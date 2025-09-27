Diễn viên Kaity Nguyễn: Tôi không quá áp lực trước những lời khen chê

Kaity Nguyễn cho biết cô muốn học hỏi, khám phá nhiều hơn nữa ở lĩnh vực điện ảnh ẢNH: NVCC

Không quan trọng việc đứng ở trung tâm của bộ phim

* Xin chào diễn viên Kaity Nguyễn. Điều gì khiến chị quyết định nhận vai nữ tiếp viên hàng không Trinh trong phim Tử chiến trên không?

- Diễn viên Kaity Nguyễn: Lý do đầu tiên là vì đạo diễn Hàm Trần. Tôi tin rằng anh là một trong những đạo diễn có thể kể được những câu chuyện kịch tính, cuốn hút. Ngoài ra, kịch bản của phim một phần dựa trên sự kiện có thật từng xảy ra ở Việt Nam. Là một người trẻ, tôi muốn được góp phần đưa câu chuyện đó lên điện ảnh. Nhân vật Trinh cũng truyền tải được sự mạnh mẽ của người phụ nữ. Ban đầu, Trinh sợ hãi, bị áp đảo, nhưng trong những giờ phút gay cấn, bản năng sinh tồn khiến Trinh vùng lên, vượt qua cơn đau để bảo vệ hành khách, giúp chuyến bay hạ cánh an toàn.

* Đây có phải là vai diễn khiến Kaity chịu bầm dập nhiều nhất từ trước đến nay không?

- Mỗi vai diễn có sự bầm dập khác nhau, còn về mức độ bị đánh, bị chấn thương thì vai Trinh là bầm dập nhất. Không gian khoang lái rất nhỏ nên khi thực hiện cảnh bị xô ngã, chuyện va đầu vào cạnh ghế hay bầm người là khó tránh khỏi. Một số cảnh vật lộn, anh Thái Hòa cũng vô tình làm tôi đau. Nhưng với tôi, khi đã vào vai, mình phải ưu tiên cho nhân vật trước, còn chuyện bị đau là bình thường. Tôi và anh Thái Hòa từng hợp tác nhiều lần, cả hai có sự tin tưởng và thoải mái để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Mọi thứ được ê kíp giữ ở mức an toàn, nhiều cảnh tôi không cần nhờ cascadeur.

* Chị lấy cảm hứng từ đâu để nhận vai tiếp viên hàng không?

- Về ngoại hình, tôi có học hỏi và lấy cảm hứng từ hình ảnh của mẹ. Thời trẻ, mẹ từng làm tiếp viên hàng không trong nước, sau đó công tác tại một đơn vị dịch vụ hàng không, phục vụ dưới mặt đất. Tôi thường gọi điện để xin ý kiến từ mẹ, cũng như tham khảo một số người thân, họ hàng từng làm nghề này. Mọi người cho tôi lời khuyên là phải thể hiện hình ảnh một tiếp viên luôn nở nụ cười, lịch sự, thoải mái nhưng sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Bên cạnh đó, tôi cũng đọc các tài liệu, xem các cuộc phỏng vấn về nữ tiếp viên - nguyên mẫu trong chuyến bay gặp không tặc năm xưa.

Kaity Nguyễn vào vai tiếp viên hàng không Trinh và Bảo Định vai Sửu trong phim Tử chiến trên không ẢNH: ĐPCC

* Kaity Nguyễn nhìn nhận như thế nào khi điện ảnh Việt ngày càng có những đề tài đa dạng và dàn diễn viên trẻ có cơ hội để tỏa sáng?

- Tôi rất vui khi thị trường điện ảnh Việt ngày càng phát triển. Qua các bộ phim gần đây, có thể thấy dàn diễn viên trẻ có nhiều đất diễn hơn, khắc họa được những nhân vật đa dạng, khác biệt. Tôi mong rằng sau thành công của Mưa đỏ, bộ phim Tử chiến trên không cũng nhận được sự yêu thương từ khán giả. Từ thành công đó, hy vọng các nhà làm phim Việt sẽ ngày càng tự tin hơn với những đề tài khác biệt, có sức hút trong tương lai.

* So với trước đây, có thể thấy vai diễn Kaity Nguyễn không còn ở trung tâm mà đất diễn được chia đều cho cả dàn diễn viên. Từ đâu lại có sự thay đổi này?

- Tôi chọn dự án phải hợp với mình và nhân vật Trinh trong Tử chiến trên không rất phù hợp với tôi. Còn việc mình có là trung tâm của bộ phim hay ai đó là trung tâm đi nữa, cuối cùng dự án mới nên là chiếm spotlight lớn nhất. Không phải lúc nào mình cũng đứng ở vị trí trung tâm thì mới chiếm spotlight được, quan trọng mình có là một phần để kể nên câu chuyện hay trong phim hay không. Tôi nghĩ không riêng mình mà hầu hết các diễn viên đều thấy điều đó. Cái tôi lớn nhất nên thuộc về dự án, bởi thành công của phim là công sức của cả ê kíp, chứ không chỉ từ một cá nhân. Tôi đề cao điều đó hơn là việc được đứng ở trung tâm và nhận nhiều sự chú ý.

Kaity Nguyễn cho rằng một diễn viên không cần đứng ở trung tâm mới tỏa sáng, quan trọng là góp phần kể nên câu chuyện hay

ẢNH: NVCC

Tôi giữ quan điểm chỉ cần là chính mình, không cần cố gồng thể hiện. Tới một giai đoạn trong sự nghiệp, tôi hiểu được rằng nếu bị áp lực và lúc nào cũng đi tìm ánh sáng spotlight thì sẽ không tìm thấy được. Quan trọng nhất, tôi là một diễn viên, nhiệm vụ của tôi là cùng đoàn phim kể một câu chuyện, chứ không phải đứng giữa sân khấu và được ánh đèn spotlight chiếu vào. Hiện tại, tôi đang tự học cách để tìm những thành công khác, không chỉ riêng ở việc phải tỏa sáng.

Kaity Nguyễn muốn được đồng hành với điện ảnh đến khi không còn sức khỏe

* Một số ý kiến nhận xét vai của Kaity Nguyễn chưa nổi bật so với những gương mặt mới như Bảo Định, Trâm Anh. Chị nghĩ sao?

- Tôi không còn áp lực trước những lời khen chê. Và tôi hạnh phúc khi có những diễn viên mới tỏa sáng, vì các bạn xứng đáng được như thế. Lâu rồi mới có một năm mà dàn diễn viên trẻ gây được chú ý nhiều như vậy. Như Bảo Định (đóng vai Sửu), tôi từng nói với anh rằng: "Em thật sự ấn tượng với anh, mong bộ phim sẽ đem lại những điều xứng đáng cho anh". Người trẻ không dễ có cơ hội đóng phim, khoảnh khắc tỏa sáng lại càng hiếm hơn, nên tôi thực sự mừng cho họ. Điện ảnh Việt muốn phát triển hơn, tôi nghĩ không chỉ nên dừng ở một vài cá nhân, mà cần cả tập thể cùng đi lên.

* Diễn viên Thái Hòa nhận xét Kaity Nguyễn có thể thử sức với những vai khác biệt hơn nữa. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi hiểu khi anh Thái Hòa nói như vậy nghĩa là một lời nhắc nhở nhẹ rằng tôi phải đánh giá lại những kịch bản mình lựa chọn. Tôi nghĩ không chỉ riêng những cô chú, anh chị đã làm việc chung mà khán giả cũng mong muốn tôi có sự chọn lọc kỹ hơn về kịch bản khi tham gia. Khán giả vẫn chưa được thấy một Kaity Nguyễn đóng vai ác, nên tôi rất mong chờ một nhân vật phản diện. Nghề diễn rất thú vị, có thể giúp diễn viên bộc lộ những tính cách bên trong mà không bị phán xét.

Từ cô gái chập chững vào nghề, nữ diễn viên cho biết hiện tại đã biết mình đang làm gì, muốn gì cho sự nghiệp ẢNH: NVCC

* Gần 10 năm tham gia nghệ thuật kể từ Em chưa 18, chị tự nhìn nhận hành trình của mình ra sao?

- Tôi nghĩ đã có nhiều biến đổi khác nhau. Khi đóng Em chưa 18, tôi chỉ là cô gái chập chững vào nghề. Sau các vai diễn khác, tôi bắt đầu hiểu nghề hơn, nhưng chưa thật sự rõ ràng. Còn hiện tại, tôi biết mình đang làm gì, muốn gì và đang theo hướng nào. Mục đích của tôi rõ ràng hơn, tôi không còn quá lo sợ hay suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ mong bản thân được đồng hành với công việc diễn xuất và điện ảnh tới khi không còn sức khỏe nữa.

Bên cạnh diễn xuất, tôi định hướng phát triển vai trò nhà sản xuất với công ty giải trí - truyền thông riêng. Ở thời điểm hiện tại, tôi luôn tự đặt câu hỏi: "Vai diễn tiếp theo của mình là gì?". Nhưng tôi không để bản thân bị mắc kẹt trong việc chỉ ngồi chờ mà sẽ tự đi tìm. Những năm gần đây, tôi đi học nhiều hơn. Với tôi, khi trang bị đầy đủ kiến thức và tự tin hơn, áp lực cũng sẽ vơi bớt.

* Kaity Nguyễn ít tham gia game show, show thực tế như nhiều đồng nghiệp, đó có phải là lựa chọn riêng?

- Có thể nói là như vậy. Gần đây, tôi cũng cố gắng vượt giới hạn bản thân bằng cách thi game show, như Đấu trường gia tốc (Run for time). Dù chương trình rất vui, phù hợp độ tuổi và gặp được nhiều bạn mới, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ mình hợp với điện ảnh nhất. Thời gian tới, tôi sẽ chỉ tập trung vào phim ảnh thôi, vì còn nhiều điều tôi muốn học hỏi, khám phá và trau dồi ở lĩnh vực này.

* Xin cảm ơn diễn viên Kaity Nguyễn về những chia sẻ!