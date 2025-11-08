Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Fan mặc váy cưới, cosplay thành G-Dragon đến dự show của thần tượng

Minh Hy - Hữu Tín
08/11/2025 18:59 GMT+7

Chiều 8.11, buổi diễn đầu tiên của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI chính thức mở cổng check in chào đón người hâm mộ. Từ sáng sớm, fan của nam ca sĩ Hàn Quốc đã tập trung tại 8Wonder Ocean City, diện trang phục độc đáo, thậm chí cosplay lại một số hình ảnh của G-Dragon để tham dự show của thần tượng.

Ở show diễn lần này, hai hạng vé là VVIP và VIP được vào xem buổi soundcheck (quá trình kiểm tra và điều chỉnh âm thanh, ánh sáng...) trước buổi diễn chính thức. Trên sân khấu, G-Dragon khiến fan phấn khích khi xuất hiện với trang phục giản dị gồm áo len hoa và quần thụng, đội nón thử giọng những ca khúc nổi tiếng như BONAMANA ,Take me, IBELONGIU.

Fan mặc áo cưới, chạy như marathon vào show của G-Dragon - Ảnh 1.
Fan mặc áo cưới, chạy như marathon vào show của G-Dragon - Ảnh 2.
Fan mặc áo cưới, chạy như marathon vào show của G-Dragon - Ảnh 3.

Fan tập trung tại khu vực biểu diễn từ sớm

Ảnh: HỮU TÍN

Trong phần soundcheck, G-Dragon còn giao lưu ngắn với fan. "Ông hoàng Kpop" chia sẻ đây là lần thứ hai anh đến Hà Nội. Nam ca sĩ còn hài hước nhìn trời, bảo rằng hôm nay trời có vẻ âm u và sắp mưa nhưng anh lại thích điều này. Anh cũng hẹn gặp lại người hâm mộ trong đêm diễn chính thức. Sau khi phần soundcheck kết thúc, khán giả thuộc những hạng vé khác bắt đầu được vào sân khấu. Những fan mua vé standing (vé đứng) "chạy như bay" để vào giành vị trí đẹp nhất, sát nhất để có thể nhìn rõ được thần tượng. Video fan tràn vào như vỡ trận được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tình cảm dành cho G-Dragon.

Fan mặc váy cưới, cosplay thành G-Dragon

Fan mặc áo cưới, chạy như marathon vào show của G-Dragon - Ảnh 4.

Bạn Trần Đạt (trái) cosplay lại hình tượng của thần tượng G-Dragon

Ảnh: HỮU TÍN

Trước đó, ngày 7.11 đông đảo người hâm mộ có mặt tại những booth chụp ảnh đặt tại trung tâm thương mại gần đó để check in. Bạn Trần Đạt (Hưng Yên) cho biết mình rất hâm mộ G-Dragon nên đã quyết định cosplay lại hình ảnh ấn tượng của nam ca sĩ Hàn Quốc. "Outfit của mình liên tưởng tới đợt F.E.T. K-Star Spak vào tháng sáu. Anh cũng có mặc outfit áo tắm khách sạn và có đội mũ nón rồng thời Lý của MARIES. Mình rất ấn tượng với outfit này của anh, nên mình mặc nó để đi gặp anh", Trần Đạt nói.

Trong khi đó, bạn Thu Tuyết chia sẻ, đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội để thưởng thức đêm diễn của thần tượng. Thu Tuyết diện trang phục như áo cưới để đánh dấu kỷ niệm khó quên. "Mình nghĩ hiếm lắm anh G-Dragon mới về Việt Nam nên mình đi hai đêm. Ngày đầu tiên mình mua vé CAT2 còn ngày thứ hai mình ngồi hạng vé GA4", Thu Tuyết cho biết.

Fan mặc áo cưới, chạy như marathon vào show của G-Dragon - Ảnh 5.

Bạn Tuyết Thu mặc váy cưới để đến gặp thần tượng

Ảnh: HỮU TÍN

Tour diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] khởi động tại Hàn Quốc, sau đó "càn quét" qua mười thành phố lớn khác của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm: Tokyo, Osaka, Macau, Sydney, Melbourne, Bulacan, Kuala Lumpur, Jakarta, Hồng Kông và Đài Bắc. Với danh sách ban đầu này, Đài Bắc là điểm dừng chân thứ 11. Việc bổ sung Hà Nội ngay sau Đài Bắc đã đưa Việt Nam trở thành điểm dừng chân thứ 12 trong chặng diễn tại khu vực quan trọng này. Đây là một cột mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một tour diễn cá nhân quy mô lớn của G-Dragon ghé thăm đất nước hình chữ S.

Sau khi hoàn tất chặng châu Á - Thái Bình Dương, G-Dragon còn tiếp tục chinh phục khán giả tại Mỹ với các đêm diễn ở Newark, Las Vegas và Los Angeles, cùng với một đêm diễn tại Paris (Pháp). Mới đây, anh cũng đã lập kỷ lục ấn tượng khi thu hút 65.000 khán giả tại F1 Singapore Grand Prix vào ngày 3.10.

G-Dragon đi chuyên cơ riêng đến Việt Nam, 'cháy vé' bổ sung hai đêm diễn tại Hà Nội

G-Dragon đi chuyên cơ riêng đến Việt Nam, 'cháy vé' bổ sung hai đêm diễn tại Hà Nội

Vé bổ sung hai đêm concert G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi vào ngày 8 và 9.11 tại 8Wonder Ocean City (Hà Nội) đã bán hết ngay khi vừa được mở bán, cho thấy sức hút của ngôi sao Kpop này.

