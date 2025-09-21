Vẻ quyến rũ của 2 mỹ nhân đóng 'Tử chiến trên không' đang gây sốt

Từ khi ra mắt, phim điện ảnh Tử chiến trên không nhận được những phản hồi tích cực từ người xem. Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, sau 2 ngày ra rạp, tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần thu về hơn 44 tỉ đồng, dẫn đầu phòng vé Việt về doanh thu trong ngày. Ngoài thảo luận về kịch bản thì dàn diễn viên trong phim, đặc biệt là 2 sao nữ thủ vai tiếp viên hàng không được mọi người quan tâm. Thậm chí, nhiều khán giả còn đặt lên bàn cân so sánh về sắc vóc của Kaity Nguyễn và Trâm Anh.

Sắc vóc của 2 sao nữ phim 'Tử chiến trên không'

Kaity Nguyễn sinh năm 1999, gây ấn tượng với vẻ ngoài sắc sảo. Trước Tử chiến trên không, tên tuổi của cô từng được chú ý sau thành công của phim Em chưa 18. Thời gian gần đây, Kaity Nguyễn cũng góp mặt trong một số phim như Công tử Bạc Liêu, Yêu nhầm bạn thân song chưa tạo được sức hút Ảnh: NSX

Trong Tử chiến trên không, Kaity Nguyễn được nhận xét làm tròn vai diễn Tú Trinh. Vào thời điểm dự án này được ra mắt, sự góp mặt của cô đã vấp phải những tranh luận của khán giả. Bởi nhiều người cho rằng việc nữ diễn viên chỉ cao 1,55 m không phù hợp cho vai diễn này. Tuy nhiên, đại diện nhà sản xuất nói bối cảnh phim là năm 1978 và cựu tiếp viên Thu Cúc (nguyên mẫu nhân vật do Kaity Nguyễn đảm nhận) cũng có chiều cao tương tự sao nữ 9X Ảnh: FBNV

Với Kaity Nguyễn, đây là vai diễn đặc biệt, khác hoàn toàn với những nhân vật trước đó cô đảm nhận. Tử chiến trên không được xem là bộ phim có nhiều cảnh hành động nhất từ trước đến nay sao nữ 26 tuổi tham gia. Tuy nhiên khi làm việc cùng các anh chị trong nghề, đặc biệt là diễn viên Thái Hòa giúp người đẹp học hỏi được nhiều điều để hoàn thành vai diễn Ảnh: FBNV

Khác với hình ảnh thanh lịch trên phim, đời thường Kaity Nguyễn đa dạng nhiều phong cách khác nhau. Cô ưu tiên chọn những thiết kế khoe nhan sắc ngọt ngào, song thỉnh thoảng lại gây ấn tượng bởi vẻ quyến rũ với những chiếc váy cắt xẻ táo bạo. Những hình ảnh diện áo tắm của Kaity Nguyễn cũng từng gây sốt Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Trâm Anh gây ấn tượng với khán giả khi giành thành tích á quân The Face Vietnam 2018. Sau cuộc thi, cô có màn rẽ hướng sang lĩnh vực diễn xuất, từng tham gia phim truyền hình Cây táo nở hoa và phim điện ảnh Cái giá của hạnh phúc, trước khi được đạo diễn Hàm Trần tin tưởng giao vai Nhàn trong Tử chiến trên không Ảnh: NSX

Theo dõi phim, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Trâm Anh khi mang đến hình ảnh khác hoàn toàn với những vai diễn trước đó. Sao nữ 9X chia sẻ lần đầu tiên tham gia phim hành động, cô không nghĩ mình bị chấn thương nhiều đến vậy. Dù đối diện với những cơn đau nhưng khi thấy mọi người tập trung toàn tâm toàn lực cho các cảnh quay, học trò Minh Hằng vẫn cố gắng để hoàn thành các cảnh quay Ảnh: FBNV

Theo Trâm Anh, đây là lần đầu cô kết hợp chung với Kaity Nguyễn. Dù tạo ra sự kết nối trên màn ảnh rộng song nữ diễn viên cho biết bản thân gặp áp lực, khi đóng phim cùng diễn viên sinh năm 1999. “Ban đầu tôi hơi khớp nhẹ, đến mức quên thoại, nhưng bé động viên tôi rất nhiều”, cô kể Ảnh: FBNV