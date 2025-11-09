Sao Việt 'đổ bộ' world tour của G-Dragon tại Hà Nội

Dàn sao Việt hào hứng 'đu idol' G-Dragon

Nổi bật nhất phải kể đến diễn viên Diệu Nhi, một "fan cứng" lâu năm của G-Dragon. Cô cùng hội bạn thân là ca sĩ Dương Hoàng Yến và Hậu Hoàng đã có mặt từ sớm, thậm chí tham gia buổi soundcheck dành cho vé VIP. Diệu Nhi không giấu được sự phấn khích, nhiệt tình cổ vũ với phụ kiện hoa cúc, biểu tượng gắn liền với thần tượng.

Dàn sao Việt đổ bộ tại G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cựu người mẫu Đàm Thu Trang cùng stylist Pông Chuẩn cũng thu hút nhiều sự chú ý. Cả hai diện trang phục cá tính, "lên đồ chất chơi" khác hẳn hình ảnh thường ngày để hòa mình vào không khí đêm nhạc.

Đáng chú ý, diễn viên Hồng Ánh dù ở tuổi 49 vẫn có mặt tại buổi biểu diễn của nam thần tượng, nữ diễn viên gạo cội chia sẻ đây là lần đầu tiên cô tham dự một concert dù chỉ mới hâm mộ G-Dragon từ cuối năm 2024. Đến với đêm nhạc, cô chuẩn bị kỹ lưỡng trang phục mang họa tiết hoa cúc, gọi đây là một trải nghiệm đặc biệt.

Tại khu vực Sky Lounge dành cho khách mời của concert G-Dragon, sự xuất hiện của Á hậu Phương Nhi cùng vị hôn phu và ca sĩ Soobin đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Người đẹp 23 tuổi gây ấn tượng với trang phục tối giản nhưng tinh tế, diện áo crop top phối chân váy dài, khoe trọn vóc dáng thanh thoát.

Dù đã rút lui khỏi showbiz và sống kín tiếng kể từ sau lễ ăn hỏi, đây là một trong những lần hiếm hoi cặp đôi công khai sánh đôi tại một sự kiện giải trí. Trong đêm nhạc, nàng hậu 10X liên tục nhún nhảy, hát theo các ca khúc.

Dù đã U.50, Hồng Ánh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho nam thần tượng quốc tế Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, sự kiện âm nhạc còn quy tụ nhiều sao Việt như Á hậu Thúy Vân, diễn viên Quốc Anh, stylist Kelbin Lei, Salim... Tất cả đều cho thấy sức hút khó cưỡng của G-Dragon đối với khán giả Việt Nam, bất kể tuổi tác hay lĩnh vực hoạt động. Sự góp mặt của dàn sao đã góp phần tạo nên một đêm nhạc đáng nhớ, khẳng định vị thế của Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ World Tour quốc tế.

Tối 9.11, G-Dragon sẽ bước vào đêm diễn thứ hai, cũng là đêm cuối tại chặng Việt Nam. Cả hai đêm diễn do 8wonder tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 100.000 khán giả.