Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Động thái của Trung Quân Idol giữa lúc bị tố hành hung phụ nữ

Lạc Xuân
Lạc Xuân
21/04/2026 18:46 GMT+7

Ca sĩ Trung Quân Idol đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi xuất hiện thông tin tố anh say xỉn và có hành vi hành hung một người phụ nữ. Hiện nam ca sĩ đã khóa và hạn chế các trang cá nhân.

Trung Quân Idol bị nhắc tên liên quan đến vụ hành hung một phụ nữ

Ngày 21.4, mạng xã hội xôn xao trước loạt thông tin liên quan đến ca sĩ Trung Quân Idol. Cụ thể, một tài khoản Facebook tên P.M.T đăng tải bài viết tố nam ca sĩ này sau khi sử dụng rượu bia đã có hành vi "tác động vật lý" với một người phụ nữ.

Kèm theo nội dung tố cáo, tài khoản này chia sẻ một số hình ảnh được cho là của người phụ nữ liên quan vụ việc, với các vết trầy xước và bầm tím ở vùng mắt, cánh tay. Người đăng bài cho biết sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại một địa điểm ở TP.HCM, Trung Quân Idol đã có hành vi mất kiểm soát và hành hung khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt, tay, hoảng loạn tinh thần.

Tài khoản P.M.T cho biết đang thu thập chứng cứ, trích xuất camera, lập vi bằng, trình báo cơ quan chức năng để làm rõ. Đồng thời, người này cũng đăng tải hình ảnh được cho là tin nhắn xin lỗi từ phía Trung Quân Idol, song khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi và mong muốn xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Khán giả hoang mang trước thông tin lan truyền, song nhiều ý kiến cho rằng cần chờ xác nhận chính thức từ cơ quan chức năng và nam ca sĩ

Toàn bộ thông tin trên mới xuất phát từ một phía và chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Chúng tôi đã liên hệ với Trung Quân Idol để tìm hiểu thêm thông tin, song đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi.

Giữa ồn ào, Trung Quân Idol có động thái đáng chú ý. Theo đó, dân mạng phát hiện tài khoản TikTok mang tên Trung Quân Idol đã chuyển sang chế độ riêng tư. Trang Facebook cá nhân của nam ca sĩ cũng không thể truy cập. Trong khi đó, fanpage chính thức của giọng ca Dấu mưa vẫn hoạt động nhưng đã tắt tính năng bình luận ở một số bài đăng.

Ca sĩ Trung Quân Idol (tên thật Bùi Nguyễn Trung Quân) sinh năm 1989 tại Lâm Đồng. Anh trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol 2008, ghi dấu ấn ở Ca sĩ mặt nạ với "vai" Bướm mặt trăng.

Nam ca sĩ theo đuổi dòng nhạc ballad và được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh "thánh mưa" nhờ loạt ca khúc gắn liền với chủ đề mưa như Chuyện mưa, Gọi mưa, Dấu mưa, Xin mưa rơi nhanh, Thả vào mưa… Bên cạnh đó, anh còn ghi dấu ấn với nhiều bản ballad được yêu thích như Trót yêu, Chưa bao giờ, Vì mất đi ánh mặt trời, Tình nào không như tình đầu, Anh tự do nhưng cô đơn...

Tin liên quan

Vì sao Trung Quân Idol ít tham gia gameshow âm nhạc?

Vì sao Trung Quân Idol ít tham gia gameshow âm nhạc?

Thay vì tham gia các gameshow âm nhạc, Trung Quân Idol chọn tập trung cho các dự án cá nhân. Gần đây, anh gây chú ý khi ra mắt MV 'Hạt ngọc trắng'.

Khám phá thêm chủ đề

Trung Quân Idol Ca sĩ Trung Quân hành hung ca sĩ scandal
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận