G-Dragon (BigBang) với ca khúc 'Power' càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc

G-Dragon tái xuất ấn tượng với Power ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Hôm 31.10, G-Dragon (BigBang) trở lại với ca khúc Power và MV cùng tên. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn tái xuất của anh sau 7 năm. Ngay sau khi phát hành, Power được khán giả đón nhận nồng nhiệt, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tính đến hết ngày 1.11 (giờ địa phương), Power đứng nhất bảng xếp hạng Các ca khúc hot nhất iTunes ở ít nhất 15 nơi như Phần Lan, Việt Nam, Thái Lan, Peru, Philippines, Malaysia… Bài hát này cũng vào Top 10 bảng xếp hạng Các ca khúc hot nhất iTunes ở ít nhất 28 khu vực Nhật Bản, Na Uy, Singapore, Brazil, Kyrgyzstan, Paraguay, Colombia, Nga, Ấn Độ, Mexico…

MV Power cũng đang gây sốt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại Hàn Quốc, Power nắm giữ vị trí số 1 trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc thời gian thực (real time) của Melon, Genie, Bugs và Vibe. Trước đó, Power đã phá vỡ kỷ lục trên Melon, nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc. Cụ thể, ca khúc mới của G-Dragon thu hút hơn 83.000 lượt nghe, đây là lượng người nghe một bài hát trong vòng 1 tiếng đầu tiên phát hành cao nhất trên Melon vào năm 2024.

Trên YouTube, MV Power cũng đang trên đà tăng lượt xem nhanh chóng, đạt hơn 11 triệu lượt xem (tính đến trưa 2.11). MV này được thực hiện dạng one-take, tràn ngập màu sắc và mang đậm phong cách của trưởng nhóm BigBang.

Tại chương trình You Quiz On The Block, G-Dragon chia sẻ ý nghĩa của Power là nói về sức mạnh của mỗi cá nhân. "Sức mạnh mà tôi có chính là âm nhạc. Khi nhìn nhận mọi thứ từ góc nhìn của người thứ ba trong suốt bảy năm vắng bóng, tôi nhận ra rằng phương tiện truyền thông hiện nay có rất nhiều sức mạnh. Vì vậy, tôi muốn thể hiện điều đó dưới dạng một sự châm biếm nào đó", ngôi sao Kpop sinh năm 1988 bày tỏ.

Fan kỳ vọng vào những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của G-Dragon ẢNH: INSTAGRAM

G-Dragon (tên thật: Kwon Ji Yong) ra mắt với tư cách thủ lĩnh nhóm nhạc nam BigBang hồi 2006. Anh là rapper tài năng đồng thời là "cỗ máy" sản xuất những bản hit chất lượng của nhóm, cùng 4 "mảnh ghép" còn lại đưa BigBang lên đỉnh cao sự nghiệp với những bản hit bùng nổ như: Lies, Haru haru, Fantastic baby, Bang Bang Bang, Loser, Bae bae… Bên cạnh đó, ngôi sao 35 tuổi cũng có sự nghiệp solo thành công với loạt ca khúc: Heartbreaker, That XX, Crooked, Crayon, Who you, Untitled 2014…

Anh được mệnh danh là "ông hoàng Kpop" bởi sự nghiệp thành công rực rỡ cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong âm nhạc. Ngoài ra, G-Dragon còn là biểu tượng thời trang hàng đầu Kpop, hợp tác với nhiều thương hiệu đình đám, trong đó có Chanel.