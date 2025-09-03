Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
G-Dragon khẳng định sự giàu có khi tậu chuyên cơ riêng

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
03/09/2025 19:17 GMT+7

G-Dragon lại một lần nữa thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Tuy nhiên, lần này không phải vì sản phẩm âm nhạc, mà là loạt ảnh chuyên cơ riêng cực kỳ ấn tượng của nam ca sĩ vừa được công bố.

Trên nền tảng mạng xã hội, quản lý của G-Dragon đã chia sẻ chi tiết hình ảnh bên trong và bên ngoài chiếc máy bay. Không mất nhiều thời gian, những bức ảnh này ngay lập tức tạo nên làn sóng bàn luận rầm rộ trên các diễn đàn trực tuyến.

Đẳng cấp của 'ông hoàng Kpop' G-Dragon

Chiếc chuyên cơ này được ví như một phòng trưng bày G-Dragon trên không. Phần vỏ ngoài máy bay được in nổi bật logo hình hoa cúc - thương hiệu cá nhân của nam idol cùng chữ ký viết tay. Kèm theo đó là logo của hãng trang sức mà anh đang hợp tác, biến chiếc máy bay trở thành một phiên bản kết hợp giữa nghệ sĩ và thương hiệu.

G-Dragon khẳng định sự giàu có khi tậu chuyên cơ riêng - Ảnh 1.

G-Dragon vừa chứng minh sự xa xỉ và giàu có của mình khi tậu chuyên cơ riêng

Ảnh: Allkpop

Bên trong cabin càng khiến người ta choáng ngợp bởi sự xa hoa cùng phong cách nghệ thuật rõ nét. Mỗi chi tiết thiết kế đều mang đậm dấu ấn cá nhân, thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo và tinh tế của nam thần tượng. Có thể nói, G-Dragon đã khắc sâu cá tính nghệ thuật của mình vào từng ngóc ngách của chiếc máy bay.

G-Dragon khẳng định sự giàu có khi tậu chuyên cơ riêng - Ảnh 2.

Nội thất sang trọng bên trong chiếc chuyên cơ cá nhân của G-Dragon

Ảnh: allkpop

Tuy nhiên, màn khoe tài sản đậm chất "cool ngầu" này lại tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Một bộ phận người dùng, đặc biệt là những người theo đuổi chủ nghĩa bảo vệ môi trường, đã chỉ trích mạnh mẽ việc sử dụng máy bay riêng giữa bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng nghiêm trọng. Các ý kiến cho rằng hành động này góp phần gia tăng lượng khí thải carbon không cần thiết.

Ngược lại, cũng có không ít người đứng ra bảo vệ G-Dragon. Họ cho rằng những chỉ trích là không công bằng và đang cố tình xoi mói thủ lĩnh Big Bang.

G-Dragon khẳng định sự giàu có khi tậu chuyên cơ riêng - Ảnh 3.

Bên ngoài chiếc máy bay nổi bật với logo thương hiệu cá nhân và chữ ký tay của G-Dragon

Ảnh: allkpop


