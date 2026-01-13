Lý Long Cơ trải lòng về cuộc sống hậu chia tay tình trẻ kém 37 tuổi

Xuất hiện tại một sự kiện ở khu Quan Đường (Hồng Kông) hôm 12.1, Lý Long Cơ lần đầu lên tiếng chi tiết về quyết định chia tay. Ông cho biết những bí mật liên tiếp bị hé lộ gần đây đã khiến mọi việc trở nên ồn ào và gây tổn thương sâu sắc, theo Sohu.

Cuộc sống hiện tại của Lý Long Cơ sau mối tình đầy sóng gió

"Gần đây có quá nhiều chuyện bị phơi bày, với tôi đó là cú sốc rất lớn. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã quyết định khép lại mối quan hệ này. Dù vậy, tôi vẫn cần thời gian để chấp nhận. Đôi lúc ở nhà, nhìn thấy đồ đạc của cô ấy, tôi vẫn không tránh khỏi xúc động. Vì thế, tôi đã vứt bỏ khá nhiều thứ", sao phim Thiên long bát bộ chia sẻ.

Lý Long Cơ xuất hiện tại một sự kiện hôm 12.1 và lần đầu lên tiếng về chuyện tình với bạn gái kém 37 tuổi sau chia tay Ảnh: Sohu

Lý Long Cơ cho biết chính Vương Thanh Hà đã thừa nhận với ông rằng cô chưa từng ly hôn và đã có gia đình riêng: "Cô ấy không thể chối cãi khi mọi chuyện đã bị phanh phui. Trước đó tôi không cần phải giải thích với ai, nhưng sau tiết Đông chí, hàng loạt thông tin bị đưa ra, tôi mới biết hóa ra cô ấy vẫn chưa ly hôn và còn có một người con trai. Trên mạng có người nói tôi xâm phạm gia đình người khác, đó là cáo buộc rất nặng nề. Tôi thực sự chỉ biết sự thật sau Đông chí, cú sốc đó không lời nào diễn tả được".

Lý Long Cơ từng bị chỉ trích dữ dội vì từ bỏ gia đình để theo tình trẻ Ảnh: Sohu

Khi được hỏi về việc chu cấp tài chính trong thời gian yêu nhau, Lý Long Cơ cho biết ông không đưa tiền cố định hằng tháng: "Tôi thường để tiền trong ngăn kéo, cô ấy cần thì tự lấy, thường cũng chỉ khoảng mười mấy nghìn HKD. Tôi không tính toán đã chi bao nhiêu, vì với tôi tiền bạc chỉ là vật ngoài thân".

Nói về việc có từng nghi ngờ Vương Thanh Hà đã sinh con hay chưa, nam nghệ sĩ thẳng thắn thừa nhận: "Tôi từng nghi ngờ, vì có thấy dấu hiệu và vết rạn trên da. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, nếu thật sự yêu cô ấy, cho dù cô ấy có con thì cũng không phải vấn đề lớn. Tôi cũng có con mà. Chỉ cần cô ấy thành thật nói với tôi, tôi sẽ không để tâm".

Tuy nhiên, ông cho rằng việc trực tiếp hỏi đối phương có thể làm tổn thương tình cảm và dẫn đến chia tay, nên đã chọn im lặng.

Trước những ý kiến chỉ trích cho rằng ông từ bỏ gia đình đến với tình trẻ để rồi nhận kết cục cay đắng, Lý Long Cơ khẳng định bản thân không hối hận: "Tôi tin vào số phận. Hai người có thể gặp nhau là do duyên trời sắp đặt. Khi ai đó đã được định sẵn phải rời đi, bạn không thể giữ họ lại".

Hiện tại, ngôi sao phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký đang muốn chuyên tâm vào công việc để quên đi chuyện đau lòng Ảnh: mpweekly

Liên quan đến việc một blogger từng tung hình ảnh Vương Thanh Hà cùng chồng và mẹ ăn tối vào dịp Đông chí, Lý Long Cơ cho biết ông vừa đau lòng, vừa cảm ơn người đã công bố thông tin: "Nếu không có người đó, có lẽ đến giờ tôi vẫn bị che mắt".

Ông kể lại rằng khi nhìn thấy những bức ảnh đó, bản thân đã chịu cú sốc tinh thần rất lớn. Dù vậy, Lý Long Cơ vẫn thừa nhận Vương Thanh Hà từng đối xử với ông rất tốt và ông không nhận ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong suốt thời gian bên nhau.

Theo lời kể của nam nghệ sĩ, Vương Thanh Hà cho biết cô kết hôn từ năm 2007, sau đó gặp biến cố lớn rồi rời Hồng Kông sang Mỹ vào năm 2009. Đến năm 2011, cô quay lại Hồng Kông và quen biết Lý Long Cơ. Hai người tái ngộ vào khoảng năm 2018 và nhanh chóng sống chung một cách công khai. Lý Long Cơ cho rằng nếu chồng của Vương Thanh Hà thực sự còn là vợ chồng, người này đã phải xuất hiện hoặc liên hệ với ông từ lâu. Việc người chồng chưa từng can thiệp khiến ông tin rằng cuộc hôn nhân kia chỉ còn trên danh nghĩa.

Giải thích về việc Vương Thanh Hà bị bắt gặp ăn tối cùng chồng, Lý Long Cơ cho biết người đàn ông này làm việc tại nhà máy của cha cô và giữ vị trí quan trọng, từng giúp gia đình giải quyết nhiều vấn đề. Vì vậy, theo lời cô, việc mời chồng ăn tối dịp Đông chí là điều bắt buộc về tình nghĩa.

Hiện tại, hai người vẫn còn liên lạc. Lý Long Cơ nói rằng Vương Thanh Hà vẫn quan tâm, dặn ông giữ gìn sức khỏe. Dù từng tuyên bố không muốn yêu đương nữa, nam nghệ sĩ nay lại thừa nhận bản thân vẫn còn tình cảm: "Tôi yêu cô ấy là thật. Chuyện tương lai thì không ai nói trước được. Trước khi gặp cô ấy, tôi cũng quen nhiều người trẻ, nhưng hiếm khi có cảm xúc. Có lẽ tất cả đều là số phận".

Trong những tuần gần đây, Lý Long Cơ thường xuyên xuất hiện một mình tại các sự kiện ở Hồng Kông. Truyền thông ghi nhận ông dành nhiều thời gian tập trung vào công việc và duy trì lịch trình làm việc đều đặn, coi đó là cách để vượt qua giai đoạn khó khăn sau cuộc chia tay.