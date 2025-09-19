'Tử chiến trên không' vượt 'Mưa đỏ' dẫn đầu phòng vé

Kaity Nguyễn vào vai nữ tiếp viên hàng không, bị đám không tặc uy hiếp Ảnh: ĐPCC

Theo thống kê từ Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, bộ phim Tử chiến trên không hiện dẫn đầu phòng vé Việt. Tính đến trưa 19.9, phim thu về hơn 3,6 tỉ đồng, với 40.827 vé/3.586 suất chiếu. Tính cả doanh thu từ các suất chiếu đặc biệt và vé đặt trước, phim đã mang về 10,3 tỉ đồng .

Trong khi đó, Mưa đỏ hiện tụt xuống vị trí thứ hai với doanh thu hơn 2,2 tỉ đồng, bán được 24.689 vé/1.809 suất chiếu. Đứng ở vị trí thứ ba là The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng với hơn 435 triệu đồng và xếp thứ tư là Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn với gần 140 triệu đồng.

Đạo diễn Hàm Trần cùng dàn diễn viên trong phim Tử chiến trên không Ảnh: ĐPCC

Tử chiến trên không là phim điện ảnh hành động - kịch tính, lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam. Đây là dự án đặc biệt mà Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp sản xuất cùng Galaxy Group, với sự cầm trịch của đạo diễn Hàm Trần. Sau các suất chiếu đầu tiên, bộ phim được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tích cực, khen ngợi từ nội dung phim, chất lượng sản xuất, diễn xuất cảm xúc của dàn diễn viên cũng như bối cảnh, hình ảnh được đầu tư chỉn chu.

Theo chia sẻ từ đạo diễn Hàm Trần, bối cảnh chiếc máy bay trong phim đã được phục dựng lại nguyên bản từ một chiếc máy bay thật, có kết hợp CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh), nhưng đa phần set quay đều được dựng lại theo tỷ lệ thực tế. Bên cạnh đó, các diễn viên đều rất cố gắng để tập luyện và tự tham gia vào những cảnh hành động, không cần cascadeur.

Nội dung phim điện ảnh Tử chiến trên không mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài. Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh) phải vừa xoay xở chống cự với bọn không tặc, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Phim quy tụ dàn diễn viên Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh, Xuân Văn, Bảo Định, Ray Nguyễn, Tiểu Bảo Quốc, Thiên Tú, Ngọc Xuân, Kiều Trinh...