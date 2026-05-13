Ma túy và showbiz: Sự thanh lọc cần bắt đầu từ nghệ sĩ

Theo kết quả xét nghiệm, Miu Lê dương tính với ma túy. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Dù kết luận cuối cùng còn chờ từ phía cơ quan có thẩm quyền, việc một nghệ sĩ nổi tiếng bị nhắc tên trong vụ việc nghiêm trọng như vậy đủ gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm và ý thức giữ gìn hình ảnh của người làm nghệ thuật.

Miu Lê là nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Việt ẢNH: FBNV

Điều đáng nói, Miu Lê không phải cái tên xa lạ với công chúng. Cô từng được yêu mến nhờ hình ảnh hoạt bát, hài hước, có sức hút ở cả âm nhạc, điện ảnh lẫn truyền hình. Vì vậy, ồn ào lần này không chỉ gây tiếc nuối cho một nghệ sĩ từng có chỗ đứng riêng, mà còn cho thấy ranh giới giữa hào quang và cú trượt dài đôi khi rất mong manh. Chỉ một hành vi lệch chuẩn, đặc biệt khi liên quan đến ma túy, cũng có thể khiến hình ảnh và sự nghiệp gây dựng suốt nhiều năm sụp đổ nhanh chóng.

Và hệ lụy ban đầu đã xuất hiện. Một số chương trình có sự tham gia của Miu Lê bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng. Trong khi đó, bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 có cô tham gia cũng rơi vào tình thế nhạy cảm giữa lúc còn chiếu rạp. Theo ghi nhận, phim đã thu hơn 32 tỉ đồng và đang giảm nhiệt - số suất chiếu thấp cũng như đối diện nguy cơ không đạt kỳ vọng thương mại.

Thực tế cho thấy, khi một nghệ sĩ vướng ồn ào nghiêm trọng, hệ lụy thường không chỉ dừng ở cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cả ê kíp sản xuất, nhà đầu tư, đối tác truyền thông và các nhãn hàng đồng hành.

Đây không phải câu chuyện riêng của Miu Lê. Những năm gần đây, showbiz Việt liên tục chứng kiến nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vào chất cấm hoặc lối sống lệch chuẩn. Sau mỗi vụ việc là một kịch bản quen thuộc: dư luận bùng nổ, thương hiệu quay lưng, sản phẩm bị ảnh hưởng và hình ảnh gây dựng nhiều năm sụp đổ.

Với nghệ sĩ, việc mất vai diễn hay hợp đồng quảng cáo có lẽ chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất. Điều khó lấy lại hơn cả chính là niềm tin của công chúng, bởi không thể mua lại bằng một lời xin lỗi, vài tháng im lặng hay thậm chí cả khi đã chịu chế tài từ pháp luật.

Miu Lê đóng chính trong Đại tiệc trăng máu 8 đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc ẢNH: FBNV

Bởi vậy, "thanh lọc" giới giải trí không chỉ là việc của cơ quan quản lý, nhà sản xuất hay khán giả. Trước hết, nó phải bắt đầu từ chính nghệ sĩ. Người nổi tiếng không thể vừa hưởng đặc quyền từ sự chú ý, vừa xem nhẹ trách nhiệm đi kèm với sức ảnh hưởng ấy. Khi sở hữu hàng triệu người theo dõi, mỗi lựa chọn sống, mỗi phát ngôn hay hành vi cá nhân đều có thể tạo ra tác động xã hội. Sự nổi tiếng không biến nghệ sĩ thành những con người hoàn hảo, nhưng buộc họ phải có ý thức rõ hơn về giới hạn và trách nhiệm của mình trước công chúng.

Việc tự "thanh lọc" không nên được nhìn như khẩu hiệu đạo đức khô cứng, mà là khả năng biết nói không với ma túy, những cuộc vui độc hại hay lối sống buông thả được ngụy biện bằng áp lực nghề nghiệp hay hào quang sân khấu. Đó còn là việc tự kiểm soát phát ngôn, chọn môi trường lành mạnh, giữ tinh thần tích cực và hiểu rằng thương hiệu cá nhân không chỉ được xây dựng bằng tài năng, mà còn bằng nhân cách cùng kỷ luật sống.

Một môi trường giải trí sạch không thể tồn tại nếu những người bên trong thiếu tự trọng nghề nghiệp, chọn lối sống lệch chuẩn còn "bề nổi" vẫn lung linh cho đến khi bị phát hiện. Công chúng có thể bao dung với sai sót nghề nghiệp, chấp nhận một vai diễn chưa trọn vẹn hay một sản phẩm chưa thuyết phục; nhưng với những hành vi liên quan đến chất cấm, sự dễ dãi sẽ là tín hiệu nguy hiểm. Bởi ma túy không phải scandal giải trí để ồn ào rồi quên, mà là tệ nạn có sức hủy hoại cá nhân, gia đình và xã hội.

Vụ việc của Miu Lê cho thấy đây không chỉ là sự tiếc nuối với một nghệ sĩ, mà là bài học chung cho cả giới làm nghề. Danh tiếng có thể đưa nghệ sĩ lên rất cao, nhưng cũng khiến cú ngã của họ tạo ra chấn động lớn hơn nhiều so với người bình thường. Vì thế, trước khi thị trường "thanh lọc", trước khi khán giả quay lưng hay cơ quan chức năng phải vào cuộc, điều quan trọng nhất vẫn là nghệ sĩ biết tự đặt ra ranh giới cho chính mình.

Thiết nghĩ, sự bền vững của một nghệ sĩ không nằm ở độ phủ sóng nhất thời, mà ở khả năng giữ mình trước hào quang. Một nền giải trí muốn phát triển lành mạnh không chỉ cần tài năng, mà còn cần những người nổi tiếng ý thức rõ trách nhiệm xã hội đi kèm với sức ảnh hưởng của mình.

Việc tự "thanh lọc", vì thế, không đơn thuần để giữ hình ảnh, mà để nghệ sĩ không đánh mất chính mình trong thứ ánh sáng từng làm nên tên tuổi của họ.