Thời trang Việt tối giản

Lối sống tối giản nói chung và thời trang tối giản nói riêng đã phổ biến trên thế giới hàng chục năm nay. Những năm gần đây, xu hướng này bắt đầu được giới thiệu khá nhiều ở VN thông qua các cuốn sách nổi tiếng như Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản (Chi Nguyễn), Lối sống tối giản của người Nhật (Sasaki Fumio), Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản (Greg McKeown)… Bên cạnh đó, thời gian tối giản cũng bắt đầu được người Việt chú ý.

Giản lược và bền vững

Chuyên gia Dung Tô (người sáng lập và dẫn dắt thương hiệu Eva De Eva trong hành trình 15 năm đầu tiên; hiện đang là diễn giả, đại sứ của tổ chức dự báo xu hướng WGSN và CEO thương hiệu Style Lounge) nhận định phong cách thời trang tối giản có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, bắt nguồn từ những thay đổi lớn về xã hội và môi trường. Các yếu tố như suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu cùng sự bùng nổ của công nghệ đã và đang dẫn đến sự thay đổi sâu sắc trong nhu cầu tiêu dùng. Người tiêu dùng ngày nay dần từ bỏ thói quen dùng sản phẩm thời trang nhanh, giá rẻ và chỉ sử dụng trong thời gian ngắn để hướng đến sở hữu những món đồ bền bỉ và lâu dài hơn. "Khi xã hội ngày càng chú trọng đến tính bền vững và trách nhiệm với môi trường, thời trang tối giản không chỉ là một xu hướng mà còn là biểu hiện của một lối sống có ý thức", chị Dung Tô nhận xét.

Chuyên gia thời trang Dung Tô tự làm mẫu cho trang phục Style Lounge Ảnh: NVCC

Với niềm đam mê thời trang, chị Trần Phương Đông thành lập thương hiệu White Chic vào năm 2020. Ban đầu, chị định hướng tập trung phát triển các sản phẩm tạo nên vẻ đẹp thanh lịch, giàu tính sáng tạo với nhiều chi tiết, đa dạng về chất liệu và phom dáng. Tuy nhiên đến năm 2024, White Chic rẽ hướng theo phong cách tối giản. Nữ CEO tâm sự: "Qua thời gian, tôi nhận ra sự sang trọng không nhất thiết phải được thể hiện bằng những thiết kế cầu kỳ. Phong cách tối giản giúp tập trung vào bản chất thật sự của cái đẹp trong thời trang nằm ở chất liệu tinh tế, đường nét tỉ mỉ và quan trọng nhất là giá trị bền vững".

Sau hơn 1 năm quyết liệt thực hiện, White Chic có sự thay đổi đồng bộ cả về định hướng thiết kế lẫn quá trình sản xuất mà bộ sưu tập Rebirth chính là dấu mốc đánh dấu sự chuyển mình. Không chạy theo xu hướng, thương hiệu tạo ra thiết kế có tính ứng dụng cao, có thể đồng hành cùng người mặc trong thời gian dài. Sản phẩm tập trung vào sự tinh giản, sử dụng chất liệu cao cấp, phom dáng chuẩn và kỹ thuật cắt may tỉ mỉ với 14 công đoạn chế tác. Bên cạnh đó, thương hiệu còn góp phần truyền cảm hứng về lối sống tinh giản, bền vững và có trách nhiệm qua các hoạt động trồng cây gây rừng, tặng cây xanh, quyên góp tái chế quần áo cũ…

Thiết kế tối giản của White Chic Ảnh: NVCC

Từ vai trò là một tín đồ của thời trang tối giản, Phạm Thái Khang tạo nên thương hiệu thời trang nam MEnimal từ chính phong cách của bản thân. Chàng trai 9X chia sẻ: "Thời trang được thể hiện qua hai đặc điểm nổi bật là sự giản lược chi tiết thừa để tạo nên cốt lõi của tính đơn giản và thoát khỏi khái niệm về vẻ đẹp truyền thống, giới tính hay tuổi tác". Với MEnimal, anh muốn tạo nên một tủ quần áo bền vững, bất biến với thời gian cho nam giới. Mặc phong cách tối giản là chọn mặc trang phục thiên về sự đơn giản, ít chi tiết và phụ kiện; các tông màu nghiêng về trung tính, màu tối hoặc đơn sắc.

Tiềm năng của thời trang tối giản

Chuyên gia Dung Tô nhấn mạnh thời trang tối giản không đơn thuần là sự đơn giản trong thiết kế mà còn là sự tối ưu hóa - ít nhưng chất lượng cao (less is more). Điều này đồng nghĩa với việc tập trung vào chất lượng thay vì số lượng, đảm bảo mỗi món đồ trong tủ quần áo đều có giá trị và ứng dụng cao. Do đó đây không chỉ là xu hướng nhất thời mà là một lăng kính phản ánh nhu cầu sâu sắc của con người về sự bền vững, ý thức cá nhân và phong cách sống tinh tế.

Ca sĩ Hieuthuhai mặc trang phục tối giản của MEnimal Ảnh: NVCC

Không riêng White Chic, MEnimal, hay Style Lounge mà hiện tại thị trường thời trang nội địa Việt đang có hàng chục thương hiệu cùng chọn hướng đi tối giản. Điều này đặt ra câu hỏi về sự cạnh tranh và tiềm năng phát triển. Chị Dung Tô nhận định điều tạo nên lợi thế cạnh tranh cho một thương hiệu tối giản không nằm ở việc theo đuổi xu hướng nào mà là khả năng kể câu chuyện riêng mang dấu ấn độc đáo của thương hiệu. Theo đó, mỗi thương hiệu đều phải xác định được tệp khách hàng riêng, hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của tệp khách hàng này cũng như những lợi thế cạnh tranh mà chỉ mình có. Từ đây, thương hiệu mới có thể tạo ra dấu ấn thông qua những mẫu thiết kế mang phong cách đặc trưng. Bên cạnh đó, có chiến lược marketing sáng tạo cũng góp phần tạo dấu ấn khác biệt. Vị chuyên gia này cho biết trên thực tế chu kỳ của một xu hướng có thể kéo dài đến 20 năm. Sự quay trở lại của xu hướng tối giản trong những năm gần đây và những giá trị mà nó mang lại cho thấy đây là một xu hướng có vòng đời kéo dài trong tương lai.

Nhận định về tiềm năng phát triển trong năm 2025, chuyên gia Dung Tô dẫn số liệu từ báo cáo của BMI Research cho thấy thị trường thời trang VN được dự báo tăng trưởng với tốc độ khoảng 15 - 20% hằng năm trong giai đoạn 2023 - 2025 nhờ vào sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và sự gia tăng tiêu dùng của giới trẻ. Trong khi đó, một khảo sát của Nielsen tại VN cho biết có 73% người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền cho các sản phẩm thời trang bền vững. Đây chính là những tín hiệu tích cực để các thương hiệu nội địa phát triển dòng sản phẩm tối giản và thân thiện với môi trường.