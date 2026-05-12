Phi Thanh Vân viết tâm thư cho Miu Lê giữa ồn ào liên quan đến ma túy

Liên quan đến thông tin Miu Lê vướng lùm xùm liên quan đến ma túy, mới đây, Phi Thanh Vân đã có bài đăng dài gây chú ý. Cô cho biết khi đọc tin tức, bản thân lặng người, không ngủ được.

Trước đó, cả hai từng có dịp đóng chung phim Những cô gái chân dài. Trong ký ức của Phi Thanh Vân, đàn em gây ấn tượng bởi ánh mắt trong veo, cười vô tư và “lúc nào cũng ríu rít kể chuyện đời, chuyện nghề cho chị nghe”.

Hình ảnh của Phi Thanh Vân và Miu Lê trong phim Những thiên thần áo trắng Ảnh: Chụp màn hình

Theo Phi Thanh Vân, thời điểm quay phim Những thiên thần áo trắng, Miu Lê còn là một đứa trẻ hồn nhiên. Qua thời gian, nữ diễn viên 9X dần vụt sáng khi có nhiều dự án phim hay những bản hit trong sự nghiệp ca hát mà theo Phi Thanh Vân thì đó là sự nghiệp mà bao người mơ ước. “Mỗi lần em ra sản phẩm mới, chị vẫn nghe. Mỗi lần ai nhắc về em, chị vẫn tự hào nói rằng con bé đó từng đóng chung với mình”, cô chia sẻ.

Thỉnh thoảng, khi có dịp trò chuyện với đạo diễn Lê Hoàng, Phi Thanh Vân cũng nhắc về Miu Lê. Cả hai vui khi đàn em trưởng thành, thành công bằng chính nỗ lực của mình.

Khi hay tin về lùm xùm đời tư của sao phim Đại tiệc trăng máu 8, Phi Thanh Vân nói cô không giận, nhưng tiếc. “Tiếc cho một tài năng, tiếc cho một hành trình đẹp, tiếc cho cô bé từng rất nhiều mơ ước ngày nào”, cô bày tỏ.

Chia sẻ gây chú ý của Phi Thanh Vân