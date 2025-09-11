Thót tim với những pha thử thách trong truyền hình thực tế

Trở lại sau 8 năm vắng bóng, Vietnam's Next Top Model 2025 mong muốn định hình thế hệ người mẫu mới. Điều đó được thể hiện thông qua các thử thách khó đối với thí sinh, từ treo người trên cao hay chụp ảnh dưới nước, đi catwalk trên địa hình bậc thang, dốc cao, sỏi đá. Trong quá trình thực hiện, nhiều ứng viên đã gặp sự cố, như Trà My, Ái Băng "vồ ếch" ngay trên sóng truyền hình. Nhà sản xuất cho biết so với các mùa trước, thí sinh của đợt này đã có kinh nghiệm chụp hình. Vì vậy, ngay từ những tập đầu, ê kíp thực hiện quyết định đưa ra các thử thách với độ khó nâng cao, thay cho những phần đào tạo cơ bản như mùa trước.

Chuẩn bị cho thí sinh ghi hình thử thách tạo dáng trên cao tại Vietnam’s Next Top Model 2025 Ảnh: NSX

"Đây cũng là cách để gây kịch tính cho người xem và giúp các bạn trẻ rèn luyện bản lĩnh khi theo đuổi nghề người mẫu. Chúng tôi luôn quan niệm chương trình là bệ phóng để các bạn bộc lộ khả năng, tính cách của mình. Bởi ngoài ngoại hình, kỹ năng thì để trở thành một người mẫu hàng đầu, được khán giả đón nhận, thái độ sống và cách các bạn xử lý tình huống cũng rất quan trọng", đại diện nhà sản xuất Vietnam's Next Top Model 2025 chia sẻ.

Trong khi đó, Chiến sĩ quả cảm là chương trình mô phỏng, tái hiện hoạt động của các chiến sĩ công an nhân dân, từ những giờ huấn luyện căng thẳng đến khoảnh khắc đối mặt với nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ. Ở show thực tế này, các nghệ sĩ như Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Mono, Song Luân, Phan Mạnh Quỳnh… phải vượt qua nỗi sợ của bản thân để thực hiện các nhiệm vụ như dập tắt đám cháy khí gas, cứu người mắc kẹt trong vụ tai nạn xe buýt giữa đám lửa và khói dày đặc, cứu người trong vụ cháy nhà ống khi cửa bị khóa từ bên trong… Khoảnh khắc Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu hay Mono gặp sự cố ngạt thở… khiến khán giả thót tim, cho thấy tính khốc liệt của các thử thách thực tế này, nhưng cũng giúp nghệ sĩ bộc lộ nỗ lực của bản thân trong quá trình tham gia chương trình.

Ông Nguyễn Hữu Trung, nhà sáng lập Zeit Media, đại diện nhà sản xuất Chiến sĩ quả cảm, cho biết ngay từ đầu ê kíp đã đặt ra nguyên tắc thử thách phải bám sát đời sống thực tế của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, nhưng được điều chỉnh để phù hợp thể trạng, tâm lý của nghệ sĩ. "Mỗi thử thách đều mang 2 tầng ý nghĩa: một mặt tạo nên sự kịch tính và hấp dẫn cho khán giả, mặt khác giúp nghệ sĩ chạm đến những giới hạn mà bình thường họ chưa từng trải qua", ông Hữu Trung cho hay.

Tương tự, Sao nhập ngũ qua các mùa cũng đặt nghệ sĩ vào nhiều nhiệm vụ khó như leo thang, kết bè vượt sông… Trong quá trình làm nhiệm vụ, siêu mẫu Minh Tú gặp sự cố chấn thương, phải nói lời chia tay chương trình trong tiếc nuối. Hay với chương trình Bước nhảy hoàn vũ, nhiều sao Việt cũng không tránh khỏi sự cố trong quá trình tập luyện, điển hình như Trương Quỳnh Anh phải dừng chân vì lý do sức khỏe, dù được đánh giá cao.

Yếu tố an toàn cần được ưu tiên

Thử thách nguy hiểm trong các chương trình thực tế luôn là con dao 2 lưỡi, có thể tạo nên sự kịch tính, hấp dẫn song cũng đặt ê kíp vào thế khó khi phải đối diện nhiều rủi ro tiềm ẩn. Do đó, trong quá trình thực hiện, sự chuẩn bị kỹ lưỡng luôn là yếu tố được ưu tiên.

Bà Trang Lê, đại diện nhà sản xuất Vietnam's Next Top Model 2025, cho biết: "Đối với các thử thách nguy hiểm, trước đó chúng tôi phải khảo sát kỹ địa điểm, có đội ngũ cascadeur thử nhiều lần, kiểm soát từng chi tiết; bác sĩ và nhân viên y tế túc trực. Đến thời điểm hiện tại chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra".

Tiến Luật thực hiện thử thách trong Chiến sĩ quả cảm

Để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ tham gia Chiến sĩ quả cảm, tổng đạo diễn Mai Thắm cho biết đã tiến hành casting kỹ lưỡng người chơi cả về thể lực và tâm lý. Bên cạnh đó, ê kíp bố trí xe cứu thương, bác sĩ túc trực để sẵn sàng hỗ trợ. "Trong quá trình thực hiện chương trình, các nghệ sĩ chắc chắn sẽ đối mặt với những tình huống nguy hiểm, nhưng nếu họ tuân thủ đúng hướng dẫn của chỉ huy, các rủi ro sẽ gần như bằng không", bà Mai Thắm cho hay.

Ông Nguyễn Hữu Trung cũng bày tỏ: "Mỗi thử thách mà khán giả được xem là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa tính chân thực, giá trị nghệ thuật và sự an toàn tuyệt đối. Chúng tôi muốn khán giả thấy rõ sự khắc nghiệt, nhưng đồng thời muốn nghệ sĩ và cả ê kíp có thể bước ra khỏi đó một cách an toàn với tinh thần quả cảm".