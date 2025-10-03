Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vy Oanh: Những thứ trên mạng xã hội rất khó tác động được tôi

Minh Hy
Minh Hy
03/10/2025 07:40 GMT+7

Công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình khiến cuộc sống Vy Oanh bận rộn. Vì vậy, cô hiếm khi có thời gian lướt mạng xã hội. Và nếu có đọc những lời không hay về mình, nữ ca sĩ 8X cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Vừa qua, Vy Oanh cho ra mắt album Ảo ảnh. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu kỷ niệm gần 20 năm ca hát của nữ ca sĩ. Đối với cô, ở thời điểm hiện tại âm nhạc chính là niềm vui trong cuộc sống và dự án này giống như một món quà cô tri ân những người luôn ủng hộ mình.

Vy Oanh: Những thứ trên mạng xã hội rất khó tác động được tôi - Ảnh 1.

Vy Oanh hài lòng với cuộc sống hiện tại

ẢNH: NVCC

Trải qua nhiều thăng trầm, Vy Oanh cho biết cô bình tâm hơn khi đối với diện với những lời khen chê và không nặng lòng về điều tiêu cực nữa. "Tôi luôn lắng nghe tất cả những khen chê của mọi người. Tuy nhiên, mình phải biết rằng con người luôn có khuyết điểm và mình cũng có những cái chưa tốt nên mình cố gắng. Còn khi đã làm hết sức rồi mà vẫn chưa được thì cũng nên bằng lòng với những thứ mình đang có", Vy Oanh chia sẻ. 

Nữ ca sĩ cho rằng trên mạng có rất nhiều chuyện nhưng cô không có thời gian để đọc. "Nói thật, một ngày để có thể ngủ đủ giấc giống như mình thích thôi đã khó rồi. Ngày còn trẻ tôi ngủ 9 tiếng một ngày còn bây giờ mình cố gắng ngủ 7 - 8 tiếng nhưng cũng rất khó. Hôm nào, mình lướt mạng một tiếng thôi là đã chậm trễ việc này việc kia rồi. Dẫu vậy, có thể mình không đọc nhưng ê kíp của mình sẽ tổng hợp để biết ý kiến của mọi người. Nhưng ở độ tuổi này cộng với trải nghiệm của mình thì để những chuyện trên mạng tác động sâu đến mình cũng rất khó", Vy Oanh trải lòng.

Vy Oanh: Những thứ trên mạng xã hội rất khó tác động được tôi - Ảnh 2.

Vy Oanh xem âm nhạc như thú vui trong cuộc sống

ẢNH: NVCC

Vy Oanh không hướng con theo nghệ thuật

Bên cạnh đó, Vy Oanh thừa nhận thời gian trước cô và ông xã chưa hiểu nhau vì cả hai làm khác ngành nghề. Tuy nhiên, theo thời gian bạn đời của giọng ca Đồng xanh thấu hiểu niềm đam mê âm nhạc của vợ và luôn âm thầm ủng hộ.

Cô nói: "Tôi đã chu toàn trong việc gia đình và cần có khoảng riêng để tạo niềm vui trong cuộc sống. Vì thế, ông xã đồng hành theo cách âm thầm, không đến mức là đầu tư cho mình. Nói thẳng, phụ nữ thời nay nên độc lập về kinh tế nhưng tiền của chồng thì mình cứ xài. Nhưng ngoài ca hát, tôi cũng có công việc khác nên mới hoạt động thoải mái như thế. Nói chung, khi nào mình cần thì anh luôn luôn sẵn sàng để hỗ trợ cho mình".

Nhắc về các con, Vy Oanh vẫn mong muốn các bé có một tuổi thơ trọn vẹn và không phải chịu áp lực của giới giải trí. "Theo nghệ thuật rất cực, dễ vướng vào thị phi và những chuyện phức tạp. Thậm chí, nếu trẻ em nổi tiếng quá sớm thì các con khó kiểm soát được mọi thứ và trượt dài trong hào quang, những lời khen, cám dỗ. Tôi không muốn con theo nghệ thuật từ nhỏ mà muốn con học văn hóa trước để các con vững vàng. Sau này, khi các con đủ đam mê thì các con tự theo", chủ nhân hit Để cho em khóc chia sẻ.

