Loạt ồn ào của Long Nhật trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy

Long Nhật sinh ra và lớn lên ở Huế, bộc lộ năng khiếu ca hát từ bé. Trên sóng truyền hình, nam ca sĩ nhiều lần chia sẻ về việc cãi lời gia đình để theo nghệ thuật. Trong sự nghiệp, anh nổi tiếng với loạt ca khúc như Mấy nhịp cầu tre, Tóc em đuôi gà, Ở hai đầu nỗi nhớ… Tuy nhiên điều đáng chú ý là tên tuổi của anh lại được nhớ đến nhiều hơn bởi những ồn ào, từ những phát ngôn gây sốc đến tin đồn yêu đồng giới. Thậm chí, nhiều người còn gọi Long Nhật với danh xưng “bà tám showbiz”.

Hoạt động nghệ thuật song Long Nhật lại được khán giả nhớ đến bởi những lùm xùm liên quan đến đời tư Ảnh: NSX NKCT

Loạt ồn ào của ca sĩ Long Nhật

Trong một chương trình, Long Nhật từng chia sẻ về việc để tạo sự chú ý khi trở lại với nghề sau quãng thời gian im ắng, anh đã xin phép gia đình “đi đường tắt”. “Vì Long Nhật rất giống con gái, nên khi đứng bên cạnh một người con trai nào cao lớn đẹp trai y như rằng là ồn ào. Tôi còn rủ một người bạn Việt kiều đánh tiếng tặng nhà, tặng xe cho tôi”, nam ca sĩ từng cho hay.

Long Nhật cũng chia sẻ thời điểm đó, anh nghĩ “làm scandal về giới tính không tệ hại bằng việc gây lộn” nên “chuyện gì tôi cũng tham gia". Nam ca sĩ kể nhiều đồng nghiệp khuyên anh dừng lại để làm nghề nghiêm túc. Hãy trong một chương trình, khi nói về những đồn đoán trên mạng xã hội, Long Nhật từng tiết lộ: “Mình đi vô thẩm mỹ chụp cái hình thôi mà tự nhiên bị đồn là đi chuyển giới”.

Tháng 10.2021, mạng xã hội xôn xao đoạn clip cho rằng Long Nhật đã nhắn tin cho nhiều nghệ sĩ kêu gọi đồng nghiệp tẩy chay một ca sĩ đàn em. Vụ việc khiến nam ca sĩ phải lên tiếng, khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Thời điểm đó, Long Nhật chia sẻ: “Tôi đem danh dự, sự nghiệp ra để khẳng định không làm chuyện này”.

Gần đây, khi xuất hiện trong một chương trình, ca sĩ Long Nhật vướng tranh cãi khi đọc bài thơ về Kon Tum của Tạ Văn Sỹ nhưng lại thay bằng Tuyên Quang. Vụ việc khiến anh phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời cho biết làm việc và xin đài truyền hình cắt bỏ đoạn đọc thơ bị sai về địa danh.

Ca sĩ Long Nhật bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" Ảnh: CTV

Thời gian qua, Long Nhật tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình, đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo một số cuộc thi ca hát. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng vấp phải những tin đồn, trong đó có ý kiến nói anh hết thời. Đón nhận điều này, Long Nhật từng chia sẻ bản thân mặc kệ, không đôi co mà trả lời bằng âm nhạc.

Anh từng chia sẻ: “Những tin đồn như vậy giờ tôi thấy bình thường, đôi khi không muốn đính chính nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải lên tiếng để những người yêu mến tôi cảm thấy yên tâm. Tôi không đôi co, chỉ muốn fan biết rằng tôi vẫn đang ổn và sống tốt với nghề".

Ngoài ra, cuộc hôn nhân của Long Nhật và vợ là hoa khôi ở Hải Phòng cũng từng trở thành đề tài bàn tán. Trên truyền thông, nam ca sĩ thường xuyên dành những lời “có cánh” khi nói về tổ ấm của mình. Tuy nhiên, giọng ca Tóc em đuôi gà cũng từng thừa nhận rằng “ai cũng cho rằng tôi làm màu, tưng bừng kết hôn rồi âm thầm ly dị. Vợ tôi cũng thú nhận không quan tâm đến những tin đồn mà đã mến tôi từ ngày đầu gặp gỡ”.

Như Thanh Niên thông tin, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 71 bị can để điều tra vì liên quan đến ma túy. Trong đó có Đinh Long Nhật (59 tuổi) bị khởi tố tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý". Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.