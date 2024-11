Những bước tiến mới của thời trang Việt

"Diện mạo" mới để hội nhập thế giới

Với thông điệp "Fashion Evolution" (Những bước tiến mới trong thời trang), diễn ra từ ngày 13 - 16.11 tại sân khấu Cung thể thao Quần Ngựa - Hà Nội (30 Văn Cao, Q.Ba Đình), Vietnam International Fashion Week (Tuần lễ Thời trang Quốc tế VN) chào đón sự góp mặt của 16 nhà thiết kế (NTK), thương hiệu thời trang lớn trong nước và quốc tế, gồm: Đỗ Mạnh Cường, Priyo Oktaviano (Indonesia), Đức Hùng, Canifa by Lê Hà, Chula Fashion (Tây Ban Nha), Cao Minh Tiến, Ivan Trần, The Mad Lab, Thủy Nguyễn - Thuy Design House, Frederick Lee (Singapore), CEM by Lê Minh Ngọc, Thảo Nguyễn - Happy Clothing, Kwang by Vương Khang, Hoàng Hải, Hà Linh Thư, Adrian Anh Tuấn - Valenciani.

Các NTK như Đức Hùng, Đỗ Mạnh Cường (thứ 4 và 5 từ trái sang) có BST góp mặt ở mùa Thu Đông 2024 tại Hà Nội ẢNH: MULTIMEDIA

Dù đã kết hợp trong nhiều chương trình truyền hình thực tế như Project Runway Vietnam, Vietnam's Next Top Model, nhưng đây là lần đầu tiên NTK Đỗ Mạnh Cường trình diễn bộ sưu tập (BST) tại Vietnam International Fashion Week (sau khi trở về từ Tuần lễ thời trang New York - Mỹ, Thượng Hải - Trung Quốc). Là một trong những đại diện tiêu biểu tại VN trong việc trẻ hóa thương hiệu - xu hướng đang được nhiều nhà mốt lớn trên thế giới áp dụng trong vài năm gần đây, NTK Đỗ Mạnh Cường sẽ mở màn tuần thời trang Việt - Thu Đông 2024 với BST Giọt nước thuần khiết mang tính ứng dụng cao với những đột phá mới. Bên cạnh đó, NTK gạo cội Đức Hùng cũng sẽ đem đến một "mùa đông ấm" cho khán giả với BST Có một mùa đông như thế trong đêm đầu. Với chủ đề "Những bước tiến mới", chương trình kỳ vọng còn là bệ phóng cho những thương hiệu và nhà thiết kế trẻ được tỏa sáng trong những đêm diễn khác, như The Mad Lab, NTK Vương Khang…

NTK Cao Minh Tiến mang đến BTS mới chất liệu vải Obi của Nhật Bản nhưng thể hiện bằng những kiểu dáng, họa tiết mang đậm văn hóa Việt, với mong muốn: "Thông qua BST không chỉ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, bản sắc Việt mà còn tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa các nền văn hóa, mang đến cho thời trang Việt một bước tiến mới độc đáo và đầy ý nghĩa". NTK nổi tiếng Adrian Anh Tuấn sẽ đảm nhiệm vị trí kết màn cho toàn chương trình vào đêm cuối 16.11. Mẫu số chung các BST của NTK Việt trình diễn lần này đều mang màu sắc hiện đại, bên cạnh nét riêng thuộc về các di sản văn hóa Việt, để có thể để lại dấu ấn độc đáo, thu hút tín đồ thời trang quốc tế.

Có thể nói, sau 17 mùa thành công, Vietnam International Fashion Week đã khẳng định vị thế là sự kiện thời trang chuyên nghiệp mang tầm cỡ quốc tế duy nhất tại VN. Chương trình được tạo dựng với "sứ mệnh" phát triển, đưa ngành thời trang Việt vươn tầm quốc tế và mang những xu hướng mới nhất từ thế giới đến gần hơn với khán giả trong nước.

Nâng cao tầm nhìn, đón đầu các xu hướng mới

Ngoài 4 đêm trình diễn liên tục 16 BST trên sân khấu lớn, Vietnam International Fashion Week còn có các hoạt động trong hai ngày 11 - 12.11 như: gặp gỡ, giao lưu các NTK, người mẫu, Fashionista (người có gu thẩm mỹ, sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang); tôn vinh những nỗ lực, sáng tạo và thành tựu của những người làm thời trang trong suốt một thập niên qua; và đặc biệt đã tổ chức hội thảo chuyên ngành ý nghĩa và thiết thực dành cho các thương hiệu thời trang tại VN với chủ đề "Xu hướng người tiêu dùng 2026". Hội thảo được nhiều người dự khán nhận định "là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao kiến thức và tầm nhìn của các thương hiệu trong nước, giúp họ cập nhật, xây dựng các chiến lược đón đầu nhu cầu thị trường và tạo ra sự đột phá cho thương hiệu của mình; và đón đầu các xu hướng mới nhất từ thị trường quốc tế".

Các mẫu thiết kế được trình diễn ở Tuần lễ Thời trang Quốc tế VN tại Hà Nội ẢNH: MULTIMEDIA

Với hơn 25 năm kinh nghiệm, hiện WGSN là tổ chức đi đầu trong việc dự đoán xu hướng và định hướng tương lai, giúp các NTK, thương hiệu kịp thời đón đầu các xu hướng, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp (có tới 70% trong số Top 100 hãng thời trang hàng đầu thế giới đang là khách hàng trực tiếp của WGSN). Bà Carla Buzasi - Giám đốc điều hành WGSN, bày tỏ: "Người tiêu dùng phải luôn được đặt ở vị trí trọng tâm cho mọi hành động trong kế hoạch chiến lược của các nhà quản lý thương hiệu".

Để giúp thị trường thời trang VN phát triển vững mạnh hơn nữa, BTC chương trình lên kế hoạch triển khai những dự án mới, trong đó có việc thành lập, cho ra mắt "Hiệp hội thời trang VN" trong thời gian tới.

Bà Trang Lê - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế VN, chia sẻ: "Với thông điệp Fashion Evolution - Những bước tiến mới trong thời trang, trong lần trở lại này, Tuần lễ Thời trang Quốc tế VN thể hiện tinh thần không ngừng đổi mới và sáng tạo, mở ra một tầm nhìn mới cho ngành thời trang VN trong hành trình phát triển bền vững, sẵn sàng đối mặt với các thách thức để đưa VN trở thành đất nước có ngành thời trang phát triển. Đích đến mà Vietnam International Fashion Week hướng tới không chỉ là sàn diễn thời trang mà còn là không gian để các NTK và thương hiệu VN bắt kịp hơi thở của thời trang thế giới, sẵn sàng cho những bước đi đột phá".