Chi Pu đảm nhận vai trò mới

Sau 2 năm hoạt động sôi nổi ở thị trường Trung Quốc, Chi Pu mong muốn có nhiều dấu ấn hơn ở làng giải trí Việt. Vì vậy, cô quyết định tham gia sản xuất và trở thành một mảnh ghép của Hàng xóm mới - My Neighbours.

Chi Pu liên tục tham gia chương trình thực tế tại Việt Nam ẢNH: BTC

Trong chương trình này, Chi Pu cùng với dàn cast đi đến các vùng quê và trải nghiệm cuộc sống dân dã ở từng địa phương. Thông qua mỗi tập phát sóng, dàn cast không chỉ muốn mang đến tiếng cười cho khán giả mà còn là thông điệp về tình làng nghĩa xóm hay những câu chuyện về văn hóa ở những vùng miền khác nhau của Tổ quốc.

"Trong 2 năm qua, tôi hoạt động khá nhiều ở thị trường Trung Quốc. Đến năm nay, tôi nhận thấy rằng đất nước mình có nhiều ngày đại lễ lớn đánh dấu cột mốc quan trọng của dân tộc nên tôi quyết định dành thời gian hoạt động nhiều hơn ở Việt Nam. Có một điều mà tôi luôn mang trong mình khi hoạt động ở thị trường quốc tế là tình yêu đối với đất nước Việt Nam. Tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam, nói "cảm ơn" và "xin chào" bằng tiếng Việt. Hơn thế nữa, khi tham gia chương trình này tôi cũng muốn mang những gì tốt đẹp nhất về quê hương, đất nước và con người Việt Nam để chia sẻ với bạn bè quốc tế. Đồng thời, góp phần thu hút được khách du lịch nước ngoài đến với Việt Nam", Chi Pu chia sẻ.

Dàn cast của chương trình Hàng xóm mới ẢNH: MINH HY

Ngoài chia sẻ thông tin về show, Hoa hậu Hương Giang còn cho biết ê kíp sản xuất đóng góp 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ ở Thái Nguyên. Cô mong rằng đây là món quà giúp động viên tinh thần cho bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Bên cạnh Hương Giang và Chi Pu, show truyền hình thực tế còn có sự góp mặt của Nam vương Tuấn Ngọc, nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Tùng Dương, Ninh Anh Bùi, Khuyến Dương và An Trương. Chương trình chính thức phát sóng vào ngày 10.10 trên YouTube.