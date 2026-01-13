Cuộc sống ở Mỹ của 'Út Ráng' Kim Hiền giữa tin ly hôn

Trước khi thông tin ly hôn được chia sẻ, Kim Hiền chọn cuộc sống giản dị, dành thời gian bên cạnh các con. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái tâm trạng trên mạng xã hội.
Như Thanh Niên thông tin, diễn viên Kim Hiền và Andy Lê đường ai nấy đi sau gần 8 năm chung sống. Theo hồ sơ pháp lý được nộp tại Tòa Thượng thẩm bang California, Orange County (Mỹ), diễn viên Hương phù sa là người đứng đơn ly hôn. Trình tự được ghi nhận tại tòa cho thấy hai bên đăng ký kết hôn vào ngày 13.7.2015 và chính thức ly thân từ ngày 1.5.2023.
Thời gian qua, nữ diễn viên vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc cô không nhắc về chồng khiến nhiều người tò mò.
