Phan Đinh Tùng tiết lộ hôn nhân với vợ kém 12 tuổi

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Phan Đinh Tùng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên vợ là ca sĩ Thái Ngọc Bích. Không chỉ đồng hành cùng nhau trong cuộc sống riêng, người bạn đời còn là quản lý, hỗ trợ giọng ca Khúc hát mừng sinh nhật trong công việc. Nhờ vậy, nam ca sĩ thêm an tâm trở lại showbiz sau quãng thời gian vắng bóng.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân của Phan Đinh Tùng

Phan Đinh Tùng dành những lời có cánh khi nói về người bạn đời Ảnh: NVCC

Theo Phan Đinh Tùng, không riêng gì anh mà các thành viên trong gia đình cũng dành những lời có cánh cho Thái Ngọc Bích trong những ngày đầu gặp gỡ. Điều đó khiến nam ca sĩ tin rằng “đây chính là người bạn đời mà mình tìm kiếm”. Từ đó, anh quyết định tiến đến hôn nhân.

Theo giọng ca 7X, chính những cung bậc cảm xúc trong đời sống hôn nhân giúp anh trưởng thành hơn sau khi lập gia đình. Phan Đinh Tùng bộc bạch cùng một sự việc, mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau. Nếu quy kết mọi chuyện theo góc nhìn của mình sẽ gây ra hiểu lầm. “Từ những điều đó, tôi biết cách kìm nén, làm chủ cảm xúc và nhận ra những điều mình chưa tốt để hoàn thiện. Tôi thấy rằng đời sống vợ chồng giúp tôi trưởng thành mỗi ngày”, anh tâm sự.

Sự hậu thuẫn của người bạn đời giúp Phan Đinh Tùng an tâm hơn khi trở lại showbiz Ảnh: NVCC

Không đặt ra bất kỳ nguyên tắc nào trong cuộc sống vợ chồng, tuy nhiên Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích luôn vun vén cho tổ ấm, nỗ lực “dù bất kỳ điều gì xảy ra cũng không rời bỏ người bạn đời của mình”. “Cam kết” này cũng trở thành kim chỉ nam để cả hai thực hiện, giữ tổ ấm viên mãn. “Vợ đồng hành cùng tôi trong công việc nên có gì tôi cũng chia sẻ ý kiến. Đi đến một quyết định nào cả hai cũng trao đổi, bàn bạc với nhau rất nhiều”, anh bộc bạch.

Từ khi kết hôn, Thái Ngọc Bích chọn gác lại đam mê nghệ thuật để trở thành hậu phương chăm lo cho gia đình. Nói về quyết định này, Phan Đinh Tùng cho biết anh từng chia sẻ về vấn đề này với người bạn đời.

“Vợ tôi tính cách không thích bon chen nên chọn lui về chăm lo cho chồng con. Tôi cảm thấy như vậy là thoải mái và phù hợp với tính cách của cả hai. Chắc chắn khi là người nghệ sĩ, vợ cũng sẽ còn những đau đáu cho nghề. Nhưng tôi nghĩ với việc phát triển như bây giờ lại là một điều hay. Vì tôi rất cần một người bạn đời có thể chăm sóc con cái và đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường với vai trò quản lý”, giọng ca 7X chia sẻ.

Phan Đinh Tùng trình làng sản phẩm âm nhạc mới dịp Valentine Ảnh: NVCC

Chính sự hậu thuẫn đó giúp Phan Đinh Tùng tự tin hơn khi trở lại với nghệ thuật, liên tục trình làng những dự án dành tặng khán giả. Mới đây, anh gây chú ý khi trình làng MV Thành đôi, không chỉ mở đầu cho chương 3 của Đinh Music mà còn khép lại hành trình mang thông điệp “new visual new me” - nơi người nghệ sĩ chủ động làm mới hình ảnh và cách kể câu chuyện âm nhạc của mình. Bài hát này được xem là một bước chuyển, từ việc khẳng định bản thân sang việc nói nhiều hơn về những giá trị bền lâu.

Thành đôi được ra mắt vào đúng Valentine, nói về đích đến của tình yêu. Việc chọn phát hành vào dịp này cũng cho thấy tính toán rõ ràng. Đây là thời điểm phổ biến cho những lời cầu hôn, và ca khúc trở thành lời cổ vũ nhẹ nhàng cho quyết định bước sang giai đoạn mới của mối quan hệ. Đồng thời, ra mắt trước mùa cưới trong năm giúp bài hát có cơ hội hiện diện trong không gian lễ đường, tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ của các cặp đôi. "Tình yêu, trong góc nhìn này không phải thứ tồn tại tự nhiên mãi mãi, mà cần được xây dựng bằng sự kiên định, hy sinh và cam kết", Phan Đinh Tùng nói về thông điệp trong sản phẩm mới.