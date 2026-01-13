Cuộc sống ở Mỹ của 'Út Ráng' Kim Hiền giữa tin ly hôn

Như Thanh Niên thông tin, diễn viên Kim Hiền và Andy Lê đường ai nấy đi sau gần 8 năm chung sống. Theo hồ sơ pháp lý được nộp tại Tòa Thượng thẩm bang California, Orange County (Mỹ), diễn viên Hương phù sa là người đứng đơn ly hôn. Trình tự được ghi nhận tại tòa cho thấy hai bên đăng ký kết hôn vào ngày 13.7.2015 và chính thức ly thân từ ngày 1.5.2023.

Thời gian qua, nữ diễn viên vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc cô không nhắc về chồng khiến nhiều người tò mò.

Diễn viên Kim Hiền ở tuổi 44

Ở tuổi 44, Kim Hiền được dân mạng khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung. Khác với hình ảnh lộng lẫy như khi hoạt động showbiz, Út Ráng của Hương phù sa thường chia sẻ những hình ảnh giản dị với mặt mộc. Để sở hữu hình thể thon gọn ở tuổi trung niên, nữ diễn viên dành thời gian chăm chỉ tập luyện dù bận rộn với công việc ẢNH: FBNV

Thời gian qua, Kim Hiền chủ yếu chia sẻ hình ảnh của bản thân và các con. Hôm 29.12.2025, sao nữ 8X viết: “Dù cuộc đời có đổi thay thế nào, tình yêu mẹ dành cho con vẫn luôn ở đó nguyên vẹn và không điều kiện”. Kim Hiền bày tỏ cuộc sống hiện tại của cô không ồn ào, nhưng thật. “Mình học cách sống chậm lại để thấy rằng yêu thương không cần phải nói lớn, mạnh mẽ không cần phải chứng minh”, sao nữ bộc bạch ẢNH: FBNV

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Kim Hiền bày tỏ: “Có những ngày, mình không làm gì lớn lao cả. Chỉ là mỉm cười một chút, chăm một cái cây, nấu một bữa ăn, đi bên cạnh người thân trong những khoảnh khắc rất đời”. Nữ diễn viên quan niệm rằng “không phải ai cũng hiểu đúng về mình, và điều đó không sao cả”. Cô bày tỏ: “Có những lúc bị ganh ghét, bị hiểu lầm, mình học cách im lặng và chữa lành bên trong” ẢNH: FBNV

Đáng chú ý, trong bài đăng kết thúc năm 2025, Kim Hiền chia sẻ đầy tâm trạng khiến nhiều người quan tâm. Cô bộc bạch: “Có những điều mình đã đi qua mà không cần giải thích. Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn” ẢNH: FBNV

Kim Hiền bộc bạch thêm: “Có những gắn bó không còn hiện diện, nhưng chưa từng biến mất. Nó ở trong từng nhịp thở, từng lựa chọn mình đưa ra mỗi ngày, như một sự chở che âm thầm. Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì đã từng yêu rất sâu. Và khi khép lại năm này, điều mình mang theo sang 2026 không phải là nỗi đau mà là một trái tim đã biết yêu, biết giữ, và biết đi tiếp… bằng tất cả dịu dàng còn sót lại” ẢNH: FBNV