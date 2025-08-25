Mạc Anh Thư nói gì khi được khuyên tái hợp với Huy Khánh?

Trên trang cá nhân, Mạc Anh Thư gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mới, kèm những dòng chia sẻ liên quan đến cuộc sống riêng. Thời gian qua, người đẹp 8X tập trung cho công việc cũng như chăm sóc con gái sau đổ vỡ hôn nhân. Tuy nhiên, việc cô và Huy Khánh thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau khiến nhiều khán giả bày tỏ mong muốn cặp đôi tái hợp để cùng chăm sóc con.

Nhan sắc trẻ trung của Mạc Anh Thư ở tuổi U.40 Ảnh: FBNV

Trong bài viết trên trang cá nhân, Mạc Anh Thư nói cô trân trọng tình cảm, sự yêu mến mà mọi người dành cho gia đình mình. Tuy nhiên, người đẹp 8X không tránh khỏi áp lực khi đọc được những lời khuyên nhủ từ một số khán giả. Cô kể: “Có người thì nhẹ nhàng nói: Em ơi/chị ơi quay lại đi cho con có đủ cha đủ mẹ. Có người thì cảm xúc có vẻ hơi cá nhân hóa, nói: Nhìn con thấy tội quá, từ ngày… thấy con không còn vô tư nữa”.

Theo Mạc Anh Thư, nhiều người còn nói những lời phán xét, thậm chí tự thêu dệt đến mức “viết kịch bản y như mình là người trong cuộc”. Chia sẻ về những bình luận của khán giả, nữ diễn viên thừa nhận: “Tôi không dám nói mình luôn sáng suốt, nhưng trải qua bao nhiêu thăng trầm tôi đủ khả năng biết mình làm gì để tốt cho con mình, cho bản thân tôi”.

Khoảnh khắc hội ngộ giữa Mạc Anh Thư và Huy Khánh sau ly hôn từng được mọi người quan tâm Ảnh: FBNV

Cuối bài viết, Mạc Anh Thư bộc bạch bản thân trân trọng tình cảm mọi người dành cho mình. Song với một số sự quan tâm hơi thái quá, nữ diễn viên xin phép “chỉ lắng nghe nhưng khó thấu hiểu”. Cô tâm sự: “Vì tôi có con đường của riêng tôi”.

Mạc Anh Thư sau ly hôn

Mạc Anh Thư sinh năm 1986, từng giành thành tích cao ở một số cuộc thi nhan sắc. Cô và Huy Khánh yêu nhau khi tham gia phim Sắc đẹp và danh vọng. Sau quãng thời gian nên duyên vợ chồng, họ có “quả ngọt” là cô con gái sinh năm 2012. Đến tháng 3.2025, Mạc Anh Thư đăng tải bài viết xác nhận chuyện ly hôn. Cô khẳng định sau đổ vỡ, mình và nam diễn viên 8X vẫn đồng hành với nhau như người thân, không có gì khác biệt quá lớn. Hiện tại, nữ diễn viên tập trung cho việc chăm sóc con và kinh doanh.

Dù “đường ai nấy đi” song cặp đôi vẫn đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc. Cách đây không lâu, khi thấy Huy Khánh xuất hiện trong phiên livestream của người cũ, khán giả không khỏi thắc mắc, cho rằng họ đã tái hợp. Song Mạc Anh Thư lên tiếng phủ nhận, mong mọi người đừng nghĩ sâu xa. Cô khẳng định cả hai vẫn là người thân nên gặp nhau vẫn bình thường. “Tôi đâu đó rõ ràng, không muốn lừa dối những người yêu quý mình”, cô chia sẻ.