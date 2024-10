Thời trang Việt phủ sóng quốc tế

Các nhà thiết kế như Công Trí, Phương My, Trần Hùng, Phan Đăng Hoàng, Trà Linh… liên tục trình diễn bộ sưu tập của mình tại các sự kiện lớn như New York Fashion Week, Paris Fashion Week, London Fashion Week, Tokyo Fashion Week... Đây là những sân chơi thời trang hàng đầu thế giới và sự hiện diện của các thương hiệu Việt đang ngày càng gia tăng. Mới đây, tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải Xuân Hè 2025 (kéo dài từ ngày 10 - 18.10 tại Trung Quốc), nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã cho ra mắt bộ sưu tập mới với 69 bộ trang phục lấy cảm hứng từ những "tín đồ" có gu mặc sành điệu, phá cách; có sự góp mặt trình diễn của hàng loạt người mẫu nổi tiếng trong nước như Thanh Hằng, Lan Khuê, H'hen Niê, Minh Tú, Khánh Vân, Ngọc Châu, Quỳnh Anh…



Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và người mẫu Lan Khuê (trái), Thanh Hằng, H'Hen Niê tại show thời trang tối 13.10 ở Trung Quốc

ẢNH: NSCC

Hiện Trung Quốc là thị trường lớn, thu hút hầu hết thương hiệu hàng đầu thế giới lẫn các hãng thời trang trẻ. Đỗ Mạnh Cường nói: "Thời gian qua, thương hiệu Sixdo của chúng tôi được nhiều sao Hoa ngữ lựa chọn và đây là dịp để phát triển thương hiệu mạnh hơn ở thị trường này cũng như quốc tế". Đỗ Mạnh Cường từng làm show ở Mỹ, Úc và có nhiều thiết kế (trong bộ sưu tập Xuân Hè 2024 ra mắt ở New York Fashion Week tháng 9.2023) được đoàn làm phim Emily in Paris chọn cho nhân vật chính do nữ diễn viên Lily Collins đóng.

Việc các ngôi sao hàng đầu thế giới như Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Charlize Theron… chọn trang phục từ các nhà thiết kế VN cho các sự kiện lớn đã khẳng định sức hấp dẫn và tính độc đáo của thời trang Việt trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, trang phục của Công Trí đã nhiều lần xuất hiện trên thảm đỏ của các sự kiện danh giá như Grammy, Met Gala và lễ trao giải Oscar. Những bộ sưu tập của các nhà thiết kế Việt còn được xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh giá như Vogue, Harper's Bazaar, Elle…, giúp tạo sự chú ý và đánh dấu vị thế của thời trang Việt trên bản đồ thời trang thế giới.

Đầu tháng 10, người mẫu trẻ Huỳnh Tú Anh (Quán quân The Face Vietnam 2023) góp mặt trong 5 show tại Paris (Pháp) và Milan Fashion Week 2025 (Ý), xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue đã góp phần quảng bá hình ảnh của người mẫu và thời trang Việt đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Sắp tới, "chiếc cầu nối" đưa thời trang Việt đến quốc tế trong nhiều năm qua là Tuần lễ thời trang quốc tế VN (Vietnam International Fashion Week) mùa mốt Thu Đông 2024 sẽ được tổ chức tại Cung thể thao Quần Ngựa - Hà Nội, kéo dài từ ngày 13 - 16.11.