Trấn Thành làm MC 'Anh trai say hi'

Sau khi công bố lịch phát sóng vào tháng 6.2024, chương trình thực tế Anh trai "say hi" đã thu hút lượt quan tâm lớn về dàn nghệ sĩ tham gia, luật chơi cũng như vị trí giám đốc âm nhạc, MC..., vì theo đơn vị sản xuất, đây là một chương trình có format hoàn toàn mới. Mới đây, trên fanpage chính thức của chương trình, nhiều thông tin đã được nhà sản xuất tiết lộ. Và không nằm ngoài dự đoán, Trấn Thành chính là MC.

Những năm gần đây, anh là nghệ sĩ được "chọn mặt gửi vàng" cũng như để lại dấu ấn về phong cách trong các chương trình truyền hình thực tế đình đám như Rap Việt, Ca sĩ mặt nạ...

Trấn Thành đảm nhận vai trò MC cho chương trình BTC

Vừa công bố vai trò MC, Trấn Thành cũng đã "hé lộ" những thông tin khác về dàn "anh trai" hát hay, nhảy giỏi, có khả năng sáng tác, cảm âm tốt và vị giám đốc âm nhạc của chương trình. Những cái tên cho đến nay mà khán giả dự đoán lẫn mong chờ có thể kể đến JustaTee, Masew…

Chia sẻ về sự xuất hiện lần này, nam MC "quốc dân" cho biết: "Điều khác biệt đầu tiên của Anh trai "say hi" là chương trình với toàn nghệ sĩ nam, được 'tinh tuyển', tìm kiếm... từ khắp mọi nơi. Các gương mặt tham gia đã trải qua quá trình tập luyện, sinh hoạt cùng nhau, từ đó nâng cấp bản thân để gắn kết thành một nhóm nhạc hoàn hảo".

Anh cũng nói thêm, vì là một chương trình truyền hình thực tế nhưng đồng thời là một chương trình âm nhạc, nên Anh trai "say hi" vừa mang tính giải trí lại vừa có tính chuyên môn. Do đó, Trấn Thành cảm thấy "đây là một chương trình thú vị!".

Dự đoán về sức hút của show này, Trấn Thành hài hước cho biết: "Mọi người đều trẻ, tôi cũng vậy, năm nay tôi chỉ khoảng... 18-19 tuổi thôi... Cái gì trẻ mà không mang đến sức sống chứ? Tất cả các anh trai trong chương trình đều đẹp! Tôi cũng vậy, tôi thấy tôi cũng còn đẹp mà! Mọi người đều có tài, tôi cũng có một chút! Tôi nghĩ là hấp dẫn chứ!".

Cùng với lối dẫn dắt được cho là thông minh, dí dỏm, tạo bầu không khí thoải mái cho chương trình, Trấn Thành còn nổi tiếng với cách khơi gợi, tạo nên những khoảnh khắc xúc động từ những câu chuyện, lời chia sẻ của các nhân vật. Là MC chương trình Anh trai "say hi", anh sẽ giữ vai trò cầu nối để giúp khán giả hiểu hơn về niềm đam mê và hoài bão của các nam nghệ sĩ tham gia.

Hình hiệu của chương trình BTC

Anh trai "say hi" là chương trình âm nhạc nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ trong cảm xúc người thưởng thức, cũng như cập nhật xu hướng âm nhạc thế giới. Các anh trai tham gia chương trình sẽ trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp để nâng cấp bản thân, mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ. Theo nhà sản xuất, các tiết mục trên sân khấu Anh trai "say hi" sẽ được dàn dựng công phu và hoành tráng.