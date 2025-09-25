Võ Hạ Trâm tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với Vy Oanh

Võ Hạ Trâm và Vy Oanh ít nói chuyện về âm nhạc

Sau thời gian tập trung chăm sóc mái ấm và kinh doanh, Vy Oanh khiến người hâm mộ thổn thức với những ca khúc trữ tình trong album Ảo ảnh. Đây là sản phẩm âm nhạc kỷ niệm con đường hoạt động nghệ thuật của Vy Oanh trong gần 2 thập kỷ. Bên cạnh phát hành album vật lý, Vy Oanh còn cho ra mắt MV Đông đến đây rồi em về bên ai.

Vy Oanh và Võ Hạ Trâm có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm Ảnh: M.H

Tham dự buổi giới thiệu sản phẩm của Vy Oanh có ca sĩ Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, Hoa hậu Ngọc Diễm, Á hậu Hoàng Oanh, diễn viên Dương Cẩm Lynh... Trong đó, Võ Hạ Trâm bày tỏ sự vui mừng khi đồng nghiệp thân thiết của mình trở lại với âm nhạc sau thời gian vắng bóng.

Chia sẻ với Thanh Niên, Võ Hạ Trâm cho biết: "Tôi và chị Vy Oanh biết nhau từ lâu lắm rồi, khi chị Vy Oanh mang thai bé đầu tiên thì gặp tôi đang du học ở Mỹ. Hai chị em thường xuyên kết nối với nhau vì cả hai đều thích làm đẹp, là mẹ bỉm sữa nên có nhiều chủ đề chung để tâm sự như kinh nghiệm chăm con và chăm sóc da. Thông thường, những mẹ bỉm sữa gặp nhau chỉ toàn nói chuyện con cái chứ ít khi nói về chuyên môn nghệ thuật hay đọ giọng hát. Tuy nhiên, vừa qua chị Vy Oanh có gửi cho tôi nghe những bài hát mà chị ấy sáng tác. Tôi cảm thấy các bài đó rất hay và có những bài được yêu mến trên mạng xã hội".

Dàn nghệ sĩ đến chúc mừng Vy Oanh Ảnh: M.H

Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm tỏ ra khiêm tốn khi nhiều người lấy giọng ca của cô ra làm "thước đo". "Nếu đặt giọng hát của tôi trở thành một chuẩn mực để so sánh thì tôi thấy điều đó hơi quá. Tôi rất ngại khi nghe những lời nhận xét như vậy", nữ ca sĩ nói.

Võ Hạ Trâm cho biết thêm ngày xưa giọng của cô không được như bây giờ. "Tuy nhiên, mình cứ nỗ lực tập luyện thì sẽ có thành quả. Bạn cứ cố gắng luyện tập thì một ngày nào đó giọng hát của bạn sẽ phát triển. Tôi nghĩ tất cả các ca sĩ đều có sẵn "viên ngọc" và việc của họ là chỉ cần mài giũa "viên ngọc" đó thôi. Đối với các bạn ca sĩ có đam mê, các bạn có thể tìm những hình tượng để phấn đấu. Điển hình, thần tượng của tôi là thầy Tạ Minh Tâm, dù thầy đã U.70 rồi nhưng giọng vẫn hay và vẫn luyện tập, phấn đấu trong nghề", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ngoài ra, trong buổi giao lưu Vy Oanh cũng có tâm sự cô là một người biết bằng lòng với những gì mình đang có. Ở thời điểm hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của cô là gia đình, tiếp đến là công việc kinh doanh còn âm nhạc là một cách để cô tri ân khán giả luôn ủng hộ mình trong nhiều năm qua.