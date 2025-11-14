Phi Ngọc Ánh xin lỗi, tiết lộ về sức khỏe sau clip gây xôn xao

Trên trang cá nhân, diễn viên Phi Ngọc Ánh đăng tải bài viết trải lòng sau ồn ào hồi cuối tháng 10. “Mỹ nhân hành động” bộc bạch: “Hôm nay em lên để nói lời cảm ơn và xin lỗi đến tất cả mọi người”.

Phi Ngọc Ánh trải lòng

Theo Phi Ngọc Ánh, hiện tại tình hình sức khỏe của cô đã ổn hơn sau phẫu thuật, dù cô còn thấy đau và hạn chế vận động. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng nhắn nhủ: “Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em bạn bè quen hay không quen, thân hay không thân đã yêu thương và lo lắng cho em từ khi xảy ra chuyện đến nay, vẫn luôn quan tâm và thăm hỏi em. Một số anh chị, bạn bè còn chạy ngay vô viện với em lúc ấy. Em cảm ơn nhiều chân tình này và em sẽ luôn ghi nhớ”.

Hình ảnh hiện tại của diễn viên Phi Ngọc Ánh ẢNH: FBNV

Bên cạnh đó, người đẹp cũng gửi lời xin lỗi vì chuyện không hay này làm phiền, khiến mọi người lo lắng. Cô bộc bạch: “Trong cuộc sống, không ai mong muốn chuyện không hay xảy ra với mình và chuyện của gia đình mình bị mang lên làm chủ đề bàn tán. Nhưng trong giây phút đó em không suy nghĩ được gì cả nên mọi chuyện mới ra như thế. Nhất là ít ra em cũng được coi là diễn viên, là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng tới mọi người. Em sai, em cúi đầu xin lỗi”.

Sau vụ ồn ào, Phi Ngọc Ánh nói ở hiện tại, điều cô mong muốn nhất là được ổn định và an yên, được bắt đầu cuộc sống mới. Trao đổi với chúng tôi, nữ diễn viên chia sẻ thêm hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn hơn sau vụ việc vừa rồi.

Sáng 31.10, Phi Ngọc Ánh xuất hiện trên sóng livestream với gương mặt đầy máu, hoảng loạn và cầu cứu những người xung quanh. Hình ảnh của nữ cascadeur khiến dân mạng hoang mang, lo lắng. Thời điểm đó, khi chúng tôi liên hệ, nữ diễn viên cho biết cô đang cấp cứu trong bệnh viện và sẽ chia sẻ sau.

Phi Ngọc Ánh sinh năm 1987, là một cascadeur lâu năm trong nghề. Bên cạnh đó, người đẹp cũng gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn trong một số bộ phim: Hương cỏ dại, Cầu vồng đơn sắc, Vườn đời, Vật chứng mong manh, Vết dầu loang… Phi Ngọc Ánh từng được trao giải Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á 2018 đồng thời từng thử sức với ca hát khi góp mặt trong chương trình Tình Bolero 2022.