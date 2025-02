Kanye West và Bianca Censori chia tay sau màn trình diễn điên rồ tại Grammy

Tờ Page Six đưa tin, Kanye West và Bianca Censori đường ai nấy đi sau 2 năm chung sống.

"Bianca đã quá đủ rồi. Chiếc áo hình chữ "vạn" mà anh ta đang bán là giọt nước tràn ly. Cô ấy nói với anh ta rằng đó không phải là con người cô, và cô không thể liên quan đến điều đó. Kanye tuyên bố anh ta có quyền thống trị vợ và sau đó rao bán những chiếc áo. Bianca không muốn tham gia vào bất kỳ trò hề nào", một người trong cuộc cho biết. Chữ "vạn" là hành động ủng hộ chủ nghĩa phát xít.

Thông tin Kanye West và vợ ly hôn đang lan rộng ẢNH: AFP

Tuy nhiên, Kanye West tin rằng Censori sẽ "quay lại" vào một thời điểm nào đó, giống như cô đã từng làm trong quá khứ, và rằng cuộc ly hôn không phải là điều sắp xảy ra.

Nguồn tin cho biết: "Kanye nói rằng cô ấy chỉ 'giận anh', nhưng hiện tại, Bianca xác nhận mọi chuyện hoàn toàn chấm dứt".

Các nguồn tin khác cho rằng Kanye West (47 tuổi) và Censori (30 tuổi) đạt được thỏa thuận sau hôn nhân, trong đó Censori sẽ nhận 5 triệu USD và được phép ở tại ngôi nhà trị giá 35 triệu USD của người sáng lập thương hiệu Yeezy tại Los Angeles.

Cặp đôi gây tranh cãi này chia tay chưa đầy 2 tuần sau lần xuất hiện gây sốc tại lễ trao giải Grammy 2025 khi nữ kiến trúc sư người Úc xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc váy xuyên thấu hoàn toàn.

Kể từ đó, West đã thực hiện một loạt các bài phát biểu chống Do Thái và thậm chí còn bán các sản phẩm có hình chữ "vạn" trên trang web của mình, tất cả đều đã bị gỡ xuống sau đó.

Nam rapper cũng bị cáo buộc đã đưa ra những lời lẽ chống Do Thái và công khai ca ngợi Adolf Hitler. Anh bị người đại diện công ty quản lý tài năng sa thải vì lý do này.

"Bianca đã kiệt sức. Cô ấy là một người vợ tuyệt vời và một cộng sự tuyệt vời, cô trải qua rất nhiều khoảnh khắc điên rồ, nhưng khoảnh khắc này không thể chấp nhận được", một nguồn tin thứ hai cho biết.

Về phản ứng của Censori đối với bài đăng trên X đã bị xóa của Kanye West, nguồn tin cho biết "cô ấy rất buồn và lưu ý rằng việc ủng hộ Hitler là hành động của quỷ Satan".

Bianca Censori không biết làm thế nào để đưa West "trở về thực tại" nhưng xác định cô ấy "phải bước tiếp".

Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi gây chú ý này bị ảnh hưởng bởi tin đồn chia tay.

Vào tháng 10.2024, TMZ đưa tin Censori và West đã nói với những người thân cận của mình rằng họ đã chia tay và nam ca sĩ bản rap All of the Lights có kế hoạch chuyển đến Tokyo sinh sống.

Cùng tháng đó, West và Censori đã dập tắt mọi đồn đoán bằng cách xuất hiện tình cảm trong chuyến đi mua sắm chung ở Nhật Bản.

4 tháng sau, nam rapper và vợ có mặt tại lễ trao giải Grammy trong một pha biểu diễn gây tranh cãi khiến nhiều người một lần nữa bày tỏ sự lo ngại về cuộc hôn nhân của cặp đôi.

Kanye West và vợ dự lễ trao giải Grammy 2025 ẢNH: AFP

Các nhà phê bình cực sốc khi thấy vợ của West cởi đồ trước mặt các nhiếp ảnh gia để khoe cơ thể khỏa thân.

Sau đó, trong một bài đăng trực tuyến đầu tháng này, nam rapper thừa nhận anh có quyền kiểm soát Censori. Một nhân chứng có mặt tại lễ trao giải Grammy vào ngày 2.2 cũng tuyên bố đã nhìn thấy West và Censori cãi nhau.

Tuy nhiên, người đại diện của nam rapper chia sẻ với The Hollywood Reporter rằng cặp đôi "đang ở Los Angeles và chuẩn bị tận hưởng ngày lễ tình nhân cùng nhau".

Kanye West từng kết hôn và chung sống với Kim Kardashian từ năm 2014 đến năm 2022. Hai người có 4 con: North (11 tuổi), Saint (9 tuổi), Chicago (7 tuổi) và Psalm (5 tuổi).