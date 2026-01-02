Lý Long Cơ đau khổ phát hiện người tình kém 37 tuổi đã có chồng con

Lý Long Cơ chịu điều tiếng, tổn thương khi yêu bạn gái kém 37 tuổi ẢNH: HK01

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với SingTao Daily, diễn viên Hồng Kông Lý Long Cơ xác nhận ông và vị hôn thê Vương Thanh Hà đã chính thức chia tay. Cuộc tình kéo dài hơn 5 năm vừa đổ vỡ sau khi nghệ sĩ 75 tuổi phát hiện tình trẻ đã kết hôn và có một con trai riêng. "Giờ thì tôi đã hiểu, mình chỉ là kẻ thứ ba", sao phim Thiên long bát bộ ngậm ngùi chia sẻ.

Trước đó, một YouTuber bất ngờ tiết lộ rằng Vương Thanh Hà đã kết hôn từ năm 2007 với một người đàn ông họ Trần và có một con trai hiện 16 tuổi. Vào dịp Đông chí vừa qua, Vương Thanh Hà còn lộ diện trong bức ảnh dùng bữa cạnh một người đàn ông được cho là chồng của cô. Ban đầu, nam diễn viên họ Lý phủ nhận những thông tin kể trên nhưng một tuần sau xác nhận ông và cô Vương đã chia tay trong hòa bình.

Nam diễn viên ở bên tình trẻ trong giai đoạn khó khăn, kiên nhẫn đợi đến ngày cô ra tù để bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau nhưng rồi nhận "trái đắng" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HK01

Nghệ sĩ kỳ cựu cho biết mối quan hệ của họ trở nên xa cách trong thời gian qua sau khi cô Vương trở về Trung Quốc đại lục. Nhưng ông khẳng định không hề biết bạn gái gắn bó bấy lâu đã có gia đình riêng. "Giờ thì tôi đã biết rồi, tôi chúc họ mọi điều tốt lành. Mong gia đình họ được sống hạnh phúc và bình an", nghệ sĩ U.80 rưng rưng nước mắt.

Nhớ lại việc tiễn vị hôn thê trở về đại lục sau khi cô mãn hạn tù ở Hồng Kông, Lý Long Cơ cho biết lúc ấy ông không hề biết sự thật và vẫn giữ nguyên ý định kết hôn với người đẹp 8X. Nam diễn viên 75 tuổi cũng cho biết khoảng thời gian bên nhau, ông luôn tin tưởng tuyệt đối "nửa kia", chưa từng hỏi về tình trạng hôn nhân của tình trẻ, chỉ nghĩ rằng nhiều năm gắn bó với cô, mối tình này cần có một cái kết. Nghệ sĩ kỳ cựu thừa nhận bản thân rất đau lòng khi thấy cô Vương đoàn tụ với chồng nhưng không trách móc, thù hận cô vì Vương Thanh Hà đã đem đến cho ông rất nhiều niềm vui suốt những năm bên nhau.

Lý Long Cơ tin tưởng tình trẻ bất chấp

Lý Long Cơ nhiều lần bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối với Vương Thanh Hà, bất chấp việc cô này vướng nhiều thông tin tiêu cực, phạm pháp ẢNH: HK01

Mối tình của Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí, nhận nhiều lời bình phẩm vì cách biệt 39 tuổi. Theo truyền thông Hoa ngữ, cặp đôi lệch tuổi này bắt đầu hẹn hò vào khoảng năm 2019 và mối quan hệ này bị truyền thông hé lộ hồi 2020. Họ từng lên kế hoạch kết hôn nhưng trì hoãn vì nhiều biến cố. Trước đây, tài tử họ Lý tuyên bố để tình trẻ Hà đứng tên các tài sản của mình. Tuy nhiên, tại cuộc phỏng vấn hồi tháng 1.2024, diễn viên kỳ cựu cho biết khi ấy mình chỉ lỡ lời.

Mối quan hệ của họ cũng gây bàn tán khi Vương Thanh Hà vướng nhiều thông tin tiêu cực: giả bằng cấp, tô vẽ xuất thân "khủng", lừa đảo… Đầu năm 2024, cô Vương bị bắt do vi phạm luật cư trú tại Hồng Kông. Người phụ nữ này đối mặt với nhiều cáo buộc: sử dụng giấy tờ giả, khai báo gian dối trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, lưu trú quá thời gian cho phép… Tại phiên tòa hồi tháng 6.2024, Vương Thanh Hà bị kết án 25 tháng tù giam. Sau đó, người đẹp được khoan hồng và ra tù từ đầu tháng 7.2025, sớm hơn dự kiến. Khoảng thời gian tình trẻ ngồi tù, Lý Long Cơ liên tục đến thăm cô, hỏi thăm, động viên người yêu và thường xuyên trao đổi thư từ. Nam diễn viên nhiều lần tuyên bố họ sẽ kết hôn sau khi Vương được trả tự do.

Lý Long Cơ và bạn gái kém 37 tuổi thời còn bên nhau ẢNH: INSTAGRAM NV

Tuy nhiên, sau khi Vương Thanh Hà ra tù, cô sống kín tiếng, tách khỏi Lý Long Cơ khiến cả hai vướng nghi vấn "đường ai nấy đi". Dẫu vậy, nam diễn viên phim Nghịch thiên kỳ án khẳng định họ không chia tay, chỉ sống xa nhau vì công việc bận rộn. Những thông tin tiêu cực không làm ông Lý mất niềm tin vào người tình. "Cô ấy thấu hiểu, trân trọng cách tôi đối xử với cô ấy trong thời gian qua và tôi cũng là người hiểu rõ cô ấy đối xử với mình như thế nào. Tôi tin dù có bao nhiêu thông tin tiêu cực được đưa ra, chúng tôi vẫn có thể sống tốt", nghệ sĩ kỳ cựu lạc quan.