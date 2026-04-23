Từ vụ Trung Quân Idol: Xin lỗi không phải tấm vé miễn trừ

Mới đây, Trung Quân Idol lên tiếng xin lỗi sau vụ việc "tác động vật lý" vợ của một bác sĩ hay nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi sau khi clip tranh cãi với tài xế xe công nghệ. Trước đó, Jack cũng xin lỗi sau tranh cãi vì ngôn từ trong phần biểu diễn. Có thể thấy điểm chung: khi sai lầm bị phát hiện và "bùng" lên trên mạng xã hội, dư luận phản ứng dữ dội, lời xin lỗi mới xuất hiện. Nhưng dường như, công chúng ngày càng bớt dễ dãi hơn với "kịch bản quen thuộc" ấy.

Nghệ sĩ "chữa cháy" bằng lời xin lỗi?

Thời đại mạng xã hội là thời của tốc độ, nơi mọi phản ứng có thể bùng phát dây chuyền và vượt khỏi kiểm soát. Một câu nói lệch chuẩn, một cách hành xử nóng nảy, một dòng trạng thái thiếu cân nhắc có thể lan đi trong tích tắc; nhưng hệ quả mà nó gây ra thì không biến mất nhanh như vậy. Vì thế, lời xin lỗi bây giờ không còn là "chiếc bình chữa cháy" có thể "xịt" vào đám lửa dư luận để dập tắt hay làm nguội đi.

Nói cho công bằng, ai cũng có thể mắc sai lầm. Nghệ sĩ không ngoại lệ, và họ càng không phải là những người miễn nhiễm với nóng giận, cám dỗ hay những phút bốc đồng. Công chúng văn minh cũng không cực đoan đến mức đòi một người nổi tiếng phải hoàn hảo tuyệt đối. Vấn đề chưa bao giờ nằm ở việc nghệ sĩ có được phép xin lỗi hay không, mà là lời xin lỗi ấy xuất phát từ nhận thức thật hay chỉ là một thao tác xử lý khủng hoảng, xoa dịu dư luận.

Đây là ranh giới rất mong manh nhưng khán giả thời nay đủ tỉnh táo để nhận ra. Một lời xin lỗi chân thành thường không vòng vo, không đổ cho hoàn cảnh, không trốn sau những cụm từ mơ hồ như "gây hiểu lầm", "sự cố ngoài ý muốn", "mong mọi người thông cảm". Mà, nó phải đặt để trong sự nhận thức đúng phần trách nhiệm và quan trọng nhất là cho thấy người nói hiểu vì sao công chúng thất vọng. Ngược lại, một lời xin lỗi mang tính "chữa cháy" thường chỉ nhắm vào mục tiêu hạ nhiệt cơn thịnh nộ, giảm tổn thất công việc, giữ hợp đồng quảng cáo, giữ hình ảnh và lượng người hâm mộ. Khi đó, xin lỗi không còn là hành vi đạo đức mà trở thành một kỹ thuật truyền thông.

Trung Quân Idol xin lỗi vì hành hung vợ của một bác sĩ ẢNH: FBNV

Nhiều nghệ sĩ thường nói: "Tôi cũng chỉ là con người". Nhưng đã là người của công chúng thì không thể hành xử như thể mình không mang theo bất kỳ trách nhiệm xã hội nào. Càng nổi tiếng, cái giá của mỗi phát ngôn, hành xử càng lớn. Càng có nhiều người theo dõi, mỗi lựa chọn ứng xử lại càng cần sự tự kiểm soát. Nói cách khác, xin lỗi là cần, nhưng tự nhắc mình trước khi mắc lỗi còn cần hơn.

Bởi lẽ, có những tổn thương không thể được bù đắp chỉ bằng vài câu nói mềm xuống đúng lúc. Có những niềm tin một khi đã sứt mẻ thì không thể vá lại bằng một cái cúi đầu, một bài đăng dài hay vài dòng "xin nhận trách nhiệm". Công chúng có thể nghe lời xin lỗi, nhưng họ sẽ nhìn vào phần tiếp theo: người nghệ sĩ có thay đổi thật không, có sửa mình bằng hành động không...

Bài đăng xin lỗi của nhạc sĩ Minh Khang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH