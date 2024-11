Thời trang Việt tiếp cận thị trường Trung Quốc

Thị trường siêu lớn, sản phẩm ngách vẫn nhiều cơ hội

Thị trường trong nước khó khăn là lý do để nhiều thương hiệu Việt chủ động tìm đến khách hàng Trung Quốc.

Trong Tuần lễ thời trang Thượng Hải (Shanghai Fashion Week - SHFW), diễn ra từ 9 - 19.10 tại TP.Thượng Hải (Trung Quốc), nhiều đơn vị từ VN đã sang tham gia các hoạt động trình diễn (runway), như Hacchic, Sixdo và triển lãm (tradeshow), như Linh Nga, Joli Poli… Bên cạnh đó, hội chợ thương mại Xcommons tổ chức tại Côn Sơn (tỉnh Giang Tô) cũng thu hút 10 thương hiệu Việt gồm DANG HAI YEN, KHAAR, Decode House, Onon Made, Le Art, Emwear, Briller, Larmes, Emwear và Valenciani.

Nhà thiết kế (NTK) Đinh Thị Phương Thảo (nghệ danh Linh Nga) nhận định với dân số hơn 1,4 tỉ người, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ thời trang rất lớn, mang đến nhiều cơ hội kinh doanh cho thương hiệu Việt. Sau 5 ngày tham gia trưng bày sản phẩm và đón tiếp các nhà phân phối quốc tế tại tradeshow, cô ước tính tiềm năng doanh số từ thị trường Trung Quốc có thể cao gấp 200-300 lần thị trường trong nước. Do vậy, dù chỉ phát triển sản phẩm ngách là thời trang may đo cao cấp Haute Couture thì doanh số vẫn đủ lớn để doanh nghiệp vận hành, có lãi để tái đầu tư và phát triển thương hiệu.

Nhà thiết kế Linh Nga và không gian trưng bày sản phẩm tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải ẢNH: NTKCC

Sau Úc và Mỹ, Trung Quốc là quốc gia thứ ba được Sixdo chọn để giới thiệu bộ sưu tập mới. Ông Huy Cận, CEO thương hiệu Sixdo, nhận định Trung Quốc là thị trường lớn với ngành thời trang toàn cầu. Hầu hết các thương hiệu lớn của thế giới đã có mặt và khai thác tốt tiềm năng nơi đây. "Tuy vậy gần đây các thương hiệu trẻ cũng có nhiều cơ hội tốt. Sau khi diễn runway ở Tuần lễ thời trang New York (Mỹ) năm 2023, tôi cho rằng thời điểm này phù hợp để ra mắt tại Trung Quốc", ông Cận nói.

Là thương hiệu Việt tham gia SHFW lần thứ 2, NTK Trà Linh của Hacchic nhận xét thời trang của các NTK Việt đang gây nên "cơn sốt" không nhỏ tại thị trường Trung Quốc và nhiều nước châu Á. Việc các ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng như Chung Hân Đồng, Phạm Băng Băng, Ngu Thư Hân, Cổ Lực Na Trát… mặc trang phục cao cấp của NTK Việt cũng góp phần không nhỏ tạo nên làn sóng này.

Biến thách thức thành cơ hội

Tháng 6.2024, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó tổng thư ký Hiệp hội Dệt may VN (VITAS) - Trưởng văn phòng đại diện VITAS tại TP.HCM, đã dẫn đoàn doanh nghiệp dệt may VN sang tham quan và nghiên cứu công nghệ sáng tạo tại CCCT-Chenfeng Fashion Hub, Trung Quốc. CCCT-Chenfeng Fashion Hub có vai trò hỗ trợ phát triển thương hiệu thời trang nội địa, đặt tại Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, thuộc Liên đoàn xuất nhập khẩu dệt may Trung Quốc.

"Hiện VN đứng thứ ba trong top các quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh. VN đang có khoảng 7.000 doanh nghiệp dệt may với 3 triệu lao động nhưng đến 80% năng lực được sử dụng để sản xuất cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới, xuất khẩu dưới hình thức B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp). Tuy nhiên, với sự bùng nổ của thương mại điện tử, dệt may thời trang VN hoàn toàn có thể bán tận tay người tiêu dùng trên toàn thế giới, xuất khẩu theo hình thức B2C (doanh nghiệp đến tay người tiêu dùng). VITAS đang vận động các doanh nghiệp nên phát triển song song cả hai hình thức này", bà Tuyết Mai cho biết.

Đoàn doanh nghiệp dệt may thời trang VN tại Chenfeng Fashion Hub tháng 6.2024 ẢNH: VITAS

Khi nghe NTK Linh Nga mang váy áo sang Trung Quốc bán, nhiều người ngăn cản cô và nói làm vậy chẳng khác gì "chở củi về rừng". NTK này cho rằng đúng là với sản phẩm thời trang phổ thông thì VN không thể cạnh tranh với nước bạn. Tuy nhiên với sản phẩm cao cấp "chạm" đúng điều khách hàng xứ tỉ dân cần thì hoàn toàn có thể. Kết quả từ chuyến đi Thượng Hải của thương hiệu Linh Nga Couture là đã bán hết hơn 50% sản phẩm tại tradeshow. Ngoài ra, cô còn nhận được nhiều đơn đặt hàng và ký thêm 2 hợp đồng phân phối độc quyền tại Thượng Hải và Hàng Châu.

Lần thứ 2 tham gia SHFW, NTK Trà Linh tự tin tham gia cả runway và tradeshow. Cô cho biết sau lần đầu bỡ ngỡ thì năm nay thương hiệu đã hiểu hơn về cách thức hoạt động, thị hiếu khách hàng Trung Quốc nên có sự chuẩn bị chu đáo và bước đi chuyên nghiệp hơn. Nắm bắt được nhu cầu của cô dâu Trung Quốc ưa thích sự cầu kỳ, nữ tính và mang hơi hướng công chúa, tiên nữ cổ tích…, Hacchic mang đến SHFW bộ sưu tập "Kitsune no Yomeiri" lấy cảm hứng từ truyền thuyết đám cưới cáo của Nhật Bản.

Một trong những rào cản không nhỏ với thương hiệu Việt là sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Trà Linh cùng cộng sự đã và đang trau dồi tiếng Trung và tiếng Nhật để có thể giao tiếp với khách hàng. Trong khi đó, Linh Nga thương thảo với đối tác để lên chiến lược marketing thương hiệu thông qua các mạng xã hội như Weibo, Douyin… đồng thời tìm hiểu để bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc.