Áp lực của Châu Bùi, Phương Ly, Orange khi tham gia 'Em xinh say hi'

Sau thành công của Anh trai say hi, Em xinh say hi đang là show thực tế được khán giả chờ đón.

Bên cạnh yếu tố âm nhạc và dàn dựng sân khấu, phong cách thời trang cũng rất được chú ý. Xuất hiện tại buổi fansign mới đây trong các outfit cá tính với phong cách Y3K hiện đại, các "em xinh" đều thể hiện được màu sắc riêng biệt.

Giám đốc thời trang Kye Nguyễn tiết lộ: "Tôi, ê kíp của mình cũng như đội ngũ của từng nghệ sĩ đã nghiên cứu rất kỹ không chỉ xu hướng mà còn đào sâu vào giá trị văn hóa dân tộc, từ đó tạo ra những concept độc bản, mang tính phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng và có tính cá nhân của từng nghệ sĩ".

Giám Đốc Âm Nhạc JustaTee cho biết năm nay bản thân khá áp lực khi phải tạo ra chất liệu âm nhạc mới cho các thí sinh. Theo đó, chương trình quy tụ hơn 20 producer và các nhạc sĩ - những người trực tiếp tham gia sáng tạo phần âm nhạc cho "em xinh".

Khi làm việc với các nghệ sĩ sau 2 chương trình anh trai, em xinh, trải nghiệm lớn nhất mà anh có được là bài học làm việc trong một tập thể, vì sẽ không thể có nghệ thuật trọn vẹn, không mở ra được những góc nhìn mới nếu không bỏ qua cái tôi và nghệ sĩ tính quá lớn của từng người.

Em xinh say hi: "Bất ngờ còn hơn chữ wow"

Là "em xinh" gây nhiều bất ngờ nhất từ khi công bố, Châu Bùi cho biết: "Tuy đã có thời gian làm nghề lâu dài, nhưng Em xinh say hi là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một Châu Bùi trong âm nhạc là như thế nào, cách mọi người làm việc trong ngành này ra sao. Đây là vinh dự cho một người hoàn toàn mới như tôi có thể tiếp xúc với những người chuyên nghiệp nhất". Nữ fashionista cũng tiết lộ "em xinh" nào cũng sẽ mang đến những bất ngờ lớn, "còn hơn chữ wow".

"Em xinh" Bích Phương cho biết ban đầu rất lo lắng vì là người "dày" kinh nghiệm nhất, nên muốn làm sao có thể hòa nhập một cách tốt nhất với mọi người. Nhưng "ở live stage 1 thì không có khoảng cách nào cả, vì vậy có thể nói tôi đã chọn đúng nơi để đến, có thêm nhiều chị em mới".

Phương Ly cũng không giấu nổi hồi hộp khi chia sẻ bản thân là một người hướng nội, vì vậy phải làm sao để hòa nhập được với dàn "em xinh" là một thách thức không hề nhỏ. Do đó cô cũng rất mong khán giả hãy ủng hộ tất cả nghệ sĩ tham gia.

Được "bật mí" là "cây hài" của chương trình, Orange cho biết thách thức lớn nhất của mình là không biết những màn "quăng miếng" có đạt được hiệu ứng hay không. Cô cũng tiết lộ Miu Lê đích thực là "bà hoàng quăng miếng" của show này.

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi thấy hạnh phúc khi được đồng hành cùng chương trình. Cô nói thêm mình chưa từng nghĩ sẽ có được những cảm xúc như thế, nên đây là một hành trình sẽ rất đáng nhớ.

Tiên Tiên gây xúc động khi kể lại những ý kiến trái chiều mà mình nhận được về vẻ bề ngoài và tên gọi "em xinh", nhưng vẫn mạnh mẽ khẳng định bản thân có thể không xinh, nhưng thay vào đó sẽ mang âm nhạc thật sự chất lượng.

Em xinh say hi quy tụ 30 nữ nghệ sĩ: Bảo Anh, Bích Phương, Miu Lê, Phương Ly, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, Orange, Lyly, Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ, Ngô Lan Hương, Han Sara, Juky San, Hoàng Duyên, Pháo, 52Hz, Liu Grace, Chi Xê, DANMY, Saabirose, MAIQUINN, Ánh Sáng, Yeolan, LyHan, Lamoon, Muộii và Đào Tử A1J.

Họ sẽ thể hiện khả năng ca hát, sáng tác và biểu diễn. Đây cũng là sân chơi để các cô gái có thể khẳng định bản sắc cá nhân với đông đảo khán giả. Trong mục tiêu định hình thế hệ nữ idol mới, Em xinh say hi hướng đến việc tạo ra những hình mẫu nghệ sĩ tài năng, giữ vững bản sắc văn hóa Việt, có khả năng lan tỏa trong thị trường âm nhạc và giải trí.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đặt mục tiêu khơi dậy niềm tự hào nhạc Việt, từ đó tạo ra một cộng đồng người hâm mộ văn minh, nhiệt tình, yêu âm nhạc, tiếp nối những giá trị mà Anh trai say hi đã làm được.