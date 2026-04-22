Trung Quân Idol cúi đầu xin lỗi nữ bác sĩ bị mình hành hung

Trung Quân Idol cho biết rất hối hận về hành vi sai trái của mình Ảnh: FBNV

Ca sĩ Trung Quân Idol vừa đăng tải tâm thư xin lỗi kèm đoạn clip trên fanpage cá nhân, cho biết đang có mặt ở thẩm mỹ viện nơi làm việc của vợ chồng bác sĩ Phạm Minh Trường - Nguyễn Linh Thùy. Trong bài viết, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi vì đã "làm phiền mọi người" suốt những ngày qua bởi các thông tin không hay liên quan đến mình. Anh giải thích việc đã gỡ bài xin lỗi trước đó vì muốn chờ cơ hội được trực tiếp gặp và nói lời xin lỗi với bác sĩ Nguyễn Linh Thùy - người đã bị anh hành hung.

"Đầu tiên Quân xin cám ơn bác sĩ Thùy đã dành thời gian gặp và cho Quân nói lời xin lỗi trực tiếp vì sự cố vô ý xảy ra. Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thùy và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình. Quân cũng rất tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua. Quân thực sự biết ơn sự bao dung của bác Thùy dành cho Quân, dành cho Quân sự tha thứ", nam ca sĩ chia sẻ.

Cuối bài đăng, Trung Quân Idol tiếp tục "xin gửi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả vì đã chiếm không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực".

Nam ca sĩ đăng clip xin lỗi ngay tại thẩm mỹ viện nơi làm việc của vợ chồng bác sĩ Nguyễn Linh Thùy Ảnh: Chụp màn hình

Ồn ào của Trung Quân Idol

Trước đó, ca sĩ Trung Quân Idol gây xôn xao mạng xã hội khi bị tố có hành vi hành hung nữ bác sĩ. Cụ thể, tài khoản Facebook của bác sĩ Phạm Minh Trường đăng tải bài viết tố nam ca sĩ này sau khi sử dụng rượu bia đã có hành vi "tác động vật lý" bác sĩ Nguyễn Linh Thùy. Kèm theo nội dung tố cáo, tài khoản này chia sẻ một số hình ảnh được cho là của bác sĩ Nguyễn Linh Thùy, với các vết trầy xước và bầm tím ở vùng mắt, cánh tay. Người đăng bài cho biết sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày (21.4) tại một địa điểm ở TP.HCM, Trung Quân Idol đã có hành vi mất kiểm soát và hành hung khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt, tay, hoảng loạn tinh thần.

Bác sĩ Phạm Minh Trường cho biết đang thu thập chứng cứ, trích xuất camera, lập vi bằng, trình báo cơ quan chức năng để làm rõ. Đồng thời, người này cũng đăng tải hình ảnh được cho là tin nhắn xin lỗi từ phía Trung Quân Idol, song khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi và mong muốn xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tối 21.4, Trung Quân Idol có động thái khóa trang Facebook cá nhân, chuyển trang TikTok sang chế độ riêng tư. Dân mạng phát hiện nam ca sĩ đã đăng bài xin lỗi nhưng nhanh chóng gỡ ngay sau đó. Theo ghi nhận, hiện giọng ca Dấu mưa đã mở lại trang cá nhân.