Phi Ngọc Ánh ra sao sau chuỗi biến cố?

Phi Ngọc Ánh ra sao sau biến cố với chồng

Cuối tháng 10 vừa qua, hình ảnh diễn viên cascadeur Phi Ngọc Ánh livestream trong tình trạng hoảng loạn với gương mặt đầy vết thương đã gây xôn xao dư luận. Sau sự việc, nữ diễn viên Vật chứng mong manh đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì để chuyện cá nhân làm phiền lòng khán giả, đồng thời tiết lộ sức khỏe đã tạm ổn định sau phẫu thuật.

"Trong cuộc sống, không ai mong muốn chuyện không hay xảy ra với mình và chuyện gia đình bị mang ra bàn tán. Nhưng trong giây phút đó tôi không suy nghĩ được gì cả... Tôi sai, tôi cúi đầu xin lỗi", cô bộc bạch. Người đẹp cho biết điều cô mong mỏi nhất lúc này là sự an yên để bắt đầu cuộc sống mới, làm chỗ dựa cho các con.

Con cái chính là động lực lớn nhất để nữ diễn viên chiến đấu với bệnh tật và những khó khăn chồng chất Ảnh: NVCC

Ít ai biết, đằng sau những pha hành động nghẹt thở trên phim, cuộc đời thực của "đả nữ" còn nghiệt ngã hơn. Khi sự nghiệp đang ở độ chín, Phi Ngọc Ánh liên tiếp đón nhận tin dữ: mẹ mất, hôn nhân tan vỡ và bản thân bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. Căn bệnh quái ác khiến cô bị run tay chân, mất thăng bằng và khàn tiếng.

Sức khỏe giảm sút buộc cô phải từ chối nhiều dự án phim. Không có thu nhập, lại phải một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ và trang trải tiền thuê trọ, Phi Ngọc Ánh rơi vào cảnh kiệt quệ kinh tế, nợ nần bủa vây. Cô nghẹn ngào: "Có lúc muốn buông xuôi nhưng tôi nghĩ đến con, lấy con làm động lực để chiến đấu tiếp".

Bán bún bò mưu sinh, nỗ lực trở lại màn ảnh

Hiện tại, để duy trì cuộc sống và trả nợ, Phi Ngọc Ánh không ngại vất vả mở một tiệm bún bò nhỏ tại khu chợ ở quận Tân Bình (TP.HCM). Hình ảnh "đả nữ" gai góc ngày nào giờ đây tất bật bên nồi nước lèo, chắt chiu từng đồng để lo cho các con khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Hiện tại, dù vẫn phải ở nhà thuê và miệt mài trả nợ, Phi Ngọc Ánh vẫn lạc quan với tiệm bún bò nhỏ để kiếm thêm thu nhập nuôi con Ảnh: FBNV

Sau chuỗi ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật, Phi Ngọc Ánh đã tái xuất điện ảnh. Dù thể lực mới chỉ hồi phục 80% và vẫn phải làm bạn với thuốc mỗi ngày, nhưng lửa nghề âm ỉ cháy trong cô. Cô góp mặt trong series phim ngắn cuối tuần của THVL với các tác phẩm như Bài học của con, Cơm sôi nhỏ lửa.

Không còn là những pha đánh đấm nảy lửa, Phi Ngọc Ánh của hiện tại sâu sắc hơn qua các vai diễn tâm lý xã hội, phản chiếu chính những trải nghiệm đau thương mà cô đã đi qua. Trong phim Bài học của con, nhân vật của Phi Ngọc Ánh có những trăn trở về sự thấu hiểu giữa các thế hệ trong gia đình. Còn với Cơm sôi nhỏ lửa, cô hóa thân thành một nữ giám đốc bận rộn tìm lại giá trị của bữa cơm gia đình - một hình ảnh phản chiếu chính quan niệm sống của cô: Công việc là đam mê, nhưng gia đình mới là bến đỗ không bao giờ được phép bỏ rơi.

Phi Ngọc Ánh trong Cơm sôi nhỏ lửa và Bài học của con (thuộc series phim ngắn cuối tuần của THVL)

Phi Ngọc Ánh sinh năm 1987, là cascadeur và diễn viên hành động nổi tiếng. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như Hương cỏ dại, Vườn đời, Vật chứng mong manh, Người thầm lặng... Năm 2016 và 2018, cô được vinh danh tại giải thưởng Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á. Ngoài diễn xuất, cô từng thử sức ca hát tại Tình Bolero 2022.