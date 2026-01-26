Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chia sẻ gây chú ý của Kim Hiền sau thông tin ly hôn

Thạch Anh
Thạch Anh
26/01/2026 18:08 GMT+7

Sau đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Kim Hiền thường xuyên cập nhật hình ảnh mới, kèm theo những bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Hiền có những bài đăng gây chú ý sau khi thông tin cô ly hôn được lan truyền trên mạng xã hội. Trong bài viết mới nhất, Út Ráng của Hương phù sa chia sẻ hình ảnh góc nhỏ trong căn nhà của mình kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Chia sẻ gây chú ý của Kim Hiền sau thông tin ly hôn - Ảnh 1.

Hình ảnh của Kim Hiền sau đổ vỡ hôn nhân

Ảnh: FBNV

Cô viết: “Có những yêu thương chọn ở lại trong im lặng, như ánh đèn vàng mỗi tối vẫn thắp lên sự ấm áp, như hoa trong vườn vẫn nở dù không cần gọi tên, như trái chín lặng lẽ giữ vị ngọt cho riêng mình. Căn nhà này học cách thở thật khẽ, giữ gìn những điều mong manh bằng sự bình yên, để những ký ức đẹp trong ánh sáng dịu, là một hơi ấm rất sâu ở lại trong tim”.

Hay trước đó, Kim Hiền chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh trước gương, khiến nhiều người xuýt xoa bởi vẻ ngoài trẻ trung dù đã ngoài 40 tuổi. Kèm theo đó, nữ diễn viên bộc bạch: “Chỉ là khi một làn gió mới khẽ chạm vào tâm hồn, mình chợt biết mình đang bước sang một khởi đầu khác”.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng để lại lời động viên cho sao nữ 8X sau những sóng gió trong chuyện tình cảm. Một người dùng viết: “Buông bỏ không phải là mất hết nha em, mà là để có một chân trời thú vị hơn và vững chãi hơn”. “Mạnh mẽ lên nhé chị, để tìm thấy bình yên nơi chính mình", tài khoản khác nhắn nhủ. Cư dân mạng viết: “Hạnh phúc tự thân là hạnh phúc bền vững nhất em nha”.

- Ảnh 2.

Nữ diễn viên Hương phù sa nhận được sự động viên của mọi người sau đổ vỡ

Ảnh: FBNV

Kim Hiền giữa tin ly hôn

Như Thanh Niên đưa tin, diễn viên Kim Hiền ly hôn với chồng là Andy Lê sau gần 8 năm chung sống. Thông tin này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi trước đó, người đẹp 8X cũng có những chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân.

Cụ thể cô viết: “Có những điều mình đã đi qua mà không cần giải thích. Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn”. Bên cạnh đó, việc Kim Hiền không còn cập nhật hình ảnh người bạn đời trên mạng xã hội thời gian qua khiến dân mạng tò mò.

Giữa tin ly hôn, Kim Hiền vẫn chia sẻ những hình ảnh mới trên trang cá nhân, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung. Hiện tại, cuộc sống của cô xoay quanh công việc và các con. Trong một bài đăng, nữ diễn viên bày tỏ cuộc sống hiện tại của cô không ồn ào, nhưng thật. “Mình học cách sống chậm lại để thấy rằng yêu thương không cần phải nói lớn, mạnh mẽ không cần phải chứng minh”, sao nữ bộc bạch.

