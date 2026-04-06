Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Vụ TikToker phát ngôn gây tranh cãi về bánh mì: Sở VH-TT-DL Đắk Lắk nêu quan điểm

Hữu Tú
06/04/2026 15:51 GMT+7

Trước phát ngôn gây tranh cãi của TikToker H.L liên quan đến bánh mì, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đắk Lắk cho biết sẽ cân nhắc kỹ lưỡng việc lựa chọn cá nhân tham gia truyền thông, đặc biệt trong các sự kiện, lễ hội lớn của địa phương.

Ngày 6.4, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đắk Lắk cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin truyền thông liên quan đến nữ TikToker H.L (24 tuổi, ở Đắk Lắk) có phát ngôn gây tranh cãi về việc ăn bánh mì.

Theo vị lãnh đạo, trước đây Sở TT-TT (cũ) là đơn vị phụ trách mời những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia truyền thông, lan tỏa hình ảnh các lễ hội của tỉnh. Tuy nhiên, trước những trường hợp có phát ngôn chưa chuẩn mực, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk sẽ cân nhắc không mời các cá nhân này tham gia hoạt động truyền thông trong thời gian tới.

Động thái này nhằm đảm bảo hình ảnh lễ hội được truyền tải đúng giá trị văn hóa, tránh gây phản cảm hoặc tạo dư luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Cũng theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đắk Lắk, đơn vị đang xây dựng các đề án quảng bá, truyền thông cho các lễ hội của tỉnh. Trong quá trình triển khai, việc lựa chọn người tham gia sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành.

Vụ TikToker phát ngôn gây tranh cãi về bánh mì: Sở VH-TT-DL Đắk Lắk nêu quan điểm - Ảnh 1.

Nữ TikToker H.L ở Đắk Lắk phát ngôn gây tranh cãi về bánh mì

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nữ TikToker H.L đã từng được mời làm đại sứ mạng xã hội, truyền thông cho một lễ hội lớn cấp tỉnh Đắk Lắk vào năm 2023.

Như Thanh Niên đã thông tin, nữ TikToker H.L có hơn 3,1 triệu người theo dõi khiến dân mạng bức xúc với phát ngôn "bánh mì chỉ đói khát, khổ cực mới ăn". Sau đó, người này lên tiếng xin lỗi, thừa nhận nội dung thiếu suy nghĩ và kém tinh tế.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều tài khoản mạng đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng nữ TikToker thiếu tôn trọng một món ăn quen thuộc, gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ người Việt.

Sau khi bị phản ứng gay gắt, nữ TikToker đã ẩn đi clip gây tranh cãi. Trên trang cá nhân, TikToker H.L đăng tải lời xin lỗi đến cộng đồng mạng sau ồn ào. Cô thừa nhận video được thực hiện với tâm thế vô tư, chưa suy nghĩ thấu đáo, dẫn đến những phát ngôn kém duyên và thiếu tinh tế.

Tuy nhiên, lời xin lỗi của TikToker H.L. vẫn chưa thể xoa dịu hoàn toàn dư luận. Trên nhiều diễn đàn, không ít ý kiến cho rằng sự việc không đơn thuần là một phát ngôn bộc phát.

