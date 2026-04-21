Động thái của Trung Quân Idol giữa lúc bị tố hành hung phụ nữ

Trung Quân Idol bị nhắc tên liên quan đến vụ hành hung một phụ nữ

Ngày 21.4, mạng xã hội xôn xao trước loạt thông tin liên quan đến ca sĩ Trung Quân Idol. Cụ thể, một tài khoản Facebook tên P.M.T đăng tải bài viết tố nam ca sĩ này sau khi sử dụng rượu bia đã có hành vi "tác động vật lý" với một người phụ nữ.

Kèm theo nội dung tố cáo, tài khoản này chia sẻ một số hình ảnh được cho là của người phụ nữ liên quan vụ việc, với các vết trầy xước và bầm tím ở vùng mắt, cánh tay. Người đăng bài cho biết sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại một địa điểm ở TP.HCM, Trung Quân Idol đã có hành vi mất kiểm soát và hành hung khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt, tay, hoảng loạn tinh thần.

Tài khoản P.M.T cho biết đang thu thập chứng cứ, trích xuất camera, lập vi bằng, trình báo cơ quan chức năng để làm rõ. Đồng thời, người này cũng đăng tải hình ảnh được cho là tin nhắn xin lỗi từ phía Trung Quân Idol, song khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi và mong muốn xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Khán giả hoang mang trước thông tin lan truyền, song nhiều ý kiến cho rằng cần chờ xác nhận chính thức từ cơ quan chức năng và nam ca sĩ

Toàn bộ thông tin trên mới xuất phát từ một phía và chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Chúng tôi đã liên hệ với Trung Quân Idol để tìm hiểu thêm thông tin, song đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi.

Giữa ồn ào, Trung Quân Idol có động thái đáng chú ý. Theo đó, dân mạng phát hiện tài khoản TikTok mang tên Trung Quân Idol đã chuyển sang chế độ riêng tư. Trang Facebook cá nhân của nam ca sĩ cũng không thể truy cập. Trong khi đó, fanpage chính thức của giọng ca Dấu mưa vẫn hoạt động nhưng đã tắt tính năng bình luận ở một số bài đăng.