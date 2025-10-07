Cuộc sống của ca sĩ A Tuân sau đổ vỡ hôn nhân

Sau thành công của Lệ ngang trời, A Tuân gây chú ý khi kết hợp cùng Hồ Nhi trong dự án mới - Chuyện tình không vui. Màn bắt tay này khiến cả hai vướng tin đồn tình cảm. Trước đó, nam ca sĩ cũng bị hoài nghi về mối quan hệ với Ny Saki khi có những hình ảnh thân thiết. Dù chưa từng chính thức lên tiếng nhưng hiện tại, A Tuân và Hồ Nhi đang có sự kết nối nghệ thuật, khiến khán giả thêm tò mò.

A Tuân tích cực trở lại với âm nhạc sau biến cố hôn nhân Ảnh: NVCC

Trước đó, A Tuân từng trình làng Lệ ngang trời, được khán giả yêu thích. Bài hát hút hàng triệu lượt xem trên YouTube, và vượt mốc 200 triệu lượt xem trên TikTok. Nhiều sao Việt như Ngọc Sơn, Quốc Trường, Nam Em cũng từng ngân nga hay lựa chọn ca khúc này để biểu diễn. Với A Tuân, sức hút của nhạc phẩm này là món quà bù đắp dành cho anh sau nhiều nỗ lực, thử thách.

Nam ca sĩ chia sẻ thêm: “Hiện tại, cùng lúc có 4 phiên bản Lệ ngang trời vào top thịnh hành. Đối với tôi, đó là niềm vui khi được mọi người, từ những em bé nhỏ hay người lớn tuổi dành tình yêu cho ca khúc này”. Với mong muốn để ca khúc được lan tỏa hơn, A Tuân khẳng định sẽ không tính tác quyền với các nghệ sĩ trẻ. Thay vào đó, nam ca sĩ chọn cách tạo điều kiện để các bạn phát triển và chỉ tính chi phí với những đơn vị dùng bài hát với tính chất thương mại, kinh doanh.

Nói về việc bản gốc của Lệ ngang trời bị so sánh với những phiên bản khác, A Tuân chia sẻ: “Tôi vui vì bài hát có nhiều phiên bản cover và gây chú ý trên mạng xã hội. Mỗi bản cover đã góp phần tăng thêm sự yêu thích của mọi người dành cho ca khúc, tất nhiên nó cũng xuất phát từ bài hát gốc. Vậy nên nếu phiên bản cover được chú ý hơn, tôi cũng sẽ vui vì ca khúc được thể hiện ở nhiều màu sắc khác nhau, chứ không ở một quy chuẩn nào”.

Khoảnh khắc tình cảm giữa A Tuân và Hồ Nhi được nhiều người quan tâm Ảnh: NVCC

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ A Tuân

Cách đây không lâu, A Tuân gây chú ý khi xác nhận thông tin ly hôn vợ kém tuổi. Nam ca sĩ nói hiện tại, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè, sẵn sàng hỗ trợ nhau. Thời gian này, giọng ca Lệ ngang trời vướng tin đồn tình cảm khi xuất hiện bên cạnh một hot girl sinh năm 1995, tuy nhiên anh không lên tiếng xác nhận.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm hiện tại anh đang trong trạng thái tự do, tràn đầy năng lượng và tinh thần nhiệt huyết để cống hiến cho âm nhạc. Với anh, đó là cách tri ân những khán giả đã luôn đồng hành, dành tình cảm và sự ủng hộ, dù ở thời kỳ đỉnh cao hay trong những lúc cuộc sống gặp biến cố.

A Tuân khẳng định sẽ dành hết tâm sức, thời gian và đầu tư cả tài chính để có thể tiếp tục con đường cống hiến của mình, lan tỏa những thông điệp tích cực đến người nghe. Ngoài ra, anh còn hoạt động trong vai trò chuyên gia truyền thông, cố vấn xử lý khủng hoảng cho nhiều doanh nghiệp.

