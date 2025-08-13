Cô gái nên duyên cùng người đàn ông hơn 10 tuổi, từng 3 lần đổ vỡ

Chia sẻ trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, Tố Quyên cho rằng mọi cặp đôi đến với nhau đều nhờ chữ “duyên”. Cô là bạn học cấp 3 của em gái Anh Nguyên, thường gọi anh là “anh hai” vì sự thân thiết. Khi ấy, nữ khách mời sống ở Nha Trang, còn Anh Nguyên đã lập gia đình và ở TP.HCM. Cả hai chỉ xem nhau như anh em, không nảy sinh tình cảm.

Tố Quyên và Anh Nguyên nên duyên vợ chồng sau khi trải qua đổ vỡ Ảnh: NSX

Gần 10 năm sau, khi cả hai đều trải qua đổ vỡ hôn nhân, Tố Quyên vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh Nguyên tình cờ thấy hình của cô trên mạng và chủ động nhắn tin hỏi thăm, rủ đi chơi. Lúc đó, nam khách mời đã ly hôn gần 6 năm, đồng cảm khi thấy Tố Quyên có hoàn cảnh tương tự. Từ những cuộc trò chuyện, tình cảm dần nảy nở và họ quyết định tiến tới hôn nhân.

Khi MC Đình Toàn hỏi có ngại việc chồng đã có ba con, Tố Quyên thẳng thắn: “Tôi không nghĩ người có 3 con là một rào cản. Bởi trước đó, những người tôi tìm hiểu đều không trân trọng tôi. Nhưng khi chồng tôi đến với tôi, bằng giác quan phụ nữ, tôi nhận ra anh ấy thương mình thật lòng”. Từ khi quen nhau, Tố Quyên thường đưa Anh Nguyên về Nha Trang chơi cùng con trai và cậu bé cũng thoải mái gọi anh là bố.

Cuộc sống hôn nhân của Tố Quyên - Anh Nguyên

Chia sẻ về đời sống hôn nhân, Tố Quyên ví những ngày đầu sống chung như “hai ngọn lửa” nên mâu thuẫn dễ bùng lên vì chưa tìm được cách dung hòa. Là ca sĩ, cô thường mở rộng quan hệ xã giao để hỗ trợ công việc, nhưng điều này khiến chồng nhiều lần nổi nóng. Thậm chí, có lần Tố Quyên đi chơi với bạn, Anh Nguyên tìm đến tận nơi và yêu cầu cô về nhà. Không ít cuộc tranh cãi bắt nguồn từ chuyện ghen tuông, có lần nữ khách mời bức xúc đòi chia tay.

Tố Quyên từng có lần đòi chia tay vì tính ghen tuông của chồng Ảnh: NSX

Anh Nguyên thừa nhận trước đây do nóng tính, nhưng từ khi sống chung đã thay đổi. Về phía gia đình Tố Quyên, ban đầu họ rất lo lắng khi biết cô quen người đàn ông có 3 con với 3 người vợ trước, e ngại cô sẽ không phải là “người cuối cùng”. Tuy nhiên, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao nhìn nhận tích cực, cho rằng Anh Nguyên đã hoàn thành trách nhiệm làm cha, đưa con về nuôi và chăm sóc chu đáo.

Tố Quyên khẳng định từ khi sống chung chưa từng thấy chồng có biểu hiện lăng nhăng. Cô chia sẻ: “Chồng tôi đi đâu cũng rủ: Em đi với anh, trong khi tôi không hề có nhu cầu đi kèm”. Về điều này, Anh Nguyên lý giải: “Vợ tôi giỏi cả việc ngoài lẫn việc nhà. Khi có thêm con trai chung, tôi quyết định phải ổn định gia đình, không chơi bời như trước nữa”.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao cho rằng trong hôn nhân hay tình yêu, sự “tương thích tần số” rất quan trọng. Anh Nguyên - Tố Quyên không chỉ đồng điệu về hoàn cảnh mà còn tìm thấy điểm chung ở ý chí kiếm tiền và sở thích du lịch. Chính sự tương đồng ấy, khi được chia sẻ trong các hoạt động chung, đã nuôi dưỡng và gắn kết tình cảm của họ. Chuyên gia cũng nhấn mạnh để xây dựng gia đình hạnh phúc trọn vẹn, cả hai cần tạo môi trường để các con gắn bó, kết nối, từ đó hình thành một “đại gia đình” đầm ấm, nơi mọi thành viên cùng sẻ chia và yêu thương.