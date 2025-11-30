NSND Tự Long góp mặt show Phan Đinh Tùng sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ

Đinh Show là đêm nhạc để ca sĩ Phan Đinh Tùng đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát của mình Ảnh: NVCC

Tối 26.12, Sol 8 - Live Stage tại Hà Nội, ca sĩ Phan Đinh Tùng sẽ chính thức giới thiệu Đinh Show. Đêm nhạc đánh dấu cột mốc quan trọng trong gần 3 thập niên hoạt động nghệ thuật, đồng thời chào đón tuổi 50 của anh.

Trong thư gửi người hâm mộ, Phan Đinh Tùng bày tỏ mong muốn có một đêm nhạc đúng nghĩa, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa những điều anh chất chứa và tình cảm khán giả dành cho mình. Từ tâm nguyện ấy, Đinh Show đã hình thành. Tên gọi "Đinh" mang hai tầng ý nghĩa, đó là tên đệm thuộc họ mẹ, người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời và sự nghiệp của anh. Đồng thời cũng là phần nghệ danh anh muốn được khẳng định một cách trân trọng, sau nhiều năm thường bị gọi nhầm thành "Phan Đình Tùng".

Dàn khách mời tại 'Đinh Show' của Phan Đinh Tùng

Đây còn là dịp để Phan Đinh Tùng khẳng định lại bản sắc nghệ thuật sau gần 3 thập niên ca hát Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, chủ nhân hit Khúc hát mừng sinh nhật xem việc nhấn mạnh chữ "Đinh" như lời khẳng định về bản sắc nghệ sĩ, là niềm kiêu hãnh và dấu ấn không thể tách rời trong hành trình sáng tạo. Đây cũng là tinh thần chủ đạo của chương trình, nơi quy tụ những "điểm nhấn" làm nên tên tuổi Phan Đinh Tùng.

Nam ca sĩ kỳ vọng Đinh Show không chỉ là một đêm diễn mà còn trở thành thương hiệu mới, mở ra những dự án và hình ảnh tiếp theo sau sức hút từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Đáng chú ý, Đinh Show quy tụ dàn nghệ sĩ thân thiết và có sức ảnh hưởng với Phan Đinh Tùng như NSND Tự Long, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp…

Dù bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc song NSND Tự Long vẫn nhận lời hỗ trợ "đàn em" trong show diễn đặc biệt này Ảnh: NVCC

Đối với sao nam 7X, anh dành nhiều sự kính trọng cho NSND Tự Long bởi sự nghiêm khắc, chân thành và tình cảm dành cho đàn em. Đặc biệt, nam NSND cũng vừa đón tin vui sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu với đề tài Đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội hôm 29.11. Trước thềm Đinh Show diễn ra, dù bận rộn, NSND Tự Long cũng dành thời gian chuẩn bị một tiết mục kết hợp mang màu sắc riêng tại đêm diễn đặc biệt này của đàn em.

Bên cạnh người anh Tự Long, góp mặt trong đêm diễn còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hà Lê. Giọng ca sinh năm 1975 cho biết anh luôn ngưỡng mộ tư duy âm nhạc, phong cách trình diễn và sự duy mỹ của đàn anh. Theo Phan Đinh Tùng, sự kết hợp giữa 2 cá tính âm nhạc đối lập sẽ là thử thách thú vị, mở ra một màn trình diễn vừa lạ vừa hài hòa.

Cùng sự kết hợp với các đàn anh thân thiết, đêm diễn còn có sự tham gia của ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp. Đây cũng là người bạn, người em cùng anh bước ra từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Cầm trịch với vai trò dẫn dắt chương trình là MC Phí Linh; nhạc sĩ Đoàn Minh Vũ, người đứng sau nhiều bản hit của làng nhạc Việt là giám đốc âm nhạc cho show diễn đặc biệt này.