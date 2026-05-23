Công an TP.HCM phá loạt án ma túy lớn ngay trong tuần đầu ra quân

Từ ngày 16.5, Công an TP.HCM phát lệnh ra quân đồng loạt trên toàn TP.HCM thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Đường dây ma túy liên quan đến ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị triệt phá ẢNH: CTV

Chỉ trong một tuần đầu ra quân cao điểm (từ ngày 16 - 22.5), Công an TP.HCM đã lập chiến công thần tốc khi triệt xóa, xử lý 214 người (trong đó khởi tố, bắt tạm giam 176 bị can và đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng), đồng thời chặn đứng hàng chục kg ma túy tổng hợp các loại tuồn vào thành phố tiêu thụ.

Đây không chỉ là một đợt ra quân cao điểm thông thường, quán triệt chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an, cuộc chiến lần này mang một phương châm hành động hoàn toàn mới, đánh thẳng vào bản chất của tội phạm: "Lần theo dòng chảy ma túy – không chỉ đánh khúc giữa, phải bắt cả đường dây, tóm gọn đối tượng cầm đầu và xử lý tận gốc đến người sử dụng". Chính tư duy đánh án, truy xét đến cùng này đã mở đường cho những chiến công của Công an TP.HCM ngay trong những ngày đầu ra quân.

Sự sa ngã của những nghệ sĩ tên tuổi

PC04 cho biết từ các tài liệu trinh sát thu thập được trong quý 1/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phát hiện một dòng chảy ma túy khác tinh vi hơn, len lỏi vào tận những căn hộ cao cấp, những bữa tiệc "bay lắc" xa hoa của giới thượng lưu và cả những người có sức ảnh hưởng trong xã hội. Những kẻ cầm đầu đường dây này ẩn mình sau ánh hào quang và những cuộc chơi quý tộc, gây bức xúc.

Ca sĩ Long Nhật tại cơ quan điều tra ẢNH: CTV

Với quyết tâm triệt xóa tận gốc, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, đêm 19.5, hàng loạt mũi trinh sát bất ngờ đột kích đồng loạt vào nhiều điểm "đáp" trên địa bàn thành phố. Dưới ánh đèn LED màu cuồng loạn và tiếng nhạc chát chúa, hàng chục đối tượng đang phê thuốc, lắc lư bị khống chế.

Lực lượng công an bắt giữ, xử lý 74 người, trong đó khởi tố và bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi "mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh tại cơ quan điều tra ẢNH: CTV

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", có những người vốn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thu hút lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và có ảnh hưởng nhất định đến đời sống văn hóa của giới trẻ: Đinh Long Nhật (tức ca sĩ Long Nhật), Sơn Ngọc Minh (tức ca sĩ Sơn Ngọc Minh).

Tại cơ quan điều tra, 2 ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh thừa nhận hành vi có sử dụng ma túy đá.

Từ manh mối nhỏ, công an mở rộng bắt giữ 140 người

Khi dư âm của chuyên án liên quan đến 2 ca sĩ nổi tiếng trên vẫn còn chưa dứt thì ngày 22.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM tiếp tục triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, trải dài từ khu vực Tây nguyên đến các tỉnh thành phía nam, khởi tố và đưa đi cai nghiện tổng cộng 140 người.

Trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đưa vào tầm ngắm một thanh niên có hành tung bất thường tại vùng giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương cũ, tên là Đặng Phan Thanh Tùng.

Một trong những bị can trong đường dây của Đặng Phan Thanh Tùng ẢNH: CTV

Trong hồ sơ trinh sát ban đầu, Tùng hiện lên như một mắt xích nhỏ lẻ chuyên mua bán ma túy kiếm lời để thỏa mãn cơn nghiện cá nhân. Gã thường xuyên thoắt ẩn thoắt hiện tại các địa bàn phức tạp như Bến Cát, Thới Hòa, Thuận Giao, An Phú, Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) rồi nhanh chóng dạt về lẩn trốn ở TP.HCM.

Ban chuyên án đặt câu hỏi đằng sau một kẻ bán lẻ ma mãnh, thông thuộc địa bàn liên tỉnh như Tùng, dòng chảy ma túy bắt nguồn từ đâu, ai rót hàng cho Tùng và đang nuôi dưỡng bao nhiêu người nghiện. Để trả lời cho những câu hỏi đó, chuyên án mang bí danh VA0126Đ chính thức được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM.

Ngày 15.4, các mũi trinh sát siết chặt vòng vây, tóm gọn Tùng khi gã đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Ngay khi Tùng sa lưới, từ lời khai nhỏ giọt của Tùng, một mạng lưới dầ n lộ diện, cuộc truy vết nghẹt thở diễn ra từ ng giờ.

Các trinh sát tinh nhuệ mật phục, bắt gọn 3 nghi phạm đầu trên – những kẻ trực tiếp điều phối, rót hàng cho Tùng. Từ đó, công an bóc gỡ 12 phân nhánh đầu dưới mua ma túy của Tùng để tổ chức sử dụng trái phép và bán lại cho các người nghiện đơn lẻ.

Đỉnh điểm của chuyên án là chuyến đón lõng nghẹt thở trên quốc lộ huyết mạch kết nối Tây nguyên với TP.HCM. Nhận nguồn tin có một lượng lớn "hàng đá" sắp được vận chuyển bằng đường bộ vào thành phố tiêu thụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã mật phục ròng rã nhiều ngày đêm.

Khi chiếc xe mục tiêu lọt vào tầm ngắm, lệnh tấn công phát ra đanh thép. Đối tượng vận chuyển bị khống chế tại chỗ, hơn 5 kg ma túy tổng hợp nguyên chất bị thu giữ, chặn đứng nguy cơ gieo rắc "cái chết trắng" vào thành phố.

Các bị can trong chuyên án VA0126Đ ẢNH: CTV

Kết quả của chuyên án VA0126Đ khiến dư luận ngỡ ngàng, chỉ từ manh mối của 1 đối tượng nghiện ban đầu, Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 nghi phạm. Trong đó, khởi tố hình sự 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tài liệu liên quan.

Chỉ sau một tuần đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm, lực lượng phá án đã lập kỷ lục khi đưa 214 bị can ra ánh sáng và chặn đứng hàng chục kg ma túy tuồn vào TP.HCM, thể hiện tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ của Công an TP.HCM.