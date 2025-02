Phim ca nhạc 'Anh trai say hi' hé lộ những chuyện chưa kể

Bộ phim dài 2 tiếng, ghi lại bầu không khí cuồng nhiệt của những màn trình diễn, những khoảnh khắc khán giả cùng hát, cùng khóc, cùng cười và cùng lưu luyến với các Anh Trai trong chuỗi 4 đêm concert Anh trai say hi.

Hình ảnh đẹp trong những thước phim ẢNH: V.O

Trong những thước phim, không quá khó thấy những hình ảnh đẹp như những cái chạm tay giữa người hâm mộ và thần tượng, những màn fanchant cổ vũ nhịp nhàng mà cộng đồng fan dành tặng cho các anh trai cũng như không gian rực lửa với biển người phủ kín sân vận động Mỹ Đình... Một phân cảnh khiến người xem sụt sùi là khoảnh khắc khán giả và 30 Anh Trai lưu luyến hát ca khúc kết Say Hi Never Say Good Bye ...

Kết hợp cùng những câu chuyện lần đầu được kể như những thử thách, áp lực ban đầu của các anh trai khi phải "chiến đấu" với sự hoài nghi, lo lắng về một chương trình với 100% sáng tác mới..., bộ phim được xem như một hành trình ôn lại những kỷ niệm giữa các nghệ sĩ cũng như khán giả.

Trong phim, có thể thấy khoảnh khắc mà HIEUTHUHAI lo lắng cho chương trình. Nam rapper chia sẻ: "Mình sợ chương trình không thành công. Bởi vì khi nhận lời tham gia, mình luôn đặt tâm huyết 100% vào nó. Mình không muốn là mình tới mình nhận lợi ích rồi đi. Đó là điều mình không muốn. Nên là lúc nào mình cũng muốn thêm những điều mà mình nghĩ là nó sẽ tốt cho chương trình...".

Trong khi đó RHYDER cũng gửi gắm những tâm sự vô cùng riêng tư: "Em có một vấn đề là em có thể nhìn ra điểm mạnh của mọi người nhưng lại không nhìn ra được điểm mạnh của mình ở đâu. Đấy là cái mà em loay hoay đi tìm trong suốt 10 năm qua. Em luôn tìm ra được cái hướng tốt nhất cho mọi người thì chính mọi người lại tìm ra được cái riêng của em".

RHYDER đã có những bộc bạch cảm động trong phim ẢNH: V.O

Bên cạnh những hình ảnh này, bộ phim như một chuỗi MV trình diễn "thu nhỏ", nơi những "bản hit quốc dân" như Catch Me If You Can, Sao Hạng A, Walk, Tình Đầu Quá Chén , Chân thành... được tái hiện một cách sống động.

Một điểm độc đáo khác là có một số bài hát chỉ được trình diễn một lần trong suốt chuỗi concert đã được đưa vào, nên người hâm mộ sẽ có cơ hội tìm lại được những kỷ niệm mình đã bỏ lỡ...

Phim ca nhạc Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng ra rạp từ ngày 26.2 (không giới hạn độ tuổi). Trong tuần lễ quảng bá, sẽ có nhiều buổi xem phim “túi mù” được tổ chức, nơi các anh trai sẽ xuất hiện dưới hàng ghế khán giả.