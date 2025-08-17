Hiền Hồ quỳ gối xin lỗi: Đừng mắc sai lầm như tôi

Trong một sự kiện diễn ra hôm 16.8, Hiền Hồ gây chú ý khi xuất hiện với phong cách gợi cảm. Cô tự tin khi kết hợp với vũ công, thể hiện loạt ca khúc như Gặp nhưng không ở lại, Tội cho em…

Scandal tình cảm trước đây ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Hiền Hồ Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, trên sân khấu chương trình, Hiền Hồ bất ngờ nhắc về ồn ào trong quá khứ. Nữ ca sĩ 9X thừa nhận bản thân trưởng thành hơn sau khi mắc phải sai lầm. Từ câu chuyện của mình, Hiền Hồ bày tỏ: “Nếu có một lời nhắn, tôi xin gửi tới mọi người và các bạn trẻ: “Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi”. Hãy nhìn những vết xước của tôi và né ra những cạm bẫy, hào quang không có thật. Hãy mạnh mẽ, đi trên con đường của mình một cách tự tin, bản lĩnh hơn".

Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối, cúi người thay lời xin lỗi đến khán giả. Đoạn clip sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, dấy lên những tranh luận. Nhiều người cho rằng ồn ào tình cảm là bài học lớn và là cái giá đắt mà Hiền Hồ phải nhận cho những sai lầm của mình. Cũng có ý kiến phản ứng gay gắt, cho rằng vụ việc trước đó khiến khán giả mất lòng tin vào giọng ca 28 tuổi.

Khi chúng tôi liên hệ, phía Hiền Hồ cho biết động thái gây chú ý trên sân khấu của Hiền Hồ không phải là dự tính trước nên ê kíp của cô cũng bất ngờ. Khi được hỏi thêm về giọng ca Gặp nhưng không ở lại của hiện tại, người này cho biết: “Tinh thần của Hiền vẫn chưa ổn nên xin phép hẹn lại một dịp khác. Hiền giai đoạn này chỉ có thể trò chuyện, giao tiếp với khán giả thông qua âm nhạc”.

Lời chia sẻ của Hiền Hồ tạo nên những tranh luận trên mạng xã hội Ảnh: FBNV





Hiền Hồ sau ồn ào tình cảm

Từng là giọng ca được yêu mến nhờ loạt hit song sau đó, Hiền Hồ vướng phải ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm. Vụ việc khiến giọng ca sinh năm 1997 vấp phải làn sóng chỉ trích từ phía khán giả. Thậm chí thời điểm đó, nhiều người lên tiếng đòi tẩy chay nữ ca sĩ vì scandal.

Hiền Hồ từng có bài đăng chia sẻ về chuyện ồn ào trong quá khứ. Cô thừa nhận những hành động, suy nghĩ lệch lạc đã dẫn bản thân vào con đường sai lầm. Giọng ca 9X bộc bạch: “Cho tới ngày ông trời đã giáng cho một cái tát để mình biết mình đã sai lầm và ngu dốt đến nhường nào. Sự ham mê vật chất, sự ảo tưởng, sự ngu ngốc của bản thân đã phải trả giá”.

Nữ ca sĩ thừa nhận vụ việc là “cú tát thật đau”, từ đó để cô chỉnh đốn lại tác phong, hoàn thiện mình hơn. Tuy nhiên sau lời xin lỗi này, Hiền Hồ vẫn chưa nhận được sự đón nhận của khán giả để trở lại với các dự án nghệ thuật một cách mạnh mẽ.