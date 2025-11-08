G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI: Fan từ Hàn về Việt Nam 'đu idol'

Trước đêm diễn đầu tiên của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, các fan của "ông hoàng Kpop" đã tề tựu, xếp hàng từ sớm háo hức chờ đợi được thưởng thức màn trình diễn của thần tượng. Dự kiến mỗi ngày sân khấu chào đón 50 ngàn khán giả đến thưởng thức.

Ở sự kiện lần này ban tổ chức áp dụng công nghệ FaceID để đảm bảo an ninh và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Ở hai hạng vé Vip, VVip, khán giả sẽ được vào xem buổi tổng duyệt của G-Dragon.

Trước đó, vào tối 7.11 người hâm mộ của G-DRAGON có mặt tại những booth chụp ảnh đặt tại trung tâm thương mại để chụp hình check-in. Một số người hâm mộ cho biết họ bay từ Hàn Quốc về Việt Nam để được gặp gỡ thần tượng.

Nhiều fan xếp hàng để đổi vòng tay và mua vật phẩm của G-DRAGON trước đêm diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI Ảnh: Hữu Tín

G-DRAGON đặt tên Ubermensch cho album và các dự án của mình để thể hiện ý tưởng triết học về "siêu nhân" của Nietzsche, ám chỉ một con người luôn vượt qua giới hạn của bản thân, khám phá và hoàn thiện chính mình. Đây là cách G-DRAGON muốn gửi gắm thông điệp về sự trở lại mạnh mẽ, khẳng định lại vị thế và tư duy nghệ thuật độc đáo của mình sau một thời gian im ắng, đồng thời truyền cảm hứng cho người hâm mộ.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI

Tour diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] được khởi động từ Hàn Quốc, sau đó đi qua hàng loạt thành phố lớn tại châu Á - Thái Bình Dương như Tokyo, Osaka, Macau, Sydney, Melbourne, Bulacan, Kuala Lumpur, Jakarta, Hồng Kông và Đài Bắc.

Ngoài ra, G-DRAGON cũng hoàn tất chặng diễn tại Mỹ với các điểm đến nổi bật như Newark, Las Vegas, Los Angeles và Paris (Pháp). Vào ngày 3.10 vừa qua, G-DRAGON lập kỷ lục lịch sử diễn tại F1 Singapore Grand Prix với 65.000 khán giả.