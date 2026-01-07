Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Phi Ngọc Ánh ra sao sau chuỗi biến cố?

Hữu Tín
Hữu Tín
07/01/2026 15:00 GMT+7

Từng 2 lần được vinh danh là nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á, Phi Ngọc Ánh khiến khán giả xót xa khi phải đối diện với hàng loạt bi kịch từ ung thư, nợ nần đến ồn ào hôn nhân. Sau biến cố, nữ diễn viên hiện đang nỗ lực kinh doanh, chạy từng bữa ăn để nuôi con và trả nợ.

Phi Ngọc Ánh ra sao sau biến cố với chồng

Cuối tháng 10 vừa qua, hình ảnh diễn viên cascadeur Phi Ngọc Ánh livestream trong tình trạng hoảng loạn với gương mặt đầy vết thương đã gây xôn xao dư luận. Sau sự việc, nữ diễn viên Vật chứng mong manh đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì để chuyện cá nhân làm phiền lòng khán giả, đồng thời tiết lộ sức khỏe đã tạm ổn định sau phẫu thuật.

"Trong cuộc sống, không ai mong muốn chuyện không hay xảy ra với mình và chuyện gia đình bị mang ra bàn tán. Nhưng trong giây phút đó tôi không suy nghĩ được gì cả... Tôi sai, tôi cúi đầu xin lỗi", cô bộc bạch. Người đẹp cho biết điều cô mong mỏi nhất lúc này là sự an yên để bắt đầu cuộc sống mới, làm chỗ dựa cho các con.

Phi Ngọc Ánh- Ảnh 1.

Con cái chính là động lực lớn nhất để nữ diễn viên chiến đấu với bệnh tật và những khó khăn chồng chất

Ảnh: NVCC

Ít ai biết, đằng sau những pha hành động nghẹt thở trên phim, cuộc đời thực của "đả nữ" còn nghiệt ngã hơn. Khi sự nghiệp đang ở độ chín, Phi Ngọc Ánh liên tiếp đón nhận tin dữ: mẹ mất, hôn nhân tan vỡ và bản thân bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. Căn bệnh quái ác khiến cô bị run tay chân, mất thăng bằng và khàn tiếng.

Sức khỏe giảm sút buộc cô phải từ chối nhiều dự án phim. Không có thu nhập, lại phải một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ và trang trải tiền thuê trọ, Phi Ngọc Ánh rơi vào cảnh kiệt quệ kinh tế, nợ nần bủa vây. Cô nghẹn ngào: "Có lúc muốn buông xuôi nhưng tôi nghĩ đến con, lấy con làm động lực để chiến đấu tiếp".

Bán bún bò mưu sinh, nỗ lực trở lại màn ảnh

Hiện tại, để duy trì cuộc sống và trả nợ, Phi Ngọc Ánh không ngại vất vả mở một tiệm bún bò nhỏ tại khu chợ ở quận Tân Bình (TP.HCM). Hình ảnh "đả nữ" gai góc ngày nào giờ đây tất bật bên nồi nước lèo, chắt chiu từng đồng để lo cho các con khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

- Ảnh 2.

Hiện tại, dù vẫn phải ở nhà thuê và miệt mài trả nợ, Phi Ngọc Ánh vẫn lạc quan với tiệm bún bò nhỏ để kiếm thêm thu nhập nuôi con

Ảnh: FBNV

Sau chuỗi ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật, Phi Ngọc Ánh đã tái xuất điện ảnh. Dù thể lực mới chỉ hồi phục 80% và vẫn phải làm bạn với thuốc mỗi ngày, nhưng lửa nghề âm ỉ cháy trong cô. Cô góp mặt trong series phim ngắn cuối tuần của THVL với các tác phẩm như Bài học của con, Cơm sôi nhỏ lửa.

Không còn là những pha đánh đấm nảy lửa, Phi Ngọc Ánh của hiện tại sâu sắc hơn qua các vai diễn tâm lý xã hội, phản chiếu chính những trải nghiệm đau thương mà cô đã đi qua. Trong phim Bài học của con, nhân vật của Phi Ngọc Ánh có những trăn trở về sự thấu hiểu giữa các thế hệ trong gia đình. Còn với Cơm sôi nhỏ lửa, cô hóa thân thành một nữ giám đốc bận rộn tìm lại giá trị của bữa cơm gia đình - một hình ảnh phản chiếu chính quan niệm sống của cô: Công việc là đam mê, nhưng gia đình mới là bến đỗ không bao giờ được phép bỏ rơi.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Phi Ngọc Ánh trong Cơm sôi nhỏ lửaBài học của con (thuộc series phim ngắn cuối tuần của THVL)

Ảnh: ĐPCC

Phi Ngọc Ánh sinh năm 1987, là cascadeur và diễn viên hành động nổi tiếng. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như Hương cỏ dại, Vườn đời, Vật chứng mong manh, Người thầm lặng... Năm 2016 và 2018, cô được vinh danh tại giải thưởng Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á. Ngoài diễn xuất, cô từng thử sức ca hát tại Tình Bolero 2022.

Tin liên quan

Phi Ngọc Ánh xin lỗi, tiết lộ về sức khỏe sau clip gây xôn xao

Phi Ngọc Ánh xin lỗi, tiết lộ về sức khỏe sau clip gây xôn xao

Diễn viên Phi Ngọc Ánh vừa lên tiếng xin lỗi, đồng thời tiết lộ về tình hình sức khỏe sau ồn ào.

'Mỹ nhân phim hành động' Phi Ngọc Ánh mắc ung thư

Khám phá thêm chủ đề

Phi Ngọc Ánh Diễn viên Phi Ngọc Ánh Cascadeur Phim ngắn cuối tuần THVL Bài học của con Cơm sôi nhỏ lửa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận