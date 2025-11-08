Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI: Fan từ Hàn về Việt Nam 'đu idol'
Video Giải trí

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI: Fan từ Hàn về Việt Nam 'đu idol'

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
08/11/2025 10:25 GMT+7

Sáng 8.11, đông đảo người hâm mộ lần lượt đổ về 8Wonder Ocean City (Vinhomes Ocean Park 3), mang theo không khí cuồng nhiệt trước giờ diễn ra G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI. Cộng đồng fan của G-DRAGON đã có sự chuẩn bị nhiều hoạt động bên lề như workshop, booth chụp ảnh, phát quà cùng trang phục ấn tượng, sẵn sàng chào đón thần tượng.

Trước đêm diễn đầu tiên của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, các fan của "ông hoàng Kpop" đã tề tựu, xếp hàng từ sớm háo hức chờ đợi được thưởng thức màn trình diễn của thần tượng. Dự kiến mỗi ngày sân khấu chào đón 50 ngàn khán giả đến thưởng thức.

Ở sự kiện lần này ban tổ chức áp dụng công nghệ FaceID để đảm bảo an ninh và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Ở hai hạng vé Vip, VVip, khán giả sẽ được vào xem buổi tổng duyệt của G-Dragon.

Trước đó, vào tối 7.11 người hâm mộ của G-DRAGON có mặt tại những booth chụp ảnh đặt tại trung tâm thương mại để chụp hình check-in. Một số người hâm mộ cho biết họ bay từ Hàn Quốc về Việt Nam để được gặp gỡ thần tượng.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI: Fan từ Hàn về Việt Nam 'đu idol' - Ảnh 1.

Nhiều fan xếp hàng để đổi vòng tay và mua vật phẩm của G-DRAGON trước đêm diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI

Ảnh: Hữu Tín

G-DRAGON đặt tên Ubermensch cho album và các dự án của mình để thể hiện ý tưởng triết học về "siêu nhân" của Nietzsche, ám chỉ một con người luôn vượt qua giới hạn của bản thân, khám phá và hoàn thiện chính mình. Đây là cách G-DRAGON muốn gửi gắm thông điệp về sự trở lại mạnh mẽ, khẳng định lại vị thế và tư duy nghệ thuật độc đáo của mình sau một thời gian im ắng, đồng thời truyền cảm hứng cho người hâm mộ.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI

Tour diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] được khởi động từ Hàn Quốc, sau đó đi qua hàng loạt thành phố lớn tại châu Á - Thái Bình Dương như Tokyo, Osaka, Macau, Sydney, Melbourne, Bulacan, Kuala Lumpur, Jakarta, Hồng Kông và Đài Bắc.

Ngoài ra, G-DRAGON cũng hoàn tất chặng diễn tại Mỹ với các điểm đến nổi bật như Newark, Las Vegas, Los Angeles và Paris (Pháp). Vào ngày 3.10 vừa qua, G-DRAGON lập kỷ lục lịch sử diễn tại F1 Singapore Grand Prix với 65.000 khán giả.

Tin liên quan

Phản ứng gây chú ý của Diệu Nhi trước tin G-Dragon và Jennie hẹn hò

Phản ứng gây chú ý của Diệu Nhi trước tin G-Dragon và Jennie hẹn hò

Thông tin G- Dragon (BIGBANG) và Jennie (BLACKPINK) bị bắt gặp loạt bằng chứng hẹn hò khiến dân tình náo loạn sáng 24.2.2021.

Khám phá thêm chủ đề

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI G-dragon V.I.P Fandom K-pop Không khí trước concert K-pop ông hoang kpop
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận