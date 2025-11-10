Gần 100.000 khán giả tham dự 2 đêm diễn bùng nổ của G-Dragon tại Hà Nội

Dù đây là lần thứ hai G-Dragon đến VN trong năm, sức hút của anh không hề giảm nhiệt. Ngay từ khi thông tin tổ chức concert được xác nhận, vé đã "cháy hàng" chỉ trong thời gian ngắn, khiến ban tổ chức phải bổ sung đêm diễn thứ hai vào ngày 9.11. Trong đó, những người sở hữu hạng vé VIP và VVIP được tham dự thêm buổi soundcheck của G-Dragon trước đêm diễn chính thức.

Người hâm mộ xếp hàng xem show của G-Dragon hôm 8.11 Ảnh: Hữu Tín

Đúng như kỳ vọng, ngôi sao Hàn Quốc đã mang đến một đêm nhạc mãn nhãn, thể hiện trọn vẹn tinh thần và cá tính nghệ thuật độc đáo của mình. G-Dragon trình diễn loạt hit đình đám từ thời BigBang đến các ca khúc solo gắn liền với tên tuổi như Power, Home sweet home, Crayon, Take me, A Boy, Drama, Heartbreaker... khiến các khán đài như vỡ tung. Phong cách trình diễn bùng nổ, khả năng làm chủ sân khấu tuyệt vời cùng sự tương tác với người hâm mộ đã giúp G-Dragon giữ lửa xuyên suốt hơn 2 tiếng đồng hồ.

Đặc biệt, không khí cuồng nhiệt của fan Việt là điểm nhấn lớn trong các đêm diễn. Những màn đồng ca lớn, tiếng reo hò không ngớt, lightstick hoa cúc sáng rực khán đài và các dự án của fan được chuẩn bị kỹ lưỡng đã khiến G-Dragon không giấu nổi sự xúc động. Anh chia sẻ năng lượng từ khán giả thật sự khiến anh "cháy hết mình" trên sân khấu.

Sau hai đêm diễn 8 và 9.11, bộ phim G-Dragon in Cinema: Übermensch ghi lại toàn bộ hành trình của nam ca sĩ trong tour diễn thế giới thứ ba, bắt đầu từ Goyang (Hàn Quốc) và đi qua 11 thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Macau, Bulacan, Sydney... sẽ ra rạp Việt từ ngày 11.11.

Không chỉ là một sự kiện âm nhạc, G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi do 8Wonder tổ chức còn là minh chứng cho tình yêu lớn mà người hâm mộ VN dành cho G-Dragon, đồng thời khẳng định vị thế của VN trên bản đồ lưu diễn của các ngôi sao quốc tế.