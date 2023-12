Trong thời gian chờ đợi GTA 6, hãy chơi thử 5 tựa game thế giới mở này

Theo BGR, Rockstar Games đã chính thức công bố Grand Theft Auto 6 (GTA 6) sau hơn 10 năm kể từ lần ra mắt cuối cùng của dòng game này. GTA 6 sẽ được phát hành trên các hệ máy PS5 và Xbox Series X/S, nhưng ngày ra mắt dự kiến là năm 2025, tạo ra một thời gian chờ đợi dài đối với người hâm mộ. Vì vậy, trong thời gian chờ đợi, hãy thử trải nghiệm 5 trò chơi thế giới mở tuyệt vời dưới đây.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 là một trò chơi nên trải nghiệm nếu bạn ưa thích phong cách sầm uất như thành phố Los Santos của GTA 5.

Tựa game bắn súng thế giới mở tương lai này từng gặp nhiều vấn đề khi ra mắt, nhưng nhà phát triển CD Projekt Red đã dành 3 năm qua để vá, làm lại và bổ sung các tính năng mới. Giờ đây, trò chơi đã đạt được những bước ngoặt ấn tượng, thậm chí có thể sánh ngang với No Man's Sky.

Hình ảnh trong game Cyberpunk 2077 CD Projekt Red

Mỗi khu vực của Night City đều có đầy nhiệm vụ phụ hấp dẫn và độc đáo, nhiều hơn với bất kỳ trò chơi thế giới mở nào khác. Khi bước chân vào thế giới của Cyberpunk 2077, bạn sẽ có thể bị cuốn vào hàng chục giờ chơi để khám phá, thu thập, chiến đấu và nâng cấp mà không cảm thấy nhàm chán. Thêm vào đó, phần mở rộng Phantom Liberty được phát hành gần đây cũng mang đến một khu vực và câu chuyện hoàn toàn mới để khám phá.

Trò chơi hiện đang có sẵn cho các nền tảng PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S và PC.

Marvel’s Spider-Man 2

Những ai đã từng chơi đi chơi lại Marvel's Spider-Man để khám phá các ngõ ngách xung quanh thành phố Manhattan chắc chắn sẽ không thể bỏ qua phần mới nhất của loạt game Spider-Man.

Marvel's Spider-Man 2 được ra mắt gần đây và được giới phê bình đánh giá cao. Giống như phần game đầu tiên, nhưng trò chơi mới sẽ mở rộng đáng kể bối cảnh của thành phố New York trong game, cũng như bổ sung thêm các khu vực mới của Brooklyn và Queens vào bản đồ.

Cảnh bay lượn trong game Marvel's Spider-Man 2 SONY

Bạn sẽ hóa thân thành các siêu anh hùng nhện Miles Morales và Peter Parker để chiến đấu và bay lượn giữa bản đồ thế giới mở đầy hoành tráng của Marvel's Spider-Man 2, đặc biệt là tính năng bay lượn mới gọi là Air Launch, giúp di chuyển nhanh hơn trong thành phố.

Có thể nói, Spider-Man 2 là một trò chơi đáng trải nghiệm và cũng là một trong những sân chơi thế giới mở hay nhất từng được xây dựng.

Trò chơi hiện đang được cung cấp độc quyền trên máy chơi game PlayStation 5 của Sony.

Just Cause 3

Just Cause 3 là một trò chơi hành động thế giới mở đầy thú vị, được phát triển bởi Avalanche Studios và được phát hành bởi Square Enix. Trò chơi mang đến một trải nghiệm hành động hấp dẫn, hệ thống vật lý trong game được thực hiện tốt để người chơi có thể thoải mái thể hiện những pha lượn dù đầy ngoạn mục.

Hình ảnh trong game Just Cause 3 Square Enix

Lấy bối cảnh ở hòn đảo Medici ở Địa Trung Hải. Người chơi sẽ vào vai Rico Rodriguez, một đặc vụ của lực lượng Delta Force đang cố gắng lật đổ chế độ độc tài của Di Ravello. Bạn có thể sử dụng nhiều loại vũ khí và phương tiện để chiến đấu chống lại quân đội của Di Ravello.

Về thế giới mở của Just Cause 3, trò chơi có một thế giới rộng lớn và đẹp mắt. Nơi bạn có thể khám phá hòn đảo Medici, thực hiện các nhiệm vụ phụ và tìm kiếm các vật phẩm ẩn.

Hiện Just Cause 3 đang có sẵn trên các nền tảng PS4, Xbox One và PC.

Red Dead Redemption 2

Có thể sẽ khó tìm được trò chơi nào sở hữu một thế giới mở với các chi tiết đồ họa được kết xuất đẹp mắt hơn Red Dead Redemption 2. Trò chơi lấy bối cảnh miền viễn tây hoang dã của nước Mỹ năm 1899, rất phù hợp với những người chơi ưa thích thể loại game có cốt truyện diễn biến chậm và lối chơi có nhịp độ có chủ ý.

Đồ họa đẹp mắt là điểm sáng của Red Dead Redemption 2 Rockstar Games

Cốt truyện của Red Dead Redemption 2 tập trung vào Arthur Morgan, một thành viên của băng đảng Van der Linde. Khi băng đảng bị chính phủ truy đuổi, Arthur phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn về mà anh phải tồn tại trong tương lai. Trò chơi đã được đánh giá cao bởi các nhà phê bình và người chơi, và đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng danh giá "Game of the Year" từ nhiều tổ chức.

Hiện trò chơi đang khả dụng cho các nền tảng PS4, Xbox One và PC.

Sleeping Dogs

Được ví như một trò chơi Grand Theft Auto phiên bản Hồng Kông, trò chơi được đánh giá là một viên ngọc ẩn đáng để khai thác.

Bối cảnh nhộn nhịp của Sleeping Dogs - được ví như GTA ở Hong Kong Square Enix

Trong Sleeping Dogs, người chơi sẽ vào vai Wei Shen, một cảnh sát chìm đang cố gắng trà trộn vào Hội Tam Hoàng và đánh bại chúng. Cách duy nhất để có được lòng tin của băng đảng nguy hiểm này là bản thân phải trở thành một tên tội phạm, vì vậy ngoài việc tuân thủ, người chơi sẽ còn phải vi phạm luật pháp. Sleeping Dogs hứa hẹn mang đến những trận chiến tay đôi vô cùng mãn nhãn, những nhiệm vụ độc đáo để tham gia và một cốt truyện đầy hấp dẫn.

Trò chơi hiện có sẵn trên các nền tảng PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC và macOS.