào”, cô bày tỏ.
Chia sẻ gây chú ý của Phi Thanh Vân
Cũng trong bài đăng, Phi Thanh Vân cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Ma túy thật sự đáng sợ, nó không phá người ta trong một ngày, nó kéo người ta đi khỏi chính mình từng chút một”.
Theo nữ diễn viên phim Cô gái xấu xí, những áp lực hay sự cô đơn, mệt mỏi là có thật. Tuy nhiên, cô bày tỏ: “Nhưng xin các em trẻ đừng bao giờ nghĩ chất kích thích sẽ cứu được mình. Không có đâu, nó chỉ lấy đi ánh mắt trong trẻo ban đầu, lấy luôn cả tương lai mà mình đã mất bao năm để xây dựng”.
Cuối tâm thư, Phi Thanh Vân khẳng định bài viết không phải để phán xét ai. Cô nhắn nhủ đến Miu Lê: “Nếu mệt quá thì nghỉ, nếu sai thì đối diện, nếu lạc đường thì quay lại. Một sai lầm không nên là dấu chấm hết của cả cuộc đời. Chị vẫn mong em bình an. Và chị vẫn nhớ em của ngày xưa…”.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, Phi Thanh Vân chia sẻ sau dự án Những thiên thần áo trắng, cô và Miu Lê vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ. "Tôi và em ấy giữ liên lạc tốt và hợp nhau trong cách nói chuyện", cô cho hay.
Miu Lê vào showbiz năm 19 tuổi, khi tham gia phim Những thiên thần áo trắng với vai diễn July Miu. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong các dự án như Em là bà nội của anh, Đại tiệc trăng máu 8… đồng thời phát triển bản thân ở lĩnh vực ca hát. Theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm giọng ca 9X vướng lùm xùm đời tư, những clip trong bộ phim Những thiên thần áo trắng bất ngờ được chia sẻ trở lại.
