Ca sĩ Long Nhật bị bắt, showbiz Việt liên tiếp chấn động vì ma túy

Ngày 20.5, Công an TP.HCM thông tin đã khởi tố, tạm giam 71 bị can trong một đường dây ma túy lớn trên địa bàn thành phố. Trong số này có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh - cựu thành viên nhóm V.Music. Các bị can bị điều tra về các hành vi gồm “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan điều tra, vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan. Đây cũng là một trong những vụ án ma túy có số lượng bị can lớn được phát hiện tại TP.HCM thời gian gần đây.

Ca sĩ Long Nhật (trái) và ca sĩ Sơn Ngọc Minh tại cơ quan điều tra Ảnh: CTV

Trước đó vào ngày 16.5, Công an TP.Hải Phòng cho biết đã khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Vụ việc được phát hiện sau quá trình kiểm tra một nhóm người tại khu vực Cát Hải. Ngoài nữ ca sĩ, cơ quan điều tra còn khởi tố thêm nhiều bị can khác liên quan các hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hàng loạt nghệ sĩ vướng lao lý vì ma túy

Trước vụ việc của Long Nhật và Miu Lê, showbiz Việt không ít lần chấn động bởi những bê bối liên quan đến ma túy của nghệ sĩ. Đầu năm 2025, vụ việc nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng ở TP.HCM cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Theo cơ quan chức năng, vụ việc nằm trong quá trình triệt phá một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn.

Cuối năm 2024, ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar (An Tây) bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Andrea Aybar đồng thời bị điều tra thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện trong quá trình kiểm tra một căn hộ tại TP.HCM.

Ca sĩ Chi Dân và Nguyễn Thị An (tức người mẫu An Tây) bị khởi tố ngày 14.11.2024 Ảnh: CÔNG AN TP.HCM

Trước đó, ca sĩ Chu Bin bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại TP.HCM và bị xử lý hành chính theo quy định. Không lâu sau vụ việc này, người mẫu Nhikolai Đinh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sau khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói nghi là ma túy tại nơi ở.

Đầu năm 2024, diễn viên Hữu Tín bị TAND Q.8 (cũ), TP.HCM tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ án bắt nguồn từ việc cơ quan chức năng kiểm tra một căn hộ chung cư tại TP.HCM vào năm 2022 và phát hiện nhiều người tụ tập sử dụng chất cấm.

Trần Hữu Tín tại căn hộ mà Tín cùng nhóm bạn đã sử dụng trái phép chất ma túy Ảnh: CÔNG AN Q.8 (CŨ)

Ngoài các trường hợp nói trên, nhiều nghệ sĩ từng vướng các vụ việc liên quan ma túy trong những năm trước cũng bị nhắc lại khi tình trạng người nổi tiếng dính đến chất cấm liên tiếp xuất hiện. Trong đó có diễn viên Lệ Hằng từng bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hay ca sĩ Châu Việt Cường liên quan vụ án xảy ra năm 2018 do sử dụng ma túy dẫn đến hậu quả chết người; nam ca sĩ sau đó bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người.

Thời gian gần đây, nhiều vụ án ma túy bị phát hiện tại căn hộ, quán bar và các điểm vui chơi giải trí ở nhiều địa phương, trong đó có không ít trường hợp liên quan người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Giữa những đợt cao điểm truy quét tội phạm ma túy trên cả nước, việc liên tiếp xuất hiện người nổi tiếng liên quan chất cấm không chỉ là câu chuyện vi phạm pháp luật, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm hình ảnh và sức ảnh hưởng của nghệ sĩ đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.