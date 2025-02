'Ông hoàng Kpop' G-Dragon tung album mới càn quét hàng loạt bảng xếp hạng

G-Dragon với phong cách ma mị, cá tính quen thuộc khi xuất hiện trong MV Drama thuộc album mới nhất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hôm 25.2, G-Dragon chính thức trình làng album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch sau 11 năm 5 tháng. Sản phẩm tâm huyết của ngôi sao đình đám xứ Hàn gồm 8 ca khúc, trong đó bao gồm cả những bản hit đã ra mắt trước đó như Power, Home Sweet Home. "Übermensch có nghĩa là 'Beyond-Man' - một người vượt qua chính mình. Album này thể hiện ý tưởng về một phiên bản mạnh mẽ và kiên cường hơn của bản thân trước công chúng. Tôi hy vọng nguồn sức mạnh này sẽ truyền cảm hứng đến người hâm mộ qua âm nhạc của tôi", ngôi sao 37 tuổi nhắn nhủ.



Đáng chú ý, G-Dragon còn phát hành MV của ca khúc chủ đề Too Bad (hợp tác với Anderson .Paak) và Drama. Trong đó, Too Bad nhận được sự quan tâm hơn cả khi chứng kiến màn kết hợp mới mẻ, thú vị của "ông hoàng Kpop" với "nữ thần" Karina (nhóm aespa). Chỉ sau ít giờ đăng tải, cả hai MV mới của ngôi sao 8X đều được khán giả quốc tế đón nhận tích cực và sớm vượt mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube.

Ngôi sao nhóm Big Bang gây sốt khi kết hợp với Karina (nhóm aespa) trong MV Too Bad đang gây sốt làng nhạc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Nate, ngay khi vừa phát hành, Übermensch của G-Dragon đã càn quét hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc xứ kim chi. Trong đó, Too Bad chỉ mất tầm 1 tiếng để thống trị các bảng xếp hạng trong nước như Melon, Genie và Bugs. Thủ lĩnh nhóm Big Bang là nam nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử Kpop có ca khúc ra mắt tiến thẳng vào vị trí thứ nhất trên Melon Top 100 - vốn được biết đến là bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu xứ kim chi.

Đặc biệt, ngôi sao sinh năm 1988 còn gây choáng khi cả 8 ca khúc trong album đều góp mặt trong top 20 bảng xếp hạng Melon Top 100 (tính đến 15 giờ ngày 25.2, theo giờ Hàn Quốc). Ngoài Too Bad chiếm ngôi đầu bảng, Home Sweet Home đứng vị trí thứ 3, Drama ở vị trí số 5, IBELONGIIU xếp thứ 8, Take Me đứng thứ 10… Tin tức về sản phẩm âm nhạc mới nhất của ngôi sao 8X cũng trở thành đề tài "nóng" đang được bàn tán xôn xao trên nền tảng trực tuyến.

G-Dragon khẳng định vị thế "ông hoàng Kpop" qua album mới ẢNH: GALAXY CORPORATION

Không chỉ gây sốt tại Hàn Quốc, G-Dragon và sản phẩm mới của nam thần tượng còn khiến mạng xã hội Trung Quốc "dậy sóng" khi trở thành chủ đề đứng đầu lượng tìm kiếm. Câu hát tiếng Trung của "ông hoàng Kpop" trong ca khúc Drama khiến dân mạng xứ tỉ dân phát cuồng và lan truyền rầm rộ trong vài giờ qua. Không chỉ vậy, Übermensch còn trở thành album đầu tiên được chứng nhận kim cương của QQ Music trong năm 2025.

Cùng với album mới phát hành, G-Dragon đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn Übermensch World Tour.