Showbiz 12.7: NSND Mỹ Uyên 'gây sốc'; Phương Ly ra sao ở ‘Em xinh say hi'?

NSND Mỹ Uyên đăng ảnh 'gây sốc'

Trên trang cá nhân, NSND Mỹ Uyên gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hôn môi một cô gái lạ. Trong bức ảnh được đăng tải, diễn viên Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu mặc giản dị, cầm bánh sinh nhật khiến nhiều người đồn đoán rằng nữ nghệ sĩ đang công khai người yêu trong khoảnh khắc đón tuổi mới. Bức ảnh sau đó cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, được dân mạng quan tâm.

Hiện tại, những thông tin liên quan đến chuyện tình cảm của NSND Mỹ Uyên được dân mạng quan tâm ẢNH: FBNV

Khi chúng tôi liên hệ, NSND Mỹ Uyên từ chối chia sẻ thêm về khoảnh khắc này. Theo ghi nhận, bài viết cũng không còn để ở chế độ công khai như trước.

Ở tuổi 50, NSND Mỹ Uyên hoạt động năng nổ tại sân khấu kịch, phim truyền hình, phim điện ảnh. Tuy nhiên, cô lại khá kiệm lời khi nhắc về cuộc sống riêng. Sao nữ quan niệm khi là diễn viên, cô muốn khán giả nhớ đến mình qua các vai diễn thay vì đời tư. Trong một lần chia sẻ, nữ nghệ sĩ nói: “Tôi biết mọi người quan tâm đến cuộc sống hiện tại là vì yêu quý tôi, tôi rất trân trọng điều đó. Tôi hài lòng với những gì mình đang có và xin được phép giữ những điều riêng tư cho mình”.

Phương Ly 'chơi lớn' tại 'Em xinh say hi'

Sau 2 đêm diễn đầu tiên, Phương Ly đảm nhận vai trò đội trưởng ở sân khấu Em xinh say hi trong vai trò đội trưởng. Khác với hình ảnh dịu dàng quen thuộc, nữ ca sĩ mang đến một phiên bản khác lạ cho ca khúc So đậm, khai thác chủ đề tái sinh của người phụ nữ sau những tổn thương, từ đó trở nên quyến rũ, nổi bật theo cách riêng. Trong vai trò đội trưởng, Phương Ly tập trung khai thác thế mạnh của từng thành viên trong đội. Vũ Thảo My được khai phá chất US–UK, Muội và Châu Bùi có “đất” riêng để thể hiện cá tính trong vòng tranh tài này.

Tạo hình của Phương Ly cùng các đồng đội ở Em xinh say hi ẢNH: NVCC

Phương Ly chia sẻ trước khi đêm tranh tài diễn ra, cô đã có lịch công tác châu Âu. Tuy nhiên, ngay khi hay tin trở thành đội trưởng của vòng thi này, nữ ca sĩ chọn hủy bỏ một phần lịch trình để có nhiều thời gian hơn sắp xếp cho vòng thi. Trong thời gian công tác ở Đức, Phương Ly vẫn luôn túc trực để họp, làm việc với đồng đội và ê kíp tại Việt Nam để hoàn thiện ý tưởng âm nhạc, hình ảnh…

Trên Instagram cá nhân, cô viết: “Những ngày đầu bỡ ngỡ làm đội trưởng nhưng đi công tác châu Âu, mặc dù đã dời lại từ 10 ngày còn 4 ngày nhưng vẫn đầy ắp lo lắng và chỉ có thể làm việc online cùng ê kíp. Lại là một trải nghiệm mới”.

Chàng trai khiến Kim Tử Long nghẹn ngào trên ghế nóng

Trong chương trình Giai điệu ước mơ, thí sinh Hưng Thịnh mang đến ca khúc Quê nhà. Với anh, đây là lời tri ân gửi đến người cha từng bị chiến tranh cướp mất một phần cơ thể. Nam thí sinh chia sẻ cha anh từng mang trong mình nhiều ước mơ học tập nhưng phải hy sinh vì gánh nặng mưu sinh. Vì thế, anh mong muốn được thay ba tiếp tục giấc mơ đó bằng con đường nghệ thuật.

Hưng Thịnh gây xúc động trước câu chuyện về đấng sinh thành ẢNH: BTC

Với nhiều năm làm nghề, NSƯT Kim Tử Long thấu hiểu nỗi lòng của các bậc cha mẹ khi biết tin cha của Hưng Thịnh từng phản đối anh theo nghệ thuật. Nam giám khảo cũng chia sẻ câu nói của ba mình: “Nếu bản thân đã lựa chọn con đường này thì phải đi đến cùng và chứng minh mình đã chọn đúng”. Dù xúc động với câu chuyện của thí sinh, Kim Tử Long thẳng thắn nhận xét Quê nhà chưa thật sự phù hợp với chất giọng của Hưng Thịnh. Nam giám khảo kỳ vọng ở các vòng sau, thí sinh sẽ chọn ca khúc phù hợp hơn để phát huy khả năng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đồng tình với nhận định này. Anh cho rằng đam mê là điều quan trọng, nhưng cần dám đối diện thất bại. Về chuyên môn, ca sĩ Thanh Ngọc góp ý phần mở đầu bài hát bị trật nhịp, ảnh hưởng đến cảm xúc và sự liền mạch. Tuy nhiên với tinh thần cầu tiến, cả ba giám khảo đều đặt niềm tin vào Hưng Thịnh ở những vòng sau.