Vẻ quyến rũ của 2 mỹ nhân đóng 'Tử chiến trên không' đang gây sốt

Khác với hình ảnh thanh lịch khi vào vai tiếp viên hàng không trong phim 'Tử chiến trên không', đời thường Kaity Nguyễn và Trâm Anh gây ấn tượng bởi vẻ quyến rũ.
Từ khi ra mắt, phim điện ảnhTử chiến trên không nhận được những phản hồi tích cực từ người xem. Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, sau 2 ngày ra rạp, tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần thu về hơn 44 tỉ đồng, dẫn đầu phòng vé Việt về doanh thu trong ngày. Ngoài thảo luận về kịch bản thì dàn diễn viên trong phim, đặc biệt là 2 sao nữ thủ vai tiếp viên hàng không được mọi người quan tâm. Thậm chí, nhiều khán giả còn đặt lên bàn cân so sánh về sắc vóc của Kaity Nguyễn và Trâm Anh.
Sắc vóc của 2 sao nữ phim 'Tử chiến trên không'
Trong Tử chiến trên không, Kaity Nguyễn được nhận xét làm tròn vai diễn Tú Trinh. Vào thời điểm dự án này được ra mắt, sự góp mặt của cô đã vấp phải những tranh luận của khán giả. Bởi nhiều người cho rằng việc nữ diễn viên chỉ cao 1,55 m không phù hợp cho vai diễn này. Tuy nhiên, đại diện nhà sản xuất nói bối cảnh phim là năm 1978 và cựu tiếp viên Thu Cúc (nguyên mẫu nhân vật do Kaity Nguyễn đảm nhận) cũng có chiều cao tương tự sao nữ 9X
Theo dõi phim, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Trâm Anh khi mang đến hình ảnh khác hoàn toàn với những vai diễn trước đó. Sao nữ 9X chia sẻ lần đầu tiên tham gia phim hành động, cô không nghĩ mình bị chấn thương nhiều đến vậy. Dù đối diện với những cơn đau nhưng khi thấy mọi người tập trung toàn tâm toàn lực cho các cảnh quay, học trò Minh Hằng vẫn cố gắng để hoàn thành các cảnh quay
