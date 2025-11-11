‘Chấp’ G-Dragon, Bằng Kiều phải gỡ status và xin lỗi

Bằng Kiều lại gặp 'vạ miệng'

"Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan, nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng 'chấp' bạn kia một mắt luôn", dòng trạng thái được Bằng Kiều chia sẻ trên trang cá nhân hôm 10.11 ngay lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội, đặc biệt là với các "fan cuồng" của G‑Dragon – biểu tượng Kpop với tầm ảnh hưởng toàn cầu của Hàn Quốc.

Trước phản ứng của cộng đồng mạng, Bằng Kiều đã gỡ status và đăng lời xin lỗi trên trang cá nhân vì phát ngôn gây "vạ miệng" của mình.

Bằng Kiều chọn bức ảnh cúi đầu đăng kèm lời xin lỗi Ảnh: FBNV

"Trước hết, Bằng Kiều muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì dòng trạng thái vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và phản ứng không hay. Khi viết bài đó, Bằng Kiều chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, Bằng Kiều hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu...", nam ca sĩ viết.

Bằng Kiều cho biết, chính vì nhận thức được việc làm không nên của mình mà ngay sau đó, anh đã gỡ bài đăng xuống và hứa sẽ "rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong việc chia sẻ trên mạng xã hội – cần cẩn trọng hơn, vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau".

Thừa 'trân trọng', thiếu... cẩn trọng?

Giọng ca Trái tim bên lề cũng khẳng định anh "luôn trân trọng và tôn trọng tất cả các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan".

Bằng Kiều cũng đồng thời gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp Quốc Thiên và Trung Quân Idol, vì bức ảnh được anh chọn đăng kèm status đã vô tình khiến hai đồng nghiệp trẻ của anh bị cuốn vào ồn ào không đáng có.

Quốc Thiên, Trung Quân Idol vô tình bị kéo vào ồn ào vì phát ngôn lỡ miệng của "đàn anh" Ảnh: FBNV

Là một người có bản tính hài hước và thói quen ưa bông đùa, nam ca sĩ Bằng Kiều cũng từng hơn 1 lần gặp "vạ miệng" vì phát ngôn thiếu cẩn trọng.

Trước đó, vào tháng 3.2023, trong một show ca nhạc 8.3 tại Hà Nội, anh cũng từng gặp phải chỉ trích khi trót nói vui: "Khán giả của tôi toàn người có tiền…".