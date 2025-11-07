Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

G-Dragon đi chuyên cơ riêng đến Việt Nam, 'cháy vé' bổ sung hai đêm diễn tại Hà Nội

Minh Hy
Minh Hy
07/11/2025 11:06 GMT+7

Vé bổ sung hai đêm concert G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi vào ngày 8 và 9.11 tại 8Wonder Ocean City (Hà Nội) vừa bán hết chỉ sau một ngày mở bán, cho thấy sức hút của ngôi sao Kpop này.

Tối 6.11, chuyên cơ của "ông hoàng K-pop" G-Dragon đã hạ cánh tại Việt Nam. Nam ca sĩ đến sớm 2 ngày để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hai đêm diễn G-DRAGON 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi.

Từ chiều 6.11, người hâm mộ của G-Dragon đã chờ sẵn ở sân bay Nội Bài để đón thần tượng. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, nam ca sĩ Hàn Quốc hạ kính xe, vẫy tay chào fan. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

G-Dragon đi chuyên cơ riêng đến Việt Nam, 'cháy vé' bổ sung hai đêm diễn tại Hà Nội- Ảnh 1.

G-Dragon vẫy tay chào fan

Ảnh: Chụp màn hình

Sáng 7.11, ban tổ chức thông báo lượng vé bổ sung của hai đêm diễn tại Hà Nội cũng đã "cháy vé" sau một ngày mở bán, bao gồm các hạng VVIP, VIP, Premium. Ước tính lượng khán giả 2 đêm diễn tại sân khấu lên đến 100.000 người.

G-Dragon đi chuyên cơ riêng đến Việt Nam, 'cháy vé' bổ sung hai đêm diễn tại Hà Nội- Ảnh 2.

Khu vực check-in vé của G-DRAGON 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi

Ảnh: Hữu Tín

G-Dragon đi chuyên cơ riêng đến Việt Nam, 'cháy vé' bổ sung hai đêm diễn tại Hà Nội- Ảnh 3.

Khán giả hào hứng đổi vòng tay, sẵn sàng thưởng thức đêm diễn

Ảnh: BTC

Ngoài ra, ban tổ chức còn mở bán những vật phẩm như áo thun, light stick, móc khóa... tại địa điểm tổ chức để đáp ứng nhu cầu của fan. Song song với việc hoàn thiện sân khấu, ban tổ chức cũng có chia line rõ ràng ở khu vực check-in vé để đảm bảo an toàn, trật tự và tránh việc chen lấn trước giờ diễn.

G-DRAGON 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi là chuyến lưu diễn mới nhất của G-Dragon nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch. Chuỗi đêm diễn này mở màn tại Goyang (Hàn Quốc) vào tháng 3.2025 rồi đi qua nhiều chặng: Nhật Bản, Philippines, Ma Cau, Úc, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Hồng Kông, Mỹ, Pháp rồi đến Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

G-dragon Việt Nam Concert hà nội
