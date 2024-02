Final Fantasy VII Rebirth tung bản demo đẹp mãn nhãn

Theo GadgetMatch, các tín đồ của Final Fantasy VII vừa đón một tin tức ‘nóng hổi’ khi bản demo của Final Fantasy VII Rebirth đã chính thức ra mắt trên PlayStation 5, cho phép người chơi hóa thân thành cả Cloud và kẻ thù phản diện truyền kiếp Sephiroth. Thông báo này được đưa ra sau buổi giới thiệu State of Play dành riêng cho tựa game được mong đợi nhất năm 2024.

Final Fantasy VII Rebirth tung bản demo hoành tráng trên PS5 SQUARE ENIX

Bản demo có sẵn đầu tiên mang tên ‘The Fall of a Hero in Nibelheim’, mang đến các phần có thể chơi với nhân vật chính Cloud Strife và nhân vật phản diện Sephiroth. Sau khi người chơi hoàn thành nội dung, bản demo sẽ nhận được đợt cập nhật mới vào ngày 21.2, mở ra một phần chơi mới mang tên ‘Dawn of a New Era in Junon’, mang đến trải nghiệm thế giới mở rộng lớn hơn.

Buổi trình diễn State of Play của Final Fantasy VII Rebirth được chia thành hai phần gồm trailer chính thức của trò chơi, cũng như bản demo gameplay trực tiếp do đạo diễn trò chơi Naoki Hamaguchi giới thiệu. Đoạn trailer đã giới thiệu rất nhiều khoảnh khắc then chốt chắc chắn sẽ khiến người chơi háo hức, trong khi đó, bản demo đã tiết lộ khá nhiều chi tiết, bao gồm:

Một số nhiệm vụ phụ và hoạt động phong phú

Các loại Chocobo khác nhau

Một trò chơi bài mới gọi là Queen's Blood

Tùy chọn hẹn hò ở Gold Saucer được mở rộng bao gồm cả những nhân vật không có trong trò chơi gốc

Điểm nổi bật của nhiều trận chiến Synergy Combat

Với bản demo miễn phí cho phép trải nghiệm một phần cốt truyện và hệ thống chiến đấu, Final Fantasy VII Rebirth đang thực sự khơi dậy niềm mong đợi háo hức của người hâm mộ để bước vào thế giới đầy hoài niệm và hành động trong Nibelheim.