Trấn Thành trở lại, Jessica Thanh Tú 'lộ diện' tại 'Em xinh say hi'

Có thể kể đến sự trở lại của Trấn Thành, đạo diễn sân khấu Vương Khang cũng như giám đốc thời trang Kye Nguyễn. Và bất ngờ là sự xuất hiện của Jessica Thanh Tú - nghệ danh mới của giám đốc âm nhạc JustaTee.

Giám đốc âm nhạc của Anh trai say hi bất ngờ xuất hiện với nghệ danh mới Jessica Thanh Tú ở phiên bản nữ ẢNH: V.O

Gắn bó với Anh trai say hi và được yêu mến gọi là Anh Trai thứ 31, việc MC Trấn Thành tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn chuyện không quá bất ngờ. Với phong cách duyên dáng, hóm hỉnh nhưng không thiếu những khoảnh khắc lắng đọng, Trấn Thành hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị khi kết nối dàn " Em Xinh", đưa khán giả vào hành trình với những câu chuyện về đam mê, hoài bão của các nữ nghệ sĩ.

Trong khi đó "cú twist" lớn phải kể đến sự thay đổi của JustaTee - một trong những "linh hồn" của Rap Việt, Giám đốc Âm nhạc của Anh trai say hi nay bất ngờ xuất hiện với nghệ danh mới Jessica Thanh Tú ở phiên bản nữ. Với sự đổi mới này, JustaTee được khán giả kỳ vọng sẽ "lột xác" từ nghệ danh đến màu nhạc trong chương trình. Với thành công của Anh trai say hi, JustaTee cũng phải đối mặt với chính dấu ấn mình đã tạo được.

Không chỉ âm nhạc, Em xinh say hi còn sở hữu ê kíp chuyên nghiệp là những người đã góp phần tạo nên thành công của Anh trai say hi, một trong những hiện tượng văn hóa - âm nhạc trong năm qua. Theo đó, không thể không kể đến đạo diễn sân khấu Vương Khang - người đứng sau những sân khấu hoành tráng của các chương trình Sóng, The Masked Singer Vietnam, Rap Việt... cũng như Kye Nguyễn - người gây ấn tượng với sân khấu thời trang chủ đề Next-Gen Icons tại Anh trai say hi Concert - đêm 5.

Kye Nguyễn là cái tên nổi bật trong thế hệ trẻ của làng thời trang Việt ẢNH: V.O

Kye Nguyễn là cái tên nổi bật trong thế hệ trẻ của làng thời trang Việt, người đứng sau thành công của nhiều chương trình nổi tiếng. Với đối tượng là những nữ idol thế hệ mới, thử thách cho Kye Nguyễn lần này không chỉ là định hình phong cách và tạo nên những outfit trình diễn đẹp mắt, mà còn là cách thời trang truyền tải khí chất và bản sắc riêng biệt của mỗi " Em Xinh" .

Với thành công của Anh trai say hi mùa 1, Em xinh say hi được kỳ vọng sẽ không đơn thuần là một chương trình kế thừa mà còn mang đến những điều mới mẻ qua loạt hit mới, sự mãn nhãn về thời trang và hơn hết là định nghĩa lại một thế hệ nữ idol mới đủ nổi bật, giữ vững bản sắc Việt để trở thành hiện tượng văn hóa mới.

Em xinh say hi sẽ lên sóng vào ngày 31.5 tới.