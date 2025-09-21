Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Vẻ quyến rũ của 2 mỹ nhân đóng 'Tử chiến trên không' đang gây sốt

Thạch Anh
Thạch Anh
21/09/2025 07:07 GMT+7

Khác với hình ảnh thanh lịch khi vào vai tiếp viên hàng không trong phim 'Tử chiến trên không', đời thường Kaity Nguyễn và Trâm Anh gây ấn tượng bởi vẻ quyến rũ.

Từ khi ra mắt, phim điện ảnh Tử chiến trên không nhận được những phản hồi tích cực từ người xem. Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, sau 2 ngày ra rạp, tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần thu về hơn 44 tỉ đồng, dẫn đầu phòng vé Việt về doanh thu trong ngày. Ngoài thảo luận về kịch bản thì dàn diễn viên trong phim, đặc biệt là 2 sao nữ thủ vai tiếp viên hàng không được mọi người quan tâm. Thậm chí, nhiều khán giả còn đặt lên bàn cân so sánh về sắc vóc của Kaity Nguyễn và Trâm Anh.

Sắc vóc của 2 sao nữ phim 'Tử chiến trên không'

Vẻ quyến rũ của 2 mỹ nhân đóng 'Tử chiến trên không' đang gây sốt - Ảnh 1.

Kaity Nguyễn sinh năm 1999, gây ấn tượng với vẻ ngoài sắc sảo. Trước Tử chiến trên không, tên tuổi của cô từng được chú ý sau thành công của phim Em chưa 18. Thời gian gần đây, Kaity Nguyễn cũng góp mặt trong một số phim như Công tử Bạc Liêu, Yêu nhầm bạn thân song chưa tạo được sức hút

Ảnh: NSX

Vẻ quyến rũ của 2 mỹ nhân đóng 'Tử chiến trên không' đang gây sốt - Ảnh 2.
Vẻ quyến rũ của 2 mỹ nhân đóng 'Tử chiến trên không' đang gây sốt - Ảnh 3.

Trong Tử chiến trên không, Kaity Nguyễn được nhận xét làm tròn vai diễn Tú Trinh. Vào thời điểm dự án này được ra mắt, sự góp mặt của cô đã vấp phải những tranh luận của khán giả. Bởi nhiều người cho rằng việc nữ diễn viên chỉ cao 1,55 m không phù hợp cho vai diễn này. Tuy nhiên, đại diện nhà sản xuất nói bối cảnh phim là năm 1978 và cựu tiếp viên Thu Cúc (nguyên mẫu nhân vật do Kaity Nguyễn đảm nhận) cũng có chiều cao tương tự sao nữ 9X

Ảnh: FBNV

Vẻ quyến rũ của 2 mỹ nhân đóng 'Tử chiến trên không' đang gây sốt - Ảnh 4.

Với Kaity Nguyễn, đây là vai diễn đặc biệt, khác hoàn toàn với những nhân vật trước đó cô đảm nhận. Tử chiến trên không được xem là bộ phim có nhiều cảnh hành động nhất từ trước đến nay sao nữ 26 tuổi tham gia. Tuy nhiên khi làm việc cùng các anh chị trong nghề, đặc biệt là diễn viên Thái Hòa giúp người đẹp học hỏi được nhiều điều để hoàn thành vai diễn

Ảnh: FBNV

Vẻ quyến rũ của 2 mỹ nhân đóng 'Tử chiến trên không' đang gây sốt - Ảnh 5.

Khác với hình ảnh thanh lịch trên phim, đời thường Kaity Nguyễn đa dạng nhiều phong cách khác nhau. Cô ưu tiên chọn những thiết kế khoe nhan sắc ngọt ngào, song thỉnh thoảng lại gây ấn tượng bởi vẻ quyến rũ với những chiếc váy cắt xẻ táo bạo. Những hình ảnh diện áo tắm của Kaity Nguyễn cũng từng gây sốt

Ảnh: FBNV

Vẻ quyến rũ của 2 mỹ nhân đóng 'Tử chiến trên không' đang gây sốt - Ảnh 6.

Trong khi đó, Trâm Anh gây ấn tượng với khán giả khi giành thành tích á quân The Face Vietnam 2018. Sau cuộc thi, cô có màn rẽ hướng sang lĩnh vực diễn xuất, từng tham gia phim truyền hình Cây táo nở hoa và phim điện ảnh Cái giá của hạnh phúc, trước khi được đạo diễn Hàm Trần tin tưởng giao vai Nhàn trong Tử chiến trên không

Ảnh: NSX

Vẻ quyến rũ của 2 mỹ nhân đóng 'Tử chiến trên không' đang gây sốt - Ảnh 7.
Vẻ quyến rũ của 2 mỹ nhân đóng 'Tử chiến trên không' đang gây sốt - Ảnh 8.

Theo dõi phim, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Trâm Anh khi mang đến hình ảnh khác hoàn toàn với những vai diễn trước đó. Sao nữ 9X chia sẻ lần đầu tiên tham gia phim hành động, cô không nghĩ mình bị chấn thương nhiều đến vậy. Dù đối diện với những cơn đau nhưng khi thấy mọi người tập trung toàn tâm toàn lực cho các cảnh quay, học trò Minh Hằng vẫn cố gắng để hoàn thành các cảnh quay

Ảnh: FBNV

Vẻ quyến rũ của 2 mỹ nhân đóng 'Tử chiến trên không' đang gây sốt - Ảnh 9.

Theo Trâm Anh, đây là lần đầu cô kết hợp chung với Kaity Nguyễn. Dù tạo ra sự kết nối trên màn ảnh rộng song nữ diễn viên cho biết bản thân gặp áp lực, khi đóng phim cùng diễn viên sinh năm 1999. “Ban đầu tôi hơi khớp nhẹ, đến mức quên thoại, nhưng bé động viên tôi rất nhiều”, cô kể

Ảnh: FBNV

Vẻ quyến rũ của 2 mỹ nhân đóng 'Tử chiến trên không' đang gây sốt - Ảnh 10.

Trong khoảnh khắc đời thường, Trâm Anh ghi điểm bởi vẻ ngoài quyến rũ. Cô thường chọn những chiếc váy ngắn hay những thiết kế cắt xẻ giúp tôn lợi thế về hình thể. Bên cạnh đó, kiểu tóc ngắn giúp nữ diễn viên trông ấn tượng hơn. Thỉnh thoảng, Trâm Anh chia sẻ hình ảnh diện áo tắm trên trang cá nhân khiến dân mạng xuýt xoa

Ảnh: FBNV

'Tử chiến trên không' vượt 'Mưa đỏ' dẫn đầu phòng vé

'Tử chiến trên không' vượt 'Mưa đỏ' dẫn đầu phòng vé

Trong ngày đầu khởi chiếu, bộ phim 'Tử chiến trên không' lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt trong ngày 19.9.

Xem thêm bình luận