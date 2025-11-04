Chi Pu vào danh sách 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U.35'

Chi Pu liên tiếp được vinh danh

Mới đây, diễn đàn Doanh nhân trẻ châu Á - Thái Bình Dương (APEA), nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 đã công bố tên của 141 nhà lãnh đạo tiên phong dưới 35 tuổi của khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2025. Trong đó, Chi Pu là nữ ca sĩ Việt hiếm hoi góp mặt trong danh sách này.

Chi Pu khiến fan tự hào khi xuất hiện trong danh sách Nhà lãnh đạo tiên phong dưới 35 tuổi khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2025 Ảnh: NVCC

Chủ đề của diễn đàn năm nay là kết nối - đồng sáng tạo - thịnh vượng chung. Diễn đàn này nhằm nhấn mạnh vai trò then chốt của những nhà lãnh đạo trẻ ở nhiều ngành nghề khác nhau trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, chuyển đổi công nghệ và phát triển bền vững.

Tiêu chí tuyển chọn được chia thành ba cấp độ: thành tích cá nhân (40%), đóng góp xã hội (30%) và ảnh hưởng quốc tế (30%). Ở lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật - thể thao gồm 56 cá nhân, trong đó có những ngôi sao giải trí như Bạch Lộc, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàn Kiện Thứ, Lý Hiện, Chi Pu...



Từ tháng 4.2023, Chi Pu gây ấn tượng khi tham gia chương trình Đạp gió của Trung Quốc. Ở gameshow này, cô vào top 6 và giành thêm 2 giải phụ. Nhờ đó, giọng ca Đóa hoa hồng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ở Việt Nam và Trung Quốc.

Ngoài lĩnh vực giải trí, Chi Pu còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh bằng việc mở một nhà hàng phở tại Thượng Hải (Trung Quốc). Nhà hàng này không chỉ là nơi ăn uống mà trở thành tụ điểm được đánh giá đứng top 1 nhà hàng Việt tại Thượng Hải trên nền tảng Dian Ping. Điều này cũng góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, Chi Pu còn thành lập công ty giải trí riêng.

Vừa qua, Chi Pu còn nhận được giải thưởng Nữ ca sĩ của năm 2025 ở dòng nhạc pop tại lễ trao giải của tạp chí Harper's Barzaar Vietnam.